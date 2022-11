Topfavoriete Fem van Empel soleert naar Europese titel bij de elitevrouwen

Fem van Empel is de nieuwe Europees veldritkampioene bij de elitevrouwen. De jonge Nederlandse, die tijdens de cross nog kreeg af te rekenen met materiaalpech, wist haar status als topfavoriete volledig waar te maken. Een sterke Ceylin del Carmen Alvarado veroverde de zilveren medaille, brons was er voor Blanka Kata Vas.

Vandaag ging op het traditioneel zware klimparcours in Namen het Europees kampioenschap veldrijden van start met maar liefst drie wedstrijden. Het hoofdgerecht van de dag, na de Europese titelstrijd bij de junioren-vrouwen en de beloften-mannen, was natuurlijk de EK-strijd bij de elitevrouwen. Zonder titelverdediger Lucinda Brand, maar gelukkig wel met seizoensrevelatie en topfavoriete Fem van Empel, Denise Betsema, Ceylin del Carmen Alvarado, Blanka Kata Vas, Marianne Vos en Annemarie Worst.

Pech voor topfavoriete Van Empel, Nederlandse begint aan inhaaljacht

Na de openingsronde was het kaf al wat van het koren gescheiden. Van Empel maakte een sterke indruk, trok al eens stevig door en alleen Vas bleek in staat om haar wagonnetje echt aan te haken. Voor Betsema en Alvarado was het meteen al alle hens aan dek, andere (schaduw)favorieten als Vos en Worst keken al tegen een behoorlijke achterstand aan. Van Empel was intussen bezig met de gebruikelijke sloopwerkzaamheden, maar werd in de tweede ronde achteruitgeslagen door pech.

De topfavoriete voor de Europese titel moest een stukje teruglopen in de materiaalzone, wisselde van fiets, maar reed plots wel een halve minuut in het krijt. Waar Van Empel voor een lastige inhaalrace stond, roken koplopers Vas, Betsema en Alvarado hun kans. Ze moesten echter nog wel rekening houden met Van Empel, want die was inmiddels bezig aan een knappe inhaalrace. Ze wist met sprekend gemak Worst en de Italiaanse Sandra Casasola op te rollen en haar achterstand op de drie koploopsters al snel te halveren.

Van Empel sluit weer aan, Alvarado geeft zich niet gewonnen

Bij het ingaan van de vierde ronde slaagde Van Empel erin om het laatste gaatje te dichten en zo de scheve situatie weer recht te zetten. De grote slokop van de voorbije weken was niet van plan om even wat gas terug te nemen en wist op de lastige klimstroken haar concurrentes (Vas, Alvarado en een spartelende Betsema) flink onder druk te zetten. Betsema was de eerste die moest passen en ook Alvarado en Vas kreunden onder het geweld van Van Empel, al wist Alvarado op de technische stroken telkens weer de bovenhand te halen.

Van Empel was zich hier van bewust en trok in de voorlaatste ronde dan ook stevig door op de beklimmingen, maar een ijzersterke Alvarado weigerde te plooien en wist met haar technische bagage lang gelijke tred te houden. Na de voorlaatste passage van de schuine kant maakte Alvarado echter een eerste technische fout en dit bleek meteen een beslissend moment in de koers. De voorsprong van Van Empel groeide plots naar de vijftien seconden en Alvarado bleek niet meer bij machte om de vrouw-in-vorm weer bij te halen.

Van Empel bleek ribbedebie en soleerde op knappe wijze naar haar eerste Europese titel bij de elitevrouwen. Ceylin del Carmen Alvarado wist een sterke wedstrijd te bekronen met een zilveren medaille, Blanka Kata Vas eindigde als derde. Betsema en de Italiaanse Casasola vervolledigden de top-5. In de top-10 komen we verder nog Inge van der Heijden, Pauline Ferrand-Prévot, Aniek van Alphen, Marianne Vos en Anna Kay tegen. Schaduwfavoriete Worst gaf er onderweg de brui aan, Sanne Cant kwam niet verder dan een zeventiende plek.

EK veldrijden 2022 in Namen

Uitslag Elitevrouwen

1. Fem van Empel in 50m25s

2. Ceylin del Carmen Alvarado op 22s

3. Blanka Kata Vas op 36s

4. Denise Betsema op 46s

5. Sara Casasola op 1m53s

6. Inge van der Heijden op 2m06s

7. Pauline Ferrand-Prévot op 2m26s

8. Aniek van Alphen op 2m56s

9. Marianne Vos op 3m07s

10. Anna Kay op 3m15s

13. Marion Norbert-Riberolle op 4m44s

14. Laura Verdonschot op 4m53s

17. Sanne Cant op 6m51s

20. Maud Kaptheijns

DNF – Annemarie Worst