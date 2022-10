Indrukwekkende Sweeck revancheert zich in Maasmechelen

Laurens Sweeck van Crelan-Fristads heeft de wereldbekercross in Maasmechelen op zijn naam geschreven. De Belg ging er in de vijfde ronde alleen vandoor en soleerde naar de overwinning. De Nederlander Lars van der Haar van Baloise Trek Lions en Eli Iserbyt van Pauwels Sauzen-Bingoal werden respectievelijk tweede en derde.

De getergde Sweeck nam in de eerste ronde meteen de leiding en voerde een strak tempo. Quinten Hermans kwam al snel ten val en moest van fiets wisselen, waardoor hij op achterstand raakte. Bij het ingaan van de tweede ronde zat alles ondanks het werk van Sweeck nog bij elkaar. Iserbyt nam in deze ronde de kop en werd gevolgd door Sweeck, Vantourenhout en Vandebosch. Bij het ingaan van de derde ronde waren er echter nog altijd geen grote verschillen ontstaan.

In de vierde ronde was het weer Sweeck die het initiatief nam. Hij kreeg Vantourenhout en Sweeck met zich mee. Ook dit drietal werd echter weer gegrepen door een grote groep met onder meer Lars van der Haar, die door twee fietswissels aanvankelijk op achterstand reed. Even later wist hetzelfde drietal wederom een gat te slaan. Deze keer was het gat een stuk groter. Bij het ingaan van de vijfde ronde hadden ze ene voorsprong van zes seconden op de achtervolgers.

Sweeck alleen op kop

In die ronde schoof Iserbyt echter onderuit waardoor hij wegviel uit de kop van de koers en Sweeck en Vantourenhout op kop overbleven. Even versnelde Sweeck en kwam Vantourenhout in de problemen waardoor hij vooraan alleen reed. Daarachter leidde Van der Haar de achtervolging en wist Vantourenhout in te rekenen. De achtervolgende groep bestond verder uit Iserbyt, de Zwitser Kevin Kuhn en Joris Nieuwenhuis. Bij het ingaan van de zesde ronde bedroeg de voorsprong van Sweeck ongeveer tien seconden.

Van der Haar koos even later het ruime sop en zette alleen de achtervolging in. Niet veel later deed Iserbyt hetzelfde. Met nog drie rondes te gaan bedroeg de voorsprong van Sweeck veertien seconden op Van der haar met kort daarachter Iserbyt, die even later bij elkaar kwamen. Vooraan was Laurens Sweeck echter ontketend en bij het ingaan van de achtste ronde bedroeg zijn voorsprong al een halve minuut op het achtervolgende duo, die genoegen moesten lijken te nemen met een podiumplek.

Bij het klinken van de bel voor de slotronde was de situatie nagenoeg ongewijzigd. Van der Haar wist zich daarna nog los te maken van Iserbyt. Na een fietswissel van Sweeck leek het nog spannend te worden toen de voorsprong slonk naar veertien seconden. Uiteindelijk wist Sweeck zijn voorsprong vast te houden en naar de overwinning te soleren. Van der Haar en Iserbyt werden tweede en derde. Iserbyt behoudt wel de leiding in het Wereldbekerklassement.

Uitslag Wereldbekercross Maasmechelen

1. Laurens Sweeck (Crelan-Fristads) 1u2m30s

2. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 13s

3. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 20s

4. Michael Vantourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 24s

5. Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) op 27s

6. Kevin Kuhn (Tormans Cyclocross Team) op 31s

7. Quinten Hermans (Tormans Cyclocross Team) op 33s

8. Jens Adams op 35s

9. Toon Vandebosch (Alpecin-Deceuninck) op 39s

10. Ryan Kamp (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 48s