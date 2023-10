vrijdag 27 oktober 2023 om 17:30

Voorbeschouwing: Wereldbeker Maasmechelen 2023 – Spektakel op geoptimaliseerd parcours

De tweede editie van de Wereldbeker in Maasmechelen moet er eentje met minder consternatie worden. Flanders Classics heeft inspanningen gedaan om het parcours te optimaliseren, waardoor we op het prachtige domein van Terhills mooie crossen verwachten. Wie worden de opvolgers van Laurens Sweeck en Fem van Empel? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Laatste winnaars Wereldbeker Maasmechelen

Mannen

2022: Laurens Sweeck

Vrouwen

2022: Puck Pieterse

Vorig jaar

Wereldbeker veldrijden 2022-2023

Uitslag mannen – Manche 4 in Maasmechelen

1. Laurens Sweeck (Crelan-Fristads) 1u2m30s

2. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 13s

3. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 20s

4. Michael Vantourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 24s

5. Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) op 27s

Wereldbeker veldrijden 2022-2023

Uitslag vrouwen – Manche 4 in Maasmechelen

1. Fem van Empel (Pauwels Sauzen-Bingoal) 54m39s

2. Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck) op 3s

3. Shirin van Anrooij (Baloise Trek Lions) op 6s

4. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 44s

5. Kata Blanka Vas (SD-Worx) op 1m5s

Parcours

De voormalige mijnsite in natuurgebied Terhills levert dan wel prachtige plaatjes op, mede dankzij de twee grote schachtbokken, maar die werden na de eerste editie overschaduwd door kritiek van de renners over de ondergrond. Eli Iserbyt hekelde de vele stenen. “Ik kom hier volgend jaar niet meer terug als het er nog steeds zo bij ligt. Het is niet Wereldbeker-waardig”, aldus de West-Vlaming. Lars van der Haar en winnares Fem van Empel klaagden vooral over de slecht bollende ondergrond.

Flanders Classics ging hiermee aan de slag. De belangrijkste verandering, is dat de materiaalpost wordt verlegd naar een beter berijdbaar deel van het parcours. “Ik denk dat de kritiek van Eli vooral ging over de vele scherpe bochten in de zone van de toenmalige post. Daarom hebben we de materiaalpost nu naar de evenementenweide verplaatst. Dat stukje van het parcours is pas helemaal heraangelegd. Niet door ons natuurlijk, het stond al even op de planning bij het natuurgebied. Het hobbelige karakter is volledig verdwenen, omdat er een soort gravel is opgelegd. Dat zou al veel moeten oplossen”, aldus parcoursbouwer Chris Mannaerts.

Anderzijds zit de zone waar de problemen zich voordeden wél nog in het parcours. “Maar door de materiaalpost weg te halen en de bochten minder haaks te maken, zullen de stenen minder snel bloot komen te liggen. Dat gebeurde toen vooral door het vele uitremmen. Kijk, de ondergrond is wat hij is. Die gaat altijd stenig blijven, zoals bij alle mijnsites – kijk ook naar Beringen en Genk – het geval is. Maar zonder scherpe bochten is het gevaar veel kleiner en daarnaast zijn drie vrijwilligers al heel de week de grootste losse stenen aan het verwijderen. De vaste stenen, daar blijven ze best af.”

Ook het tweede belangrijke kritiekpunt, een gevaarlijke afdaling achterin het parcours, is aangepakt door Flanders Classics. “Die afdaling was heel stenig. We hebben ze daarom volledig uit het parcours gehaald en ter vervanging ons naar de andere kant van het terrein gemanoeuvreerd in het bos. We komen rond de vijver uit aan een zandbak en een beter berijdbare zone.”

Verder zou je kunnen stellen dat de meeste delen van het parcours in omgekeerde richting zullen worden afgewerkt, ten opzichte van vorig jaar. “De meeste andere veranderingen zijn te verklaren door het verleggen van de materiaalpost. De aankomstlijn ligt nu in omgekeerde richting. Vorig jaar wilden we een finishbeeld met de schachtblokken op de achtergrond, maar we beseffen dat de meerwaarde beperkt is. Er zijn in die zone ook enkele taluds aangelegd, die we zullen gebruiken. Vanaf daar worden de meeste zones in de andere richting ten opzichte van vorig jaar genomen.”

Programma en info

Programma zondag 29 oktober 2023

10.00 uur: Junioren vrouwen

12.00 uur: Junioren mannen

13.40 uur: Elite vrouwen en beloften

15.10 uur: Elite mannen en beloften

Locatie

Zetellaan 68, 3630 Maasmechelen

Publieksinformatie

Tickets kosten 17,5 euro aan de kassa en in voorverkoop op de website van de organisatie. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis binnen.

Praktische info

Favorieten mannen

Alle grote namen die in deze fase van het veldritseizoen actief zijn, zullen in Maasmechelen van start gaan. Ook Thibau Nys dus, die in aanloop naar het EK – slim als hij is – zijn crossen nauwkeurig uitkiest. Nys rijdt komend weekend slechts één cross, en dus zal hij bovendien een pak frisser zijn dan de meeste van zijn concurrenten. >e vermoeden dat de kopman van Baloise-Trek Lions extra geprikkeld zal zijn, na wat er zich in Overijse afspeelde.

Te veel risico’s in de slotronde brachten Nys daar immers ten val. Eli Iserbyt bleef koel in de situatie en zette zo zijn eerste cross van het seizoen naar zijn hand. Een deugddoende zege voor de troepen van Pauwels Sauzen-Bingoal, die tot dat moment nog droog stonden. Maar zondag in Maasmechelen zal Iserbyt misschien toch met een klein hartje starten. Vorig jaar was hij degene die zich het hardst uitsprak tegen het parcours. De West-Vlaming wilde zelfs niet meer terugkeren, maar kijk, een jaar later is hij daar toch op teruggekomen.

Een goede keuze, want hijzelf en ploegmaat Michael Vanthourenhout zijn in uitstekende doen. Richting het EK van volgende week zondag zouden we weer de allerbeste uittredende Europese kampioen moeten zien, nadat hij ziek werd tijdens de Amerikaanse trip. Ook bij Laurens Sweeck kan er nog wel wat bij, nadat hij lange tijd buiten strijd was na een val op zijn kuit in Beringen. Sweeck moet vooral nog aan zijn crossgevoel en bochtentechniek werken, en heeft ook wat schrik om op de kuit te vallen. Maar deze zondag in Maasmechelen terugkeren, waar hij vorig jaar won, zal hem deugd doen.

Lars van der Haar was destijds de dichtste belager van Sweeck. De Nederlandse kampioen bleef hem tot in de slotronde onder druk zetten. Afgelopen dinsdag in Woerden zagen we eenzelfde steekspel, maar dan in omgekeerde volgorde. Van der Haar leidde en won uiteindelijk ook, maar het werd hem niet makkelijk gemaakt. Ook Pim Ronhaar speelde een hoofdrol, door driekwart cross uitstekend rond te rijden. Aan het einde ging zijn kaarsje alsnog uit.

Gerben Kuypers kwam dan weer uitstekend voor de dag in de seizoensopener in Beringen, dus moet hij ook op deze andere voormalige mijnsite uit de voeten kunnen. En Niels Vandeputte was hier vorig jaar een revelatie met een knappe top 5-plaats. Verder verwachten we wel iets van Cameron Mason, de Brit die in Overijse vanuit een onmogelijke positie uiteindelijk nog naar de top 5 klom. En wat doet Joris Nieuwenhuis?

Favorieten volgens WielerFlits

*** Thibau Nys

** Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout

* Laurens Sweeck, Lars van der Haar, Pim Ronhaar

Favorieten vrouwen

We weten niet wat we nog kunnen schrijven over Fem van Empel. Het lijkt wel alsof de wereldkampioene onklopbaar is. Zonder zichtbaar te versnellen, reed ze de concurrentie in haar afgelopen vier crossen zonder pardon uit het wiel. Het is dus niet de vraag of, maar wanneer Van Empel definitief afscheid neemt van de concurrentie in Maasmechelen. Zeker omdat Puck Pieterse, toch op papier haar grootste opponent, nog in haar rustpauze vertoeft.

Intussen stuurt Pieterse ploeggenote Ceylin del Carmen Alvarado in de vuurlinie. Alvarado kroonde zich al enkele malen the best of the rest na Van Empel, wat enerzijds frustrerend moet zijn, maar anderzijds weet de Nederlandse ook dat ze zich over haar eigen vormpeil geen zorgen moet maken. Alvarado wordt ook in Maasmechelen allicht degene die het Van Empel zo lang mogelijk lastig maakt.

Al zagen we in Overijse ook een sterke Inge van der Heijden. De Nederlandse kwam door ziekte niet al te best voor de dag in de Amerikaanse Wereldbekercross, maar herpakte zich daarna sterk. Met Manon Bakker en Sanne Cant vormt ze bij Crelan-Corendon een leuk trio. In de Nacht van Woerden toonden ze, weliswaar zeer ver achter Van Empel al, dat ze in bepaalde situaties dat overtal ook kunnen uitspelen.

Verder zijn we benieuwd hoever het amper 19-jarige toptalent Zoe Bäckstedt al staat. In de Wereldbeker van Waterloo kwam ze als vijfde over de streep, in de Nacht van Woerden klom ze al naar de derde podiumplaats. Dus zou ze ook in Maasmechelen niet kansloos mogen zijn. Bäckstedt stapte net voor het crossseizoen over naar Canyon//SRAM, waar ze alle kansen zal krijgen om de disciplines waar ze van houdt, te blijven combineren.

Annemarie Worst en Denise Betsema zijn niet op hun topniveau, maar zouden na een weekje extra trainen toch alweer wat beter moeten zijn dan afgelopen weekend. En de jonge Aniek van Alphen is nog wisselvallig, maar kan op een goede dag ook altijd straf uithalen.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Fem van Empel

** Ceylin del Carmen Alvarado, Inge van der Heijden

* Zoe Bäckstedt, Annemarie Worst, Manon Bakker

Weer en TV

Het blijft zondag niet droog in Maasmechelen. Weeronline voorspelt zeker 10,4 mm neerslag, die vooral in de namiddag en avond zal vallen. Gelukkig zijn de temperaturen tot 14 graden Celsius niet superlaag. De wind blaast aan een kracht van vier Beaufort.

Sporza zendt de Wereldbekers van de mannen en vrouwen elites zondag uit op VRT1 vanaf 13.30 uur. In Nederland zijn meerdere opties mogelijk: Eurosport 1 en de online kanalen Eurosport.nl/Discovery+/GCN+ hanteren hetzelfde tijdschema, maar er is ook een livestream bij de NOS.