Hongerige Sam Bennett wil frisse start maken in 2023: “Ben voor niemand bang in de Tour”

Interview

Als we scorebordjournalistiek toepassen, dan had Sam Bennett in 2022 een van de slechtste seizoenen uit zijn carrière. Hij won ‘slechts’ drie keer, terwijl hij de laatste vijf seizoenen altijd vaker won. Toch wijst de Ierse sprintkopman van BORA-hansgrohe ons op enkele cijfers. “Mensen kunnen dus wel zeggen dat ik een slecht jaar had, maar er waren maar twee sprinters met meer WorldTour-zeges dit jaar”, vertelt hij in een uitgebreid interview met WielerFlits.

In 2020 was Sam Bennett de winnaar van twee Tour de France-etappes, de groene puntentrui en won hij in het najaar nog een rit in de Vuelta a España. Het was zijn eerste jaar bij het Deceuninck-Quick-Step van Patrick Lefevere. Een jaar later was de relatie met de Belgische ploegbaas bekoeld. Een knieblessure mondde uit in een vete die vooral in de media plaatsvond.

Over die periode wil Bennett dan ook niet meer uitweiden als we uitgebreid met hem praten. Op dat moment heeft hij net een punt gezet achter zijn seizoen 2022, terug op het oude nest van BORA-hansgrohe. Ook dat jaar begon moeizaam, maar in het tweede deel leek de Ier terug op zijn oude niveau. Vooral zijn twee zeges in de Vuelta-etappes naar Utrecht en Breda sprongen er daarbij uit. Een coronabesmetting zorgde echter voor een nieuwe terugslag.

“Mentaal had het seizoen twee of drie maanden langer mogen duren, want ik had het gevoel dat ik mijn benen weer vond. Ik kwam net op gang en als je dat gevoel hebt, dan wil je bezig blijven”, blikt hij terug. De steun die Bennett daarbij ontving van BORA-hansgrohe, deed hem goed. “De ploeg begreep mijn situatie, maar was ook proactief. Het ergste gevoel is als je in een omgeving zit waar men niets doet om je te helpen. Maar nu werd ik goed geholpen en dat was voor mij mentaal erg goed. Dan zie je dat ik progressie maak en beter rijd in wedstrijden.”

Sam Bennett schoot raak in Utrecht... - foto: Cor Vos ... en in Breda - foto: Cor Vos

Sneeuwbaleffect

Na zijn veelbesproken vertrek bij Deceuninck-Quick-Step duurde het nog even voordat de sprinter goed in zijn vel zat. “Ik had het gevoel dat ik allang terug had moeten zijn, maar pas in de Ronde van Polen voelde ik dat ik echt terug was. Ik was heel dicht bij die zege, maar alles moest op zijn plek vallen. Het was wachten op dat sneeuwbaleffect”, vertelt Bennett. “Op het EK was ik al een stuk beter en daarna volgden mijn zeges in de Vuelta.”

“Ik won wel, maar ik voelde me nog niet de oude. Terwijl de wedstrijd zwaarder werd, zag ik dat mijn piekvermogen terug kwam. Ik ging beter klimmen en werd echt beter. Ik vloog. Als ik die Vuelta had uitgereden, was ik echt op topniveau geweest”, kijkt hij terug. Alleen gooide een coronabesmetting roet in het eten en daar moest hij weken van herstellen. “Pas in Parijs-Tours was de motor weer op peil. Het voelde goed om derde te worden. Ik wilde het seizoen goed afsluiten, net als iedereen van de ploeg. Eind 2021 begon ik de winter met een achterstand en dat is niet fijn. Nu kan met een frisse start toewerken naar het nieuwe jaar.”

Bennett werd in oktober 32 en kent na negen profjaren zijn lichaam heel goed. “Veel sprinters trainen hun sprint en worden zo beter, maar ik moet vooral veel uren maken en lange trainingen doen om als sprinter beter te worden. Bijna zoals een klassiekerrenner traint. Als ik vroeger op mijn topsnelheid trainde, was ik aan de finish te moe om te sprinten. Dat werkte dus niet. Ik sprint beter als ik mij focus op uithoudingsvermogen, kracht en het ontwikkelen van een grote motor. Dan ben ik frisser, kan ik beter nadenken en heb ik geen stress.”

‘Voor mij was 2022 geen verloren jaar’

Aan die topvorm ontbrak het grote delen van 2022. In de UAE Tour miste hij die vorm, maar reed hij nog wel enkele ereplaatsen bij elkaar. Zijn nieuwe lead-out Danny van Poppel loodste Bennett naar de zege in Eschborn-Frankfurt, maar ook in die periode was de Ier niet top. “Danny deed zijn lead-outs, maar ik moest sprinten om in zijn wiel te blijven. Toen hij wegstuurde, volgde ik hem”, beschrijft hij. In de Ronde van Limburg werd Van Poppel zelfs derde, nog vóór Bennett. “Dat is het ergste gevoel. Verschrikkelijk.”

“Het zwaarste moment afgelopen seizoen was toen ik mij realiseerde dat ik de beste kansen kreeg in mijn carrière, op het gebied van staf, ploeggenoten, fietsen, alles… Maar ik was niet goed genoeg om er gebruik van te maken. Maar een verloren jaar wil ik het niet noemen, eerder een verloren periode.”

Door zijn matige vorm in mei en juni werd Bennett op het laatste moment toch geschrapt uit de Tour de France-selectie van 2022. Volgend seizoen krijgt hij een nieuwe kans, want hij staat op de planning voor de Tour en hoopt zelf ook de Vuelta te rijden. Zijn laatste Tourdeelname luisterde hij op met de groene trui. “Maar ik weet niet van welke planeet ik nu moet komen om dicht bij Wout van Aert te komen”, lacht hij.

“Maar als mijn benen goed zijn, zal ik mijn weg wel vinden in de Tour. Als je sterk bent, dan zit je altijd goed gepositioneerd. Dat is altijd zo. Ik weet ook wel dat ik niet de meest explosieve en snelste sprinter ben van het peloton, maar je moet gewoon als eerste over de streep komen. Sprinten heeft met zoveel meer te maken. Wat dat betreft ben ik voor niemand bang. Ik heb dan ook een geweldige ploeg. Danny heeft nog nooit een fout gemaakt. Hij is echt ongelooflijk sterk. Maar ook op Ryan Mullen en Shane Archbold kan ik echt vertrouwen”, aldus Bennett.

In de Tour zal Bennett als sprinter het kopmanschap delen met Jai Hindley, die na zijn eindzege in de Giro d’Italia nu de kans krijgt in Frankrijk. Allebei krijgen ze hun helpers mee. Volgens de Ier moet dat kunnen. “Mensen focussen op de verkeerde dingen. Ja, je hebt steun nodig in de bergen, maar je hebt ook renners nodig op het vlakke. Er zijn vaak kansen op waaiers, en de jongens die ik meeneem, kunnen de klassementskopman ook steunen in die etappes”, vindt Bennett. “Ik let wel op mezelf in die ritten.”

“Ik heb niet een complete ploeg nodig, slechts een paar renners. In de Tour de France zijn er zoveel treintjes, dat het bijna niet meer werkt. Het is zo moeilijk om elkaar te volgen. Maar met een compacte trein is het makkelijker om je plek te vinden”, aldus de sprinter. “Ik wil niemand tegen de schenen schoppen in de ploeg, maar als je alles op het klassement zet zonder sprinters, en dat klassement mislukt of er is een grote valpartij… Game over. Met een sprinter kan je nog etappes winnen en dan heb je nog iets.”

Jagen op mijlpaal van 100 zeges

Bennett is een man van de cijfers. Hij dreunt zo op dat hij 59 profzeges heeft behaald. En dat klopt ook nog. “Ik zou graag 100 overwinningen behalen”, stelt hij zich een carrièredoel. “Mijn meeste zeges heb ik in de WorldTour behaald (34 om precies te zijn, red.). En het klinkt misschien arrogant, maar ik baal ervan dat ik dit jaar maar drie keer gewonnen heb. Ik werk met de stelling van tien zeges per jaar. Als je dan tien jaar koerst, heb je 100 zeges. Maar de laatste drie jaar heb ik veel tijd verloren. Ik had dichter bij de 100 moeten staan nu.”

Ook de puntentruien in de Giro en de Vuelta en de slotetappe van de Vuelta staan nog op het lijstje van Bennett, zodat hij die verzamelingen kan volmaken. “Maar er zijn zoveel sprinters tegenwoordig. Er zijn niet zoveel renners die aan tien zeges komen in een jaar. En van de pure sprinters waren er in 2022 maar twee die meer WorldTour-zeges behaalden dan ik: Jasper Philipsen en Arnaud Démare (allebei 4 zeges, red.). Wout van Aert had er negen en Mads Pedersen had er vijf, maar zijn zij echt sprinters? In dat geval staan er drie of vier voor mij.”

“Maar gaat het om de kwaliteit of de kwantiteit? Dan ga ik zelf voor de mix. Je moet een gezonde balans vinden. Als je drie keer wint in de WorldTour, kan je dat aanvullen met zeges op een ander niveau. Dan ziet je seizoen er al veel beter uit dan als je slechts twee keer wint in de WorldTour. Maar mensen kunnen dus zeggen dat ik een slecht jaar had, maar er waren maar twee sprinters met meer WorldTour-zeges dit jaar”, maakt hij zijn punt.

‘De arrogantie en het ego zijn er wel’

Bennett ziet het wielrennen ook veranderen de laatste jaren. “Er gebeurt zoveel. Het is lastig om vergelijkingen te maken. Mensen zeggen dat ik vaak een beschaafde sprinter ben, maar de arrogantie en het ego zijn er wel. Als ik erkenning krijg, dan denk ik: oh yeah! Op die momenten ga ik mijn naam zoeken op Twitter en kijken wat mensen zeggen. Maar er zit ook iets Iers in mij. Als je hoog van de toren blaast, ben je arrogant en dan halen de Ieren je altijd weer naar beneden. Dat zit ook in mij.”

Begin 2023 gaan we Bennett in ieder geval zien koersen in de Vuelta a San Juan, de UAE Tour, Parijs-Nice en enkele klassiekers zoals Milaan-San Remo, Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem. “Ik moet ook kijken wat mijn lead-out-mannen willen. Ik wil ook dat zij het beste uit zichzelf en hun seizoen halen. Het belangrijkste is wel dat we zoveel mogelijk samen rijden, zodat we in een flow kunnen komen”, zegt Bennett. “Ik moet weten wat zij denken, ik wil hun lichaamstaal kennen. Dat hebben zij ook nodig. We gaan ook buiten de koers goed met elkaar om en dat merken we in de wedstrijden.”