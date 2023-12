dinsdag 12 december 2023 om 09:38

Hoe de Citadelcross zich op korte tijd opwerkte tot een rasechte veldritklassieker

De Wereldbeker in Namen heeft het allemaal: een geweldige omloop, een sterke organisatie, een trouw publiek én een goede datum, waardoor we de groten der aarde er vaak aan het werk zien. WielerFlits duikt in de historie van de Citadelcross.

Het was in 2008, naar aanleiding van een door Golazo georganiseerde toertocht in Namen, dat de toenmalige Schepen van Sport Maxime Prévot en Christophe Impens op het idee kwamen om het veldrijden naar de provinciehoofdstad te halen. Met de Citadel, die eerder dienst deed als motorcross-parcours, als ideale locatie. De Citadelcross was geboren en Golazo dropte zijn nieuwe aanwinst meteen in de Gazet van Antwerpen Trofee (vandaag de X2O Trofee).

Tienvoudig Belgisch kampioen Roland Liboton tekende een spectaculair parcours uit, met dan nog heel wat aspecten van het voormalige motorcross-parcours erin verwerkt. Opmerkelijk detail: Niels Albert kwam een paar dagen vooraf de omloop verkennen en uitte in zijn gekende stijl meteen de nodige kritiek. De toenmalige wereldkampioen was niet opgezet met de lange klim en té gevaarlijke afdaling. Toch was het uitgerekend hij die de eerste editie op zijn naam schreef.

Ondanks de kritiek van Albert sloeg de wedstrijd aan bij renners en publiek, al werd de omloop de daaropvolgende jaren door parcoursbouwer Erwin Vervecken gefinetuned tot de cross zoals we die vandaag kennen.

In 2011 trad de Citadelcross toe tot de Wereldbeker, waarna er enkele iconische duels werden uitgevochten in Namen. Denk maar aan de spannende strijd op de slotklim tussen Sven Nys en Niels Albert in 2011, of de waanzinnige slotrondes met Mathieu van der Poel en Wout van Aert in 2015, 2016 en 2020. In 2019 maakte Toon Aerts het Van der Poel dan weer tot aan het bittere eind lastig.

“Namen is op zeer korte tijd een van de grootste klassiekers in de cross geworden. Op een iconisch parcours, vlak voor de kerstperiode en vaak met alle toppers erbij. Het is de cross waar iedereen elk jaar misschien wel het meest naar verlangt. Al denk ik dat ook de lastige schuine kant daar voor iets tussen zit”, aldus parcoursbouwer Erwin Vervecken.

In 2022 verdween de Naamse Citadelcross eenmalig uit de Wereldbeker, om het Europees kampioenschap veldrijden te hosten. Michael Vanthourenhout en Fem van Empel kroonden zich daar tot de laureaten. Er werden enkele aanpassingen aan het parcours gedaan, die bij de Wereldbekermanche in 2023 stand zullen houden.

Laatste tien winnaars Wereldbeker Namen

Mannen

2022: Michael Vanthourenhout (EK)

2021: Michael Vanthourenhout

2020: Mathieu van der Poel

2019: Mathieu van der Poel

2018: Mathieu van der Poel

2017: Wout van Aert

2016: Mathieu van der Poel

2015: Mathieu van der Poel

2014: Kevin Pauwels

2013: Francis Mourey

Vrouwen

2022: Fem van Empel (EK)

2021: Lucinda Brand

2020: Lucinda Brand

2019: Lucinda Brand

2018: Lucinda Brand

2017: Evie Richards

2016: Kateřina Nash

2015: Nikki Brammeier

2014: Kateřina Nash

2013: Katherine Compton

In veldritseizoen 2022-2023 staat de Wereldbeker in Namen gepland op zondag 17 december 2023.