Voorbeschouwing: Vuelta a San Juan 2023 – Alle ogen op Evenepoel, López, Bernal en Jakobsen

Op de dag dat de Tour Down Under eindigt, gaat aan de andere kant van de Stille Oceaan de Vuelta a San Juan (2.Pro) van start. Wereldkampioen Remco Evenepoel is de grote naam op de startlijst van de Argentijnse rittenkoers en hij is er ook nog eens de titelverdediger. Maar kan hij Miguel Ángel López en Egan Bernal kloppen in de zevendaagse rittenkoers die ook een rustdag kent? WielerFlits blikt vooruit en kijkt ook uit naar de sprints tussen Fabio Jakobsen en Sam Bennett.

Historie

Van 2007 tot en met 2016 was de Tour de San Luis het Argentijnse uithangbord op de internationale kalender. De rittenkoers schreef in deze periode grote namen op de erelijst bij, zoals Vincenzo Nibali, Levi Leipheimer en Nairo Quintana. Door geldgebrek moest de wedstrijd worden opgeheven. De Vuelta a San Juan sprong in dat gat.

Hoewel de ronde in 1982 al voor het eerst georganiseerd werd, was het nooit in beeld als dé profwedstrijd van Argentinië. De rittenkoers in de gelijknamige provincie San Juan werd destijds opgericht door wielervereniging Pedal Club Olimpia, waarna Eduardo Trillini de eerste editie op zijn naam schreef. De Vuelta a San Juan heeft twee recordhouders: Albert Bravo won in 1989, 1991 en 1992 en Laureano Rosas was tussen 2014 en 2016 onverslaanbaar.

Pas in 2018 trad de Vuelta a San Juan toe tot het internationale profcircuit. Na toetreding op de UCI-kalender kon de organisatie voor de eerste maal in de geschiedenis een internationaal deelnemersveld verwelkomen. Bauke Mollema was de eerste eindwinnaar.

Thuisrijder Gonzalo Najar won in 2018, maar zijn naam is nergens terug te vinden in de geschiedenisboeken. Door een positieve test op CERA raakte hij zijn eindzege kwijt en werd de titel doorgegeven aan good old Oscar Sevilla. Hij werd in 2019 opgevolgd door Winner Anacona, die de bergrit naar Alto Colorado won en daar de basis legde voor zijn eindzege.

Het jaar erop maakte de Vuelta a San Juan promotie op de ladder van de UCI-kalender: van een 2.1-wedstrijd maakte het de sprong naar de UCI ProSeries. Daarmee werd de Argentijnse ronde van nog groter belang voor de grote wielerploegen. Naast de Tour Down Under is de Vuelta a San Juan voor veel teams een goede en warme uitvalsbasis vroeg in het jaar.

Laatste tien winnaars Vuelta a San Juan

2022: Niet verreden wegens de coronacrisis

2021: Niet verreden wegens de coronacrisis

2020: Remco Evenepoel

2019: Winner Anacona

2018: Óscar Sevilla

2017: Bauke Mollema

2016: Laureano Rosas

2015: Laureano Rosas

2014: Laureano Rosas

2013: Daniel Zamora

Laatste editie

Voor de vorige uitgave van de Vuelta a San Juan moeten we terug naar 2020. Een jaar dat later te boek zou staan als het coronajaar, maar in januari was het nog gewoon koers als altijd. Rudy Barbier en Fernando Gaviria wonnen de eerste twee etappes en droegen ook allebei een dag de leiderstrui, maar daarna was het aan Remco Evenepoel.



Het Belgische toptalent was toen net 20 jaar oud geworden en greep de macht in de tijdrit naar Punta Negra (zie video). Hij zette in de 15,5 kilometer lange chrono tijdritspecialist Filippo Ganna op 32 seconden en de nummer drie, Óscar Sevilla, volgde op meer (!) dan een minuut. Evenepoel bombardeerde zichzelf daardoor meteen tot topfavoriet voor de eindzege.

De dagen daarna hield Evenepoel knap stand. Gaviria won nog een massasprint en in de bergrit naar de lange Alto Colorado beperkte REV de schade. Hij zag de ritzege gaan naar Miguel Edoardo Flórez. In het slotweekend greep Zdeněk Štybar de kans op een lastige aankomst en in de laatste etappe tekende Gaviria voor zijn derde ritzege.

De eindzege van Evenepoel kwam niet meer in gevaar. De tijdrit op de derde dag bleek bepalend voor het eindklassement en dat betekende voor Evenepoel zijn tweede overwinning in een rittenkoers uit zijn carrière. Een jaar daarvoor had hij al de Baloise Belgium Tour op zijn naam geschreven.

Eindklassement Vuelta a San Juan 2020

1. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step)

2. Filippo Ganna (Italiaanse selectie) op 33s

3. Óscar Sevilla (Team Medellín) op 1m01s

4. Brandon McNulty (UAE Emirates) op 1m21s

5. Miguel Eduardo Flórez (Androni Giocattoli-Sidermec) op 2m11s

Wedstrijdverslag

Parcours

De Vuelta a San Juan 2023 zal vermoedelijk beslist worden in de vierde en de vijfde etappe, als er stevig geklommen moet worden. Deze editie, die bestaat uit zeven etappes en een rustdag op donderdag 26 januari, bevat geen tijdritkilometers. Dat is voor het eerst sinds 2017 het geval en dus zal het verschil gemaakt moeten worden in de bergen. In totaal staan 1.143 kilometer op de renners te wachten.

Vanwege het tijdverschil (het is daar vier uur vroeger) worden de etappes in Argentinië verreden in de Nederlandse en Belgische avonduren. De etappes finishen rond de klok van 00.00 uur ’s nachts Nederlandse tijd.

Zondag 22 januari, Etappe 1: San Juan – San Juan (143,9 km)

De Vuelta a San Juan begint op zondag 22 januari met een vlakke etappe van en naar San Juan. Argentijns vlak, dat wel. In het midden van de etappe liggen nog twee klimmetjes, met de Cuesta de las Vacas (1,8 km aan 4,5%) van de lange kant en diezelfde Cuesta de las Vacas (400 meter aan 4,3%) van de andere kant.

Via dezelfde route keren de renners vervolgens terug naar San Juan, waar nog enkele lokale rondes op het programma staan. Daarna volgt naar alle waarschijnlijkheid een massasprint om de eerste ritwinnaar en drager van de leiderstrui te bepalen.

Start: 16.15 uur / 20.15 uur

Finish: tussen 19.20 en 20.00 uur / tussen 23.20 en 00.00 uur

Maandag 23 januari, Etappe 2: Villa San Agustín – San José de Jáchal (201,1 km)

Rit twee van de Vuelta a San Juan gaat door het middengebergte. Direct vanuit het vertrek gaat het omhoog, ruim tachtig kilometer na elkaar. De renners volgen namelijk de provinciale weg 510, trekken door het Parque Provincial Ischigualasto, en klimmen tot en met het uitkijkpunt en het observatieplatform dat op 1.503 meter boven zeeniveau ligt.

Wat volgt is een lange afdaling en daarna opnieuw stroken die vies omhoog lopen. De renners passeren Huaco en een kort, ongecategoriseerd klimmetje, waarna vaart wordt gemaakt richting San José de Jáchal. Daar wordt na ruim 200 kilometer – het is de langste etappe van deze ronde – mogelijk gesprint om de ritzege. Het is de vraag welke sprinters er nog aan hangen.

Start: 14.20 uur / 18.20 uur

Finish: tussen 19.20 en 20.00 uur / tussen 23.20 en 00.00 uur

Dinsdag 24 januari, Etappe 3: Autodrómo de Villicum – Autodrómo de Villicum (170,0 km)

De derde etappe kent start en finish op het Autódrome San Juan Villicum. Na het startschot rijden de renners eerst een grote lus ten zuiden van het circuit. Deze is nagenoeg vlak. Maar aan het einde van de rit, als de renners weer naar het circuit rijden, moet nog wel 4,4 kilometer geklommen worden aan 2,3%.

In volle finale kan dit voor wat opschudding zorgen, omdat daarna nog een rondje van bijna vijf kilometer volgt op het Autódrome San Juan Villicum. In 2020 wist Zdeněk Štybar hier uit de greep te blijven van het aanstormende peloton en in 2019 bleven thuisrijders German Nicolás Tivani en Daniel Diaz uit handen van de sprinters.

Start: 15.35 uur / 19.35 uur

Finish: tussen 19.20 en 20.00 uur / tussen 23.20 en 00.00 uur

Woensdag 25 januari, Etappe 4: Autodrómo de Villicum – Barreal (196,5 km)

De vierde etappe kent vooral een lastig middenstuk, want halverwege de koers ligt de top van de Alto de la Virgen de Andacollo. Deze col is zelf 7,6 kilometer lang aan 3,8%, maar om daar überhaupt te komen moet al 25 kilometer geklommen worden aan ruim 3%. En de Virgen de Andacollo, dat betekent klimmen naar ruim 2.200 meter hoogte.

Na een afdaling van ruim twintig kilometer krijgen de geloste renners ruim 80 kilometer de tijd om terug te keren. Heel makkelijk zal dat niet worden, want het loopt continu vals plat omhoog op weg naar finishplaats Barreal. Een sprint van een uitgedunde groep behoort tot de mogelijkheden, of een kopgroep die vooruit blijft.

Maar met een rustdag voor de boeg kunnen enkele klassementsrenners hier hun tegenstanders testen. Dat kan belangrijke info zijn met oog op de bergrit van vrijdag…

Start: 14.45 uur / 18.45 uur

Finish: tussen 19.20 en 20.00 uur / tussen 23.20 en 00.00 uur

Donderdag 26 januari, Rustdag

Vrijdag 27 januari, Etappe 5: Chimbas – Alto del Colorado (173,7 km)

Daags na de rustdag gaat de wedstrijd verder met de koninginnenrit van deze Vuelta a San Juan. De 173,7 kilometer lange etappe voert namelijk over meerdere hellingen naar de Alto del Colorado (18,9 km aan 4,4%). In 2020 was er ook een finish op deze 2.624 meter hoge berg. Toen won Miguel Eduardo Flórez van Androni Giocattoli-Sidermec, voor Óscar Sevilla en Brandon McNulty.

De verschillen waren toen en in 2019, toen Winner Anacona zegevierde, relatief klein tussen de beste klimmers van het peloton. De wind kan op deze lange berg een grote rol spelen. Staat die tegen, dan is dat in het nadeel van de aanvallers. En aangezien er in deze ronde geen tijdrit zit, zullen er toch echt verschillen gemaakt moeten worden. Anders kan deze ronde weleens uitdraaien op een secondespel.

Voor Remco Evenepoel is de Alto Colorado geen onbekende klim. In zijn debuutjaar 2019 eindigde hij als 24ste op anderhalve minuut van Anacona en een jaar later was hij vierde, op vier seconden van winnaar Flórez. Kan de wereldkampioen zo vroeg in het seizoen al uithalen op ruim 2.600 meter hoogte?

Start: 15.10 uur / 19.10 uur

Finish: tussen 19.20 en 20.00 uur / tussen 23.20 en 00.00 uur

Zaterdag 28 januari, Etappe 6: Velodromo Vicente Chancay – Velodromo Vicente Chancay (144,9 km)

Na de zware bergrit naar de Alto Colorado volgt een etappe voor de rappe mannen. In de eerste vijftig kilometer liggen nog twee noemenswaardige heuveltjes rondom het stuwmeer van Ullum, maar daarna is het parcours nagenoeg vlak te noemen. In de slotfase rijden de renners drie lokale rondjes door Pocito, in een regio die bekendstaat om zijn druiven en olijven.

Over de start- en finishlocatie hebben we nog niet gesproken. Die zijn ter hoogte van de Velodromo Vicente Chancay, waar in 2025 het WK baanwielrennen zal worden georganiseerd. In september vorig jaar kregen San Juan en Argentinië dat wereldkampioenschap toegewezen. De wielerbaan is vernoemd naar de Argentijnse oud-wielrenner Vincente Chancay, die in 1998 overleed.

Start: 16.10 uur / 20.10 uur

Finish: tussen 19.20 en 20.00 uur / tussen 23.20 en 00.00 uur

Zondag 29 januari, Etappe 7: San Juan – San Juan (112,7 km)

Voor de laatste etappe trekken de renners terug naar de hoofdstad San Juan. De zevende etappe is er weer een voor de sprinters, getuige het niet al te lastige parcours van 16 kilometer dat de renners zeven keer moeten afleggen. Heel bochtrijk is het traject ook niet, want het peloton rijdt rondjes over de ringbaan van San Juan. Na een – waarschijnlijk – koninklijke massasprint kennen we ook meteen de eindwinnaar van de Vuelta a San Juan 2023.

Start: 17.20 uur / 21.20 uur

Finish: tussen 19.20 en 20.00 uur / tussen 23.20 en 00.00 uur

Favorieten

Hoe je het ook wendt of keert, alle ogen zijn deze Vuelta a San Juan gericht op Remco Evenepoel. De nu 22-jarige coureur van Soudal-Quick-Step was de vorige keer in Argentinië nog een toptalent, maar nu keert hij er terug als dé wereldkampioen en dé winnaar van de Vuelta a España. Niet gek dus dat de verwachtingen hoog liggen voor deze editie.

Hij heeft Jan Hirt en Pieter Serry ondersteuning mee voor in de bergen en is de absolute topfavoriet, maar krijgt het zeker niet cadeau. Bovendien weten we niet hoe het met zijn vormpeil staat, zo vroeg in het seizoen. Maar getuige de afgelopen jaren, mogen we wel zeggen dat Evenepoel vaak goed uit de startblokken schiet. De kans bestaat ook dat de Belg deze ronde puur gebruikt ter voorbereiding op zijn grote hoofddoelen dit seizoen.

Herinner je je de Giro d’Italia van 2021 nog? Daar zagen we in de eerste weken een mooi duel om het roze tussen Evenepoel en Egan Bernal. De Colombiaan van INEOS Grenadiers won die Giro uiteindelijk, maar raakte ook zwaar geblesseerd en is nog altijd op de weg terug. Eind vorig jaar koerste Bernal alweer, maar nog niet op het niveau dat we van hem gewend waren. Dit jaar zet hij hoog in, in wat voor hem het jaar van de waarheid wordt. Kan hij in de bergen van San Juan al mee met Evenepoel?

Als dat niet het geval is, dan kan INEOS Grenadiers altijd nog terugvallen op Daniel Felipe Mártinez, vorig jaar nog winnaar van de Ronde van het Baskenland en de Coppa Sabatini. De Colombiaan is een serieuze kanshebber voor de eindzege. Filippo Ganna was de afgelopen jaren een gevaarlijke outsider, vooral vanwege de tijdrit in het parcours, maar nu die er dit jaar niet in zit, lijkt de Italiaanse tijdritspecialist vooral in dienst te gaan rijden.

Komt de grootste concurrentie voor Evenepoel, Bernal en Mártinez uit een continentaal team? Die kans is zeer groot, want Medellín-EPM komt op de proppen met Miguel Ángel López en oud-winnaar Óscar Sevilla. Vooral López zal gebrand zijn om zich te tonen in dit internationale deelnemersveld, nadat hij onlangs werd ontslagen door Astana Qazaqstan wegens banden met een dopingarts. Geen profploeg wilde ‘Superman’ contracteren, waarna hij aansloot bij Medellín-EPM.

Eerder deze maand won López al een nationale koers, dus met zijn vorm zit het wel goed, en op hoogte is hij ook altijd ijzersterk. Vlak de 46-jarige (!) Sevilla ook niet uit hoor. De Spanjaard werd in diezelfde nationale koers derde en kan in een peloton als dat van de Vuelta a San Juan altijd net ietsje meer dan normaal.

Maar er zijn meer kapers op de kust, en dan vooral vanuit Colombia. Sergio Higuita krijgt de vrije hand bij BORA-hansgrohe om zich te laten zien. Zijn enige steun bergop lijkt te moeten komen van nieuwkomer Florian Lipowitz. Higuita won vorig jaar nog de Ronde van Catalonië en was in 2020 de sterkste in de Tour Colombia. Hij weet dus wat het is om te winnen in een rittenkoers in Zuid-Amerika. Movistar heeft dan weer Einer Rubio in de gelederen; vorig jaar nog tiende in Romandië en vijfde in Langkawi.

Astana Qazaqstan neemt het voor het eerst dit seizoen op tégen Miguel Ángel López, maar de kans is groot dat de kleine Colombiaan dat onderlinge duel gaat winnen. Wil Astana namelijk een goed klassement rijden, dan moet het komen van Harold Tejada of Harold Martín López… Trek-Segafredo komt met enkele goede renners, waarvan Antwan Tolhoek op papier de beste klimmer lijkt. De jonge Quinn Simmons mag ons ook verrassen, maar dit parcours lijkt toch te zwaar voor het klassieke type dat hij is.

Namens Team DSM zijn Marco Brenner en Kevin Vermaerke de klimmers en bij TotalEnergies lijken er kansen te zijn voor Steff Cras om een goed klassement te rijden in de schaduw van Peter Sagan. De Belg wil zich na zijn vertrek bij Lotto Soudal gelijk laten zien voor zijn nieuwe Franse werkgever. Israel-Premier Tech komt met nieuwkomers Marco Frigo (vorig jaar vierde in de Giro Valle d’Aosta) en Stephen Williams aanzetten, maar zij lijken geen kandidaten voor een top-5-notering in het eindklassement.

German Nicolas Tivani, die naam hebben we al zien passeren. De Argentijn won in 2019 een rit in de Vuelta a San Juan en was de laatste editie elfde in het algemeen klassement. Nu doet hij mee namens het ProTeam Corratec, als ploeggenoot van Valerio Conti. De Italiaan is verlost van het juk van UAE Emirates en Astana en kan hier voor eigen kansen gaan.

Naast de twaalf profploegen zijn er ook nog tien continentale teams uit Zuid-Amerika en nationale selecties van Argentinië en Italië aanwezig in San Juan. Daaronder ook het Portugese APHotels and Resorts-Tavira, dat de ervaren Spanjaard Delio Fernandez in de ploeg heeft. Hij werd vorig jaar nog zesde in de Ronde van Portugal.

Het complete deelnemersveld voor de Vuelta a San Juan is nog niet bekend. Daarom is het favorietendeel nog niet volledig ingevuld. Wij zullen op een later moment dit deel van de voorbeschouwing aanvullen.

Sprinters

Wij tellen toch wel zeker vier sprintkansen in deze Vuelta a San Juan en dus is het de uitgelezen mogelijkheid voor rappe mannen om zich in warme omstandigheden op te warmen. Fabio Jakobsen bijvoorbeeld, die aan de zijde van Remco Evenepoel gaat proberen om zijn eerste overwinning van het jaar binnen te slepen voor Soudal Quick-Step. Is het voor de Nederlander meteen raak in zijn Europese kampioenstrui? Yves Lampaert en Michael Mørkøv zijn er als sprintloodsen.

De concurrentie zal vooral komen van Sam Bennett. Hij krijgt een trein met Jonas Koch, Ryan Mullen en Danny van Poppel mee naar Argentinië. In een uitgebreid interview dat WielerFlits met hem had eind vorig jaar, gaf Bennett aan dat hij rekent op tien zeges per seizoen. Wil hij daar in 2023 aan komen, dan zal hij in San Juan moeten beginnen met winnen. Aangezien hij een goede winter heeft gedraaid, is het uitkijken naar zijn prestaties tegen een topper als Jakobsen.

Lees meer: Hongerige Sam Bennett wil frisse start maken in 2023: “Ben voor niemand bang in de Tour”

Fernando Gaviria koerst dit jaar voor Movistar en zal ook in Spaanse dienst willen werken aan zijn zegeteller in San Juan. In totaal won hij acht etappes, verdeeld over de edities van 2017, 2018, 2019 en 2020. Voegt hij daar 2023 een negende aan toe? In het rijtje met Gaviria willen we ook Elia Viviani (INEOS Grenadiers) en Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech) noemen. Twee ervaren Italianen die op een goede dag voor de winst mogen gaan.

Outsiders voor de sprintetappes zijn Sam Welsford (Team DSM), Jon Aberasturi (Trek-Segafredo), Gleb Syritsa (Astana Qazaqstan), Giovanni Lonardi (EOLO-Kometa) en Attilio Viviani (Corratec). En natuurlijk Peter Sagan, die veel aandacht zal opeisen in Argentinië. Onlangs gaf hij aan dat hij ‘sinds oktober traint zonder tegenslagen’, dus dat belooft veel goeds voor het nieuwe jaar.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Remco Evenepoel

*** Miguel Ángel López, Daniel Felipe Mártinez

** Sergio Higuita, Egan Bernal, Óscar Sevilla

* Einer Rubio, Steff Cras, Marco Brenner, Stephen Williams

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

De renners krijgen in de provincie San Juan uitstekend zomerweer voorgeschoteld, meldt Weeronline. De temperatuur ligt de hele week tussen de 30 en 35 graden in de omgeving van San Juan en de zon schijnt volop. Er is volgens de weerberichten nauwelijks kans op neerslag, al kan er door de hitte soms een pittige onweersbui opkomen, en de wind komt uit het zuiden.

Heb je geen zin om ’s avonds naar tv-quizzen, talkshows of feelgood-shows te kijken? Dan is de Vuelta a San Juan de oplossing! Prime time zal de Argentijnse ronde te zien zijn via de online kanalen van Eurosport.nl, Discovery+ en GCN+. Bijna elke dag is het online van start tot finish te zien. Daarnaast zal Eurosport 1 enkele dagen ook de finale-uren uitzenden op tv. De uitzendtijden verschillen per dag, dus houd onze WielerFlits TV-gids in de gaten.