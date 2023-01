Egan Bernal staat voor ‘jaar van de waarheid’: “Het gaat nu heel goed”

Voor Egan Bernal was 2022 vanuit sportief oogpunt een seizoen om snel te vergeten, maar dit jaar moet alles in het teken staan van een sportieve terugkeer aan de top. De Colombiaan lijkt eindelijk verlost van alle lichamelijke ongemakken en mag weer dromen van goede prestaties.

Bernal begint zijn seizoen volgende week in Argentinië met de Vuelta a San Juan. Na een lastige revalidatie, met de nodige ups en downs, lijkt de Tourwinnaar van 2019 eindelijk weer klaar om sportief te schitteren. Zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen verliep alvast vlekkeloos. “Het gaat momenteel heel erg goed. Het is allemaal erg goed verlopen. We hebben veel getraind en ben erg nieuwsgierig om te zien hoe het er nu écht voor staat”, tekent het Colombiaanse AS op uit de mond van Bernal.

“Ik denk dat de waarden die ik haal op training, erg goed zijn. Wielrennen is een sport waar je je kunt baseren op data, om te weten hoe je ervoor staat. Dat ziet er allemaal erg hoopgevend uit, al is trainen natuurlijk wel iets anders dan koersen. Het idee is nu om weer te koersen”, schetst de coureur van INEOS Grenadiers.

Snelle revalidatie

“Ik ben wel verrast met hoe snel het allemaal is gegaan met mijn revalidatie. Het is nog niet eens een jaar geleden (doelt op zijn zware val tijdens een trainingsrit, red.) en ik denk nu alweer aan de Tour de France. En dan niet alleen om deel te nemen of te finishen, maar om te proberen voor een goed klassement te gaan. Dat had ik een jaar geleden echt niet gedacht. Door de steun van mijn familie en ploeg bleek dit echter wel mogelijk.”

Na de Vuelta a San Juan (22-29 januari) zal Bernal nog meedoen aan de nationale titelstrijd (5 februari) in zijn thuisland Colombia, waarna hij naar Europa vliegt voor een Europees programma met de Ruta del Sol (15-19 februari), Parijs-Nice (5-13 maart) en de Ronde van Catalonië (20-26 maart). In aanloop naar de Tour de France zal hij het Critérium du Dauphiné of de Ronde van Zwitserland afwerken.