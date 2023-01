Sagan wil Milaan-San Remo winnen: “Pas dan heb ik een echt succesvolle carrière”

Peter Sagan kende mede door een coronabesmetting een moeilijk 2022, maar de Slowaak verwacht een beter 2023. Dat zei hij in gesprek met Ouest-France. “Geloof me, dit seizoen zal veel beter worden”, aldus de renner van TotalEnergies.

“Alles gaat goed, ik ben al sinds oktober aan het trainen zonder tegenslagen. Ik denk dat het een goed jaar wordt”, vervolgde de drievoudig wereldkampioen, die zijn seizoen zal beginnen met de Vuelta a San Juan (22-29 januari) in Argentinië. Vervolgens zal Sagan nog een tijdje in Zuid-Amerika verblijven. Hij heeft namelijk een hoogtestage in Colombia op de planning. “Daarna kom ik terug voor het openingsweekend in België met de Omloop Het Nieuwsblad (25 februari).” Of hij ook start in Kuurne-Brussel-Kuurne (26 februari), is nog niet bekend.

De precieze plannen voor het voorjaar zullen na de Omloop Het Nieuwsblad verder ingevuld worden, vertelde Sagan. Maar hij heeft in ieder geval zijn vizier gericht op Milaan-San Remo (18 maart). “Ik wil daar winnen. Pas als die koers niet meer ontbreekt op mijn palmares, kan ik van een volledig succesvolle carrière spreken. De wedstrijd is me te lang ontglipt. Het is een simpele wedstrijd, maar heel moeilijk om te winnen. TotalEnergies kan een monument winnen. Niets is onmogelijk.”

De inmiddels 32-jarige Sagan stond twee keer op het podium van Milaan-San Remo: zowel in 2013 als 2017 werd hij tweede. In totaal stond hij twaalf keer aan de start van de Italiaanse voorjaarsklassieker. Negen keer eindigde hij in de top-tien.