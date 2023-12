zaterdag 16 december 2023 om 16:52

Fem van Empel past voor Wereldbeker Namen

Fem van Empel staat zondag niet aan de start van de Wereldbeker Namen. De wereldkampioene won zaterdag weliswaar de X2O Trofee Herentals, maar liep eerder deze week een verkoudheid op en kwam bovendien ten val op training. Bij Jumbo-Visma hebben ze daarom besloten haar wat rust te gunnen, valt te lezen op de sociale media van de ploeg.

“Normaal gesproken zou Van Empel morgen gestart zijn in de Wereldbeker-cross in Namen”, begint het bericht van sociale media. “Na haar val en verkoudheid eerder deze week en de inspanningen van vandaag, heeft het team echter besloten dat Van Empel morgen niet zal koersen en zich zal focussen op de rest van het seizoen.”

Van Empel heeft in de Wereldbeker weinig te verliezen. Ze sloeg meerdere manches over en staat momenteel elfde in het klassement. Ceylin del Carmen Alvarado gaat met een ruime voorsprong aan de leiding.