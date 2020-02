Remco Evenepoel eindwinnaar San Juan, slotrit voor Fernando Gaviria zondag 2 februari 2020 om 23:53

Remco Evenepoel heeft het eindklassement in de Vuelta a San Juan op zijn naam geschreven. De kopman van Deceuninck-Quick-Step greep de macht in de tijdrit en gaf de leiding in Argentinië daarna niet meer uit handen. In de vlakke slotrit rond San Juan, die gewonnen werd door Fernando Gaviria, kwam Evenepoel niet meer in gevaar.

Van de oorspronkelijke kopgroep van acht bleef uiteindelijk Colin Joyce (Rally) als laatste vluchter over. De 25-jarige Amerikaan had bij het ingaan van de voorlaatste ronde op de rondweg van San Juan ongeveer anderhalve minuut voorsprong op het peloton. Daar hadden de sprintersploegen de controle.

Evenepoel al vroeg zeker van eindwinst

Nog tijdens de etappe besloot de organisatie om de tijden voor het algemeen klassement al na acht (van de in totaal negen) rondes op te nemen. Daardoor kon Remco Evenepoel al na 125 kilometer de eindoverwinning vieren. Het betekende voor de pas 20-jarige Belg zijn tweede eindzege uit zijn nog korte carrière: vorig jaar won hij de Baloise Belgium Tour.

De sprinters mochten in de laatste ronde van 15,7 kilometer hun gang gaan. Eerst moest Joyce nog ingerekend worden. Zijn voorsprong – bij het ingaan van de slotronde nog twintig seconden – was snel verdwenen. Twaalf kilometer voor het einde volgde een algemene hergroepering.

Gaviria grijpt zijn derde

Brayan Sánchez van Medellin probeerde het peloton nog te verrassen, maar dat was een kansloze poging. Evenepoel zette zich nog een keer in voor zijn sprinter Álvaro José Hodeg, waarna hij de beurt overgaf aan Zdenek Stybar. UAE Emirates kwam er echter als beste uit om Fernando Gaviria af te zetten.

Bert Vanlerberghe wist vervolgens nog de kop over te pakken met Hodeg in zijn wiel, maar de sprinter van Deceuninck-Quick-Step twijfelde een moment te lang en was toen kansloos. Gaviria koos het juiste moment en won met fietslengtes verschil zijn derde etappe van deze week. Peter Sagan werd tweede.