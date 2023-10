zondag 29 oktober 2023 om 07:35

Ondanks de prachtlocatie toch consternatie bij eerste editie van Wereldbeker Maasmechelen

De eerste editie van de Wereldbeker in Maasmechelen was er één die indruk maakte dankzij het mooie parcours, maar anderzijds zorgde dat zelfde parcours ook voor opschudding bij sommige renners. WielerFlits neemt je mee in de historie van de nog altijd gloednieuwe Wereldbekercross.

Het was een grote verrassing toen Maasmechelen in september 2022 plots op het Wereldbekerschema van de UCI verscheen. Als vierde manche werd initieel Rucphen verwacht, maar wegens onvoorziene omstandigheden kon de wedstrijd daar niet doorgaan. Er moest snel geschakeld worden, en met Maasmechelen viel de keuze uiteindelijk op een gloednieuwe locatie.

“We moeten ambitieus durven zijn”, stelde burgemeester Raf Terwingen in een persbericht van de nieuwe organisatie. “De allereerste zero-waste cyclocross ooit moet in Maasmechelen georganiseerd worden.” Duurzaamheid was dan ook de kernwaarde van de organisatie én de Belgisch-Limburgse stad. Zo voorzag men stroom op batterijen, herbruikbare bekers om de afvalberg te verminderen en vacuümtoiletten.

Alleen, de eerste editie in natuurgebied Terhills, niet ver van winkelcentrum Maasmechelen Village, kwam nadien vooral op een andere manier onder de aandacht, namelijk door het parcours. De twee grote schachtbokken, in de schaduw van het Evenementenplein, leverden nochtans mooie plaatjes op, maar de ondergrond liet te wensen over, liet Eli Iserbyt optekenen.

“Er lagen heel veel stenen op het parcours. Ga maar eens eerst met blote voeten op het gras lopen en daarna over stenen en je begrijpt waarom dat een probleem is. Je hebt amper grip in de bochten. Ik kom hier volgend jaar niet meer terug als het er nog steeds zo bij ligt. Het is niet Wereldbekerwaardig”, aldus de 25-jarige renner.

Iserbyt was niet de enige die vraagtekens had bij het parcours. Eerder zei Lars van der Haar al dat het parcours niet in de Wereldbeker thuishoort door de vele stenen. Ook volgens Fem van Empel bolde het parcours totaal niet en was het de zwaarste cross van het seizoen. De Nederlandse won afgetekend, terwijl bij de mannen Laurens Sweeck zijn eerste WB-manche op zijn naam schreef.

Ondanks alle heisa kon de organisatie rekenen op liefst 10.000 toeschouwers, waardoor de cross – mét de nodige aanpassingen – anno 2023 weer in de Wereldbeker is opgenomen.

In het seizoen 2023-2024 staat de Wereldbeker van Maasmechelen op het programma op 29 oktober 2023.