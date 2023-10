Niels Bastiaens • vrijdag 27 oktober 2023 om 08:15

Flanders Classics pakt bekritiseerd WB-parcours van Maasmechelen aan: “Er zal nu minder feedback komen”

Interview De gloednieuwe Wereldbekermanche van Maasmechelen was vorig jaar misschien wel een van de meest besproken crossen van het seizoen. Niet alleen vanwege de grote publieke opkomst en het tot de verbeelding sprekende terrein, maar helaas ook omwille van de kritiek van de renners op de ondergrond. “We hebben echt ons best gedaan”, aldus Chris Mannaerts, parcoursbouwer namens Flanders Classics.

De voormalige mijnsite in natuurgebied Terhills leverde dan wel prachtige plaatjes op, mede dankzij de twee grote schachtbokken, maar die werden achteraf overschaduwd door heel wat kritiek van de renners over de ondergrond. Eli Iserbyt hekelde de vele stenen. “Ik kom hier volgend jaar niet meer terug als het er nog steeds zo bij ligt. Het is niet Wereldbeker-waardig”, aldus de West-Vlaming. Lars van der Haar en winnares Fem van Empel klaagden vooral over de slecht bollende ondergrond.

“Let op, die kritiek was niet eenduidig, hé”, waarschuwt Mannaerts. “De meeste renners waren tevreden en vonden dat er op andere parcoursen wel grotere issues zijn. Maar desalniettemin hebben we rekening gehouden met de opmerkingen bij het uittekenen van het parcours voor dit jaar.” Mannaerts stipt minstens vier belangrijke wijzigingen aan.

Wijziging 1: de materiaalpost

De belangrijkste verandering, is dat de materiaalpost wordt verlegd naar een beter berijdbaar deel van het parcours. “Ik denk dat de kritiek van Eli vooral ging over de vele scherpe bochten in de zone van de toenmalige post. Daarom hebben we de materiaalpost nu naar de evenementenweide verplaatst. Dat stukje van het parcours is pas helemaal heraangelegd. Niet door ons natuurlijk, het stond al even op de planning bij het natuurgebied. Het hobbelige karakter is volledig verdwenen, omdat er een soort gravel is opgelegd. Dat zou al veel problemen moeten oplossen.”

Wijziging 2: minder scherpe bochten

Anderzijds zit de zone waar de problemen zich voordeden wél nog in het parcours. “Maar door de materiaalpost weg te halen en de bochten minder haaks te maken, zullen de stenen minder snel bloot komen te liggen. Dat gebeurde toen vooral door het vele uitremmen. Kijk, de ondergrond is wat hij is. Die gaat altijd stenig blijven, zoals bij alle mijnsites – kijk ook naar Beringen en Genk – het geval is. Maar zonder scherpe bochten is het gevaar veel kleiner en daarnaast zijn drie vrijwilligers al heel de week de grootste losse stenen aan het verwijderen. De vaste stenen, daar blijven ze best af.”

Wijziging 3: geen gevaarlijke afdaling

Ook het tweede belangrijke kritiekpunt, een gevaarlijke afdaling achterin het parcours, is aangepakt door Flanders Classics. “Die afdaling was heel stenig. We hebben ze daarom volledig uit het parcours gehaald en ter vervanging ons naar de andere kant van het terrein gemanoeuvreerd in het bos. We komen rond de vijver uit aan een zandbak en een beter berijdbare zone.”

Wijziging 4: omgekeerde richting

Verder zou je kunnen stellen dat de meeste delen van het parcours in omgekeerde richting zullen worden afgewerkt, ten opzichte van vorig jaar. “De meeste andere veranderingen zijn te verklaren door het verleggen van de materiaalpost. De aankomstlijn ligt nu in omgekeerde richting. Vorig jaar wilden we een finishbeeld met de schachtblokken op de achtergrond, maar we beseffen dat de meerwaarde beperkt is. Er zijn in die zone ook enkele taluds aangelegd, die we zullen gebruiken. Vanaf daar worden de meeste zones in de andere richting ten opzichte van vorig jaar genomen.”

Conclusie

Kortom, Flanders Classics verwacht dit jaar een pak minder problemen. Zeker omdat er meer tijd was om te organiseren. “Vorig jaar is de beslissing om Maasmechelen in de Wereldbeker op te nemen pas laat gevallen, wat het geen evidentie maakte om op zes tot acht weken tijd een veldrit van een internationaal kaliber op poten te zetten. Desondanks is de cross goed ontvangen, met bijna 10.000 toeschouwers, waarbij we veel hebben ingezet op de beleving. Nu het parcours grondig is gewijzigd, verwachten we minder feedback van de renners die nog niet overtuigd waren.”