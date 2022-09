Primeur: WK baanwielrennen in 2025 voor het eerst naar Argentinië

Venezuela mocht in 1977 al eens een WK baanwielrennen organiseren en acht jaar geleden streek het baancircus neer in het Colombiaanse Cali, maar een WK in Argentinië is nog nooit voorgekomen. In 2025 komt daar echter verandering in. De UCI maakte vandaag namelijk bekend dat de wereldkampioenschappen dan zullen plaatsvinden in San Juan.

De internationale wielerunie maakte vandaag tijdens zijn jaarlijkse congres de locaties van meerdere WK’s bekend, voor verschillende disciplines. Zo organiseert Vlaanderen in 2024 de derde editie van het WK gravel en zal het tweede ‘Super-WK’ in 2027 plaatsvinden in het Franse departement Haute-Savoie in de Franse Alpen.

De beste baanwielrenners ter wereld trekken in 2025 dan weer naar San Juan voor de wereldkampioenschappen baanwielrennen. En dat is voor het eerst in de geschiedenis. Maar eerst volgen nog de WK’s in Glasgow (2023) en Kopenhagen (2024).

WK van 2026 in Shanghai

Na het UCI-congres weten we ook dat de Chinese miljoenenstad Shanghai in 2026 gastheer zal zijn van het mondiale evenement. Shanghai was ook nog nooit verantwoordelijk voor de organisatie van een WK baanwielrennen.