Van Empel pakt vierde wereldbekerzege op rij in Maasmechelen

Fem van Empel (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft de wereldbekercross in Maasmechelen gewonnen. De Nederlandse kwam solo over de streep. Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck) en Shirin van Anrooij (Baloise Trek Lions) eindigden kort daarachter als tweede en derde.

Met de Wereldbekermanche in Maasmechelen kregen de rensters een compleet nieuw parcours voor hun kiezen. Het was namelijk de eerste keer dat deze cross verreden werd. Vrijwel alle toppers waren aanwezig met uitzondering van de geblesseerde Lucinda Brand. Ook wereldkampioene Marianne Vos (Jumbo-Visma) maakte haar crossdebuut. Topfavoriet was ongetwijfeld Van Empel, die alle Wereldbekerracces op haar naam schreef.

Vanuit de start was het de Française Hélène Clauzel die als eerste het veld indook. In de eerste ronde wist Pieterse als eerste een klein gaatje te slaan. Kort daarachter zette Van Empel en Van Anrooij de achtervolging in. Bij het ingaan van de tweede ronde voegde ook Alvarado zich bij dit tweetal, die even later ook Pieterse zouden inrekenen.

Van Empel blijkt de sterkste

Dit viertal begon aan de derde ronde met een flinke voorsprong op de rest. Alvarado kon het tempo echter niet aan en moest lossen. Denise Betsema had zich intussen knap naar voren gewerkt en leek op weg naar de kop van de koers, maar zag haar achterstand uiteindelijk toch weer groter worden.

Met Van Empel, Pieterse en Van Anrooij op kop werd de laatste ronde ingeluid. Er werden meerdere pogingen gedaan om los te raken, maar de drie bleken goed aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk was het Van Empel die met een tempoversnelling een gat wist te slaan en zo solo als eerste over de streep kwam. Pieterse en Van Anrooij moesten genoegen nemen met plek twee en drie.

Uitslag Wereldbekercross Maasmechelen

1. Fem van Empel (Pauwels Sauzen-Bingoal) 54m39s

2. Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck) op 3s

3. Shirin van Anrooij (Baloise Trek Lions) op 6s

4. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 44s

5. Kata Blanka Vas (SD-Worx) op 1m5s

6. Marianne Vos (Jumbo-Visma) op 1m13s

7. Inge van der Heijden (777) op 1m23s

8. Clara Honsinger op 1m28s

9. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) op 1m41s

10. Line Burquier op 1m41s