Koen Middendorp • zaterdag 17 februari 2024 om 08:00 zaterdag 17 februari 2024 om 08:00

Voorbeschouwing: UAE Tour 2024 – Topsprinters en -klimmers kruisen de degens

De historie van de UAE Tour (19-25 februari) is kort, zeer kort te noemen, maar toch valt er heel wat te vertellen over deze meerdaagse wielerwedstrijd in de Verenigde Arabische Emiraten. Wie naar de erelijst kijkt, weet genoeg. Wie volgt de afwezige Remco Evenepoel op? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Laatste winnaars UAE Tour

2023: Remco Evenepoel

2022: Tadej Pogačar

2021: Tadej Pogačar

2020: Adam Yates

2019: Primož Roglič

Laatste editie







"

Eindklassement UAE Tour 2023

1. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) in 23u25m26s

2. Luke Plapp (INEOS Grenadiers) op 59s

3. Adam Yates (UAE Emirates) op 1m00s

4. Pello Bilbao (Bahrain Victorious) op 1m03s

5. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) op 2m06s

Parcours

De organisatie van de UAE Tour kwam vorige maand met het parcours voor 2024 op de proppen. Wat meteen opvalt: de renners krijgen dit jaar een individuele rit tegen de klok voorgeschoteld, maar ook (weer) twee klassieke bergritten naar Jebel Jais en Jebel Hafeet. In de eerste etappe van Al Dhafra Walk Madinat Zayed naar Liwa Palace zijn de sprinters aan zet, al is de openingsrit ook weer niet biljartvlak.

De rappe mannen die aan de start zullen verschijnen van de UAE Tour – denk aan Olav Kooij, Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen – zullen normaal gesproken in vier etappes de degens kruisen. De vierde, vijfde en zesde rit zijn namelijk volledig vlak en nodigen uit tot een massasprint.

In de overige drie etappes zal het algemeen klassement op de schop gaan. Te beginnen met de individuele tijdrit op dag twee van om en nabij de twaalf kilometer. De klimmers zullen dan weer moeten toeslaan op weg naar Jebel Jais (20 km aan ongeveer 5%) en Jebel Hafeet (11 km aan 7%). De ronde eindigt met de bergrit naar Jebel Hafeet, waar de wedstrijd definitief wordt beslist.

Wat ook goed is om te weten: tijdens de ronde liggen er de nodige bonificatieseconden voor het oprapen. Niet alleen onderweg bij de tussensprints, maar ook aan de finish van elke etappe. Tien voor de winnaar, zes voor de nummer twee en drie voor de nummer drie.

Maandag 19 februari, Etappe 1: Al Dhafra Walk Madinat Zayed – Liwa Palace (143 km)

In de eerste etappe van Al Dhafra Walk Madinat Zayed naar Liwa Palace lijken de rappe mannen aan zet, al houden we wel een slag om de arm. De organisatie van de UAE Tour omschrijft de openingsrit als ‘de woestijnetappe.’ In de eerste pakweg vijftig kilometer wordt het peloton over brede en rechte wegen gestuurd. Eenmaal voorbij de eerste tussensprint in Liwa, bevinden de renners zich in een wat meer open duinengebied.

Zoals we eerder al hebben aangegeven: de openingsrit is zeker niet biljartvlak. Het gaat na de eerste tussensprint de hele tijd op en af, maar is het ook zwaar genoeg om de sprintersteams echt te verontrusten? Eenmaal aangekomen in Moreeb Dune, volgen er nog twee passages over het Moreeb Dune-fietspad. Dit is een pad van net iets meer dan achttien kilometer, over verraderlijke wegen. Vervolgens keert het peloton terug naar Liwa, dit keer om er te finishen.

Dit zal gebeuren na een finale over brede en rechte wegen, maar de organisatie heeft in de finishplaats nog een laatste verrassing in petto. De aankomst loopt namelijk nog behoorlijk op. In de laatste 500 meter stijgt het wegdek aan een zestal procent. Timen is kortom het toverwoord. Wie hier te vroeg aangaat, valt in de laatste meters geheid stil. De vraag is: krijgen we hier een sprint van een grote groep?

Start: 13.10 uur / 10.10 uur

Finish: rond 16.30 uur / 13.30 uur

Dinsdag 20 februari, Etappe 2: Al Hudayriyat Island – Al Hudayriyat Island (12,1 km, ITT)

In drie etappes zal het algemeen klassement op de schop gaan, te beginnen met een individuele tijdrit op dag twee van om en nabij de twaalf kilometer. Vorig jaar koos de organisatie nog voor een ploegentijdrit, dit jaar zal de chrono dus weer op individuele basis worden afgewerkt. De laatste individuele race tegen de klok in de UAE Tour, in 2022, werd gewonnen door de Zwitser Stefan Bissegger.

De individuele tijdritbeproeving op Al Hudayriyat Island is echt iets voor de pure specialisten, die in staat zijn om een enorme versnelling rond te draaien. Het is vlak, vlakker, vlakst en er zijn onderweg nauwelijks bochten of andere verraderlijke punten. Na net geen zes kilometer worden de tussentijden doorgegeven. Wie doet aan de finish de beste zaken met het oog op de eindoverwinning?

Start: n.n.b.

Finish: n.n.b.

Woensdag 21 februari, Etappe 3: Al Marjan Island – Jebel Jais (176 km)

Voor de pure klimmers is het zaak om de schade zoveel mogelijk te beperken in de pannenkoekvlakke tijdrit op dag twee, om dan een dag later een eerste keer uit te halen op weg naar Jebel Jais. In de laatste twintig kilometer is het onafgebroken klimmen naar de finish op Jebel Jais (20 km aan ongeveer 5%). Vorig jaar ging Einer Rubio hier nog met de zege lopen, maar finishten de favorieten wel wiel in wiel.

Jebel Jais – niet zo ver van de grens met Oman – is maar liefst twintig kilometer lang, maar wel een echte loper met een gemiddeld stijgingspercentage van zo’n 5%. Het tweede deel van de klim is wel iets lastiger, met een steile passage van 9% in de laatste twee kilometer. De renners koersen overigens niet helemaal naar de top van Jebel Jais, maar stoppen bij een hoogte van 1.491 meter.

Start: 11.55 uur / 08.55 uur

Finish: rond 16.30 uur / 13.30 uur

Donderdag 22 februari, Etappe 4: Dubai Police Officer’s Club – Dubai Harbour (173 km)

Voor de vierde etappe zakt het circus af naar het emiraat Dubai. De route blijft grotendeels tussen de bebouwing, maar maakt ook een uitstapje naar de woestijn om het speciale Al Qudra Cycle Track aan te doen. Dit fietspad is in totaal 86 kilometer lang en biedt fietsfanaten de kans om kennis te maken met het rijden in de woestijn. Het zal ongetwijfeld schitterende plaatjes opleveren, al is het ook altijd opletten voor (eventuele) waaiers.

Daarna slingert het peloton richting de finishplaats in de haven van Dubai. De finish lag in het verleden wel eens op Palm Jumeirah, het opgespoten palmboomvormig eiland, maar nu komen de renners aan in Dubai Harbour. Dit is een tamelijk nieuw stadsdeel tussen The Palm Jumeirah en Bluewaters Island. Het moet al gek lopen, willen we hier niet net als vorig jaar een sprint te zien krijgen.

Start: 12.35 uur / 09.35 uur

Finish: rond 16.30 uur / rond 13.30 uur

Vrijdag 23 februari, Etappe 5: Al Aqah – Umm Al Quwain (182 km)

De vijfde etappe van de UAE Tour speelt zich tussen Al Aqah en Uhm Al Quwain. Vertrekpunt Al Aqah ligt aan de oostkust van Fujairah, een van de zeven Verenigde Arabische Emiraten, en is zeer populair onder toeristen. Dat is ook niet zo verwonderlijk. Met de Hajar bergen in de achtergrond, de Indische Oceaan op de voorgrond en de vele historische gebouwen is het zeer goed toeven in Al Aqah.

Maar genoeg over de vertrekplaats. Wat kunnen we vertellen over de etappe zelf? Niet al te veel, aangezien de route zo goed als vlak is en er weinig kritieke punten te ontdekken zijn. Het peloton trekt naar de rand van het Hajar-gebergte. De gehele rit speelt zich af op brede, rechte en goed geasfalteerde wegen door de woestijn. De laatste kilometer gaat over een brede laan die licht gebogen is. Alle ingrediënten lijken dus aanwezig voor een nieuwe massasprint.

Start: 12.20 uur / 09.20 uur

Finish: rond 16.30 uur / rond 13.30 uur

Zaterdag 24 februari, Etappe 6: Louvre Abu Dhabi Museum – Abu Dhabi Breakwater (138 km)

De laatste sprinterskans is er op de zesde dag van de UAE Tour. De volledige rit speelt zich af in en rond Abu Dhabi-stad. De renners vertrekken pal voor het Louvre Abu Dhabi Museum. Initiatiefnemer voor het museum was de sheik Abdallah Ben Zayed Al Nahyane. Hij kreeg de zegen van de president en emir Khalifa bin Zayed Al Nahayan en diens kroonprins Mohammed ben Zayed Al Nahyan.

Daarna volgt een passage aan de noordkant van de stad, langs het Formule 1-circuit Yas Marina en door de haven van Khalifa. Vervolgens draait het parcours in zuidelijke richting. Het peloton passeert door Khalifa City, een buitenwijk van Abu Dhabi, en gaat via de snelweg richting Abu Dhabi Breakwater. Hier wordt een klassieke sprint verwacht. De laatste vijf kilometer gaan bijna alleen maar rechtdoor, dus er is ruimte zat om de treintjes op de rails te zetten.

Start: 13.30 uur / rond 10.30 uur

Finish: 16.30 uur / rond 13.30 uur

Zondag 25 februari, Etappe 7: Al Ain – Jebel Hafeet (161 km)

De UAE Tour eindigt met een sportieve knal: de finishstreep is namelijk getrokken op Jebel Hafeet, in de binnenlanden van Abu Dhabi. Daar wordt de wedstrijd definitief beslist. De slotklim is net geen 11 kilometer lang en stijgt aan een gemiddelde van goed 7%, met halverwege percentages tot dik boven de 10%. In het verleden wisten hier Tadej Pogačar (drie keer), Adam Yates (2x) en Alejandro Valverde te zegevieren.

De renners vertrekken eerst vanuit Al Ain, een stad in de Verenigde Arabische Emiraten, in het emiraat Abu Dhabi. Het is met een inwoneraantal van bijna 600.000 de tweede stad van het emiraat en de vierde stad van het land. Vervolgens gaat het over vlakke wegen langs onder meer de United Arab Emirates University, de oudste universiteit in de Verenigde Arabische Emiraten, naar de beslissende slotklim.

Wat Jebel Hafeet lastig maakt is natuurlijk de hellingsgraad, maar de driebaansweg omhoog geeft ook nog eens een vertekend beeld. Meer dan regelmatig loopt de weg aan 8 à 9% en het steilste deel (11%) ligt op drie kilometer van de meet. In de slotkilometer is er nog een korte afdaling, waarna de weg nog een keer oploopt richting de finish. Dat de verschillen hier nog hoog kunnen oplopen, hebben we in het verleden wel gezien.

Start: 12.30 uur / 09.30 uur

Finish: rond 16.30 uur / rond 13.30 uur

Favorieten

Primož Roglič, Tadej Pogačar, Adam Yates en Remco Evenepoel: deze vier renners wisten in hun carrière al eens de UAE Tour te winnen. Van dit viertal, maakt alleen Adam Yates dit jaar zijn opwachting in de meerdaagse ronde door de Verenigde Arabische Emiraten. De Britse klimmer is in onze ogen ook de uitgesproken favoriet voor de eindoverwinning. Niet alleen vanwege behaalde resultaten uit het verleden, want die bieden immers geen garantie op de toekomst, maar omdat hij een doel heeft gemaakt van de UAE Tour en dit seizoen al de Tour of Oman wist te winnen.

Dit liet hij in Oman nog weten, in een interview met WielerFlits. “Vorig jaar vond ik het lastig om de UAE Tour te beginnen met de waaiers. Dus vroeg ik de ploeg zelf of ik hier in Oman mocht rijden, als voorbereiding en om gewend te geraken aan de snelheid van het peloton en wat wedstrijdritme op te doen.” Met andere woorden: Yates is er op gebrand om voor een tweede keer de UAE Tour te winnen. Zijn beproefde recept? Zich niet laten verrassen in de (mogelijke) waaierriten, schade beperken in de tijdrit en toeslaan in de twee bergritten.

Yates is de voornaamste klassementstroef binnen de ploeg van UAE Emirates, maar hoeft de druk van het kopmanschap niet in zijn eentje mee te zeulen. De thuisformatie rekent namelijk ook op man-in-vorm Brandon McNulty. De Amerikaan – nu met snor – is uitstekend begonnen aan zijn wielerseizoen. Wat heet, na podiumplaatsen in de Challenge Mallorca kroonde hij zich in de Ronde van Valencia tot eindwinnaar. De 25-jarige allrounder zal maar wat graag de goede lijn willen doortrekken en mag met zijn kwaliteiten dromen van meer.

Een goede McNulty kan in de individuele tijdrit een belangrijke tik uitdelen aan de meeste concurrenten, en in de bergetappes hoeft hij momenteel voor weinig renners onder te doen. De derde renner van UAE Emirates die in staat is om de UAE Tour te winnen, mits hij de ruimte krijgt van zijn superieuren, is Jay Vine. De Australiër begint dit jaar wat later aan zijn seizoen. Hij besloot als titelverdediger de Tour Down Under te skippen en zal de komende dagen pas zijn eerste wedstrijdkilometers afwerken. Het is dus de vraag hoe het met zijn vorm is gesteld.

Een renner die het niet echt van zijn tijdrit moet hebben, in tegenstelling tot een McNulty en Vine, is Ben O’Connor. En toch schuiven we de Australiër naar voren als een kandidaat-eindwinnaar. Waarom? Omdat de renner van Decathlon AG2R La Mondiale dit seizoen al veel indruk maakte door op knappe wijze de Vuelta a Murcia te winnen. Dat belooft voor de komende wedstrijden, te beginnen met de UAE Tour. Het is voor O’Connor zaak om de schade te beperken tegen de klok. Mocht dat lukken, dan kan hij met vertrouwen uitkijken naar de twee bergetappes.

De winnaar van vorig jaar, Remco Evenepoel, zal zijn titel zoals bekend niet verdedigen. De Belg geeft de voorkeur aan de Volta ao Algarve. De nummer twee van 2023, Luke Plapp, geeft wel weer acte de présence. Of de jonge Australiër ook dit jaar weer op het eindpodium zal staan, is maar zeer de vraag, maar hij zal ongetwijfeld weer een belangrijke rol spelen in de strijd om de eindoverwinning. De renner van Jayco AlUla zal extra gebrand zijn op een goede prestatie in de VAE, aangezien de Tour Down Under (door een val) uitliep op een deceptie.

Plapp mocht vorig jaar plaatsnemen op het eindpodium van de UAE Tour, Pello Bilbao viel er met een vierde plaats net naast. De ervaren Spanjaard van Bahrain Victorious hoopt dit jaar op zijn minst één plek beter te doen, en waarom dan niet mikken op het hoogste schavotje? Bilbao beschikt over de tijdrit- en klimcapaciteiten om zijn concurrenten af te troeven en over zijn vormpeil hoeft hij ook niet te twijfelen. De man met de karakteristieke pedaaltred, begon zijn seizoen namelijk met een zesde plaats in de Ronde van Valencia.

Voor de Belgische wielerfans zijn er ook genoeg redenen om af te stemmen. In de sprints zal Tim Merlier (maar daarover later meer) zich maar wat graag willen onderscheiden en met Lennert Van Eetvelt en Ilan Van Wilder staan er ook twee sterke Belgische klassementsrenners aan de start. Van Eetvelt won in januari al de Trofeo Serra de Tramuntana en moet het vooral hebben van het klimwerk. Van Wilder wist in zijn eerste drie wedstrijden van 2024 in de top-10 te eindigen en kan met zijn allround-kwaliteiten ook hoog eindigen.

Voor onze laatste twee sterren komen we uit bij INEOS Grenadiers, ooit de dominante ploeg in het rondewerk, en Visma | Lease a Bike, dat tegenwoordig de scepter zwaait op rondegebied. Bij de Britse formatie is het debuut van Tobias Foss iets om naar uit te kijken. De voormalige wereldkampioen in het tijdrijden reed vorig jaar voor (toen nog) Jumbo-Visma, maar hoopt nu in dienst van INEOS Grenadiers een extra stap te zetten. En dan met name in het rijden van klassementen. De UAE Tour is voor de Noor meteen een mooie eerste test.

Visma | Lease a Bike rekent de komende dagen niet op een van zijn absolute rondekopmannen. Jonas Vingegaard, Wilco Kelderman en nieuwkomer Cian Uijtdebroeks maken volgende week hun opwachting in O Gran Camiño. Voor Attila Valter lijkt de UAE Tour dan ook een spaarzame kans om eens voor eigen rekening te rijden. De Hongaarse kampioen begint in de VAE aan zijn seizoen. Verder zijn we ook nieuwsgierig of Bart Lemmen zijn goede seizoensstart een vervolg kan geven. De ex-militair was vorige maand al knap vijfde in de Tour Down Under.

Er zijn nog de nodige renners die in aanmerking komen voor een goed klassement, maar die we niet direct zien meedoen om de eindzege. Dan denken we aan Max Poole (dsm-firmenich PostNL), Emanuel Buchmann en Ben Zwiehoff (BORA-hansgrohe), Ben Hermans (Cofidis), Juan Pedro López, Carlos Verona (Lidl-Trek), Valentin Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale), Harm Vanhoucke (Lotto Dstny), Einer Rubio (Movistar), Harold Tejada (Astana Qazaqstan) en Simon Carr (EF Education-EasyPost).

Sprinters

Met vier potentiële sprintkansen is de UAE Tour een paradijs voor de rappe mannen. De snelste sprinters ter wereld kruisen hier dan ook vaak de degens, in wat met enige zin voor overdrijving een generale repetitie kan worden genoemd met het oog op de Tour de France. Van de mannen die deel uitmaken van de crème de la crème van het sprintersgilde, zijn alleen Jasper Philipsen en Caleb Ewan niet aanwezig.

De kans op een Nederlandse sprintzege in de VAE is zeer aannemelijk, met Dylan Groenewegen (Jayco AlUla), Fabio Jakobsen (dsm-firmenich PostNL) én Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) aan de start. Groenewegen en Kooij waren dit seizoen al succesvol op Spaanse bodem. Die eerste wist met de Clàssica Comunitat Valenciana de Europese seizoensopener op zijn naam te schrijven, terwijl Kooij dan weer de snelste was in de Clásica de Almería. Jakobsen heeft dit jaar nog niet aan de champagnefles mogen nippen, maar krijgt in de UAE Tour meerdere kansen om de nul van de tabellen te vegen.

De ploegen van Groenewegen, Kooij en Jakobsen laten weinig aan het toeval over en trekken met drie sterke sprinttreinen naar het Midden-Oosten. Groenewegen kan rekenen op onder meer Elmar Reinders en laatste man Luka Mezgec, Kooij heeft Loe van Belle, Tosh Van der Sande en de gebroeders Mick en Tim van Dijke in steun en Julius van den Berg, Timo Roosen, Alex Edmondson en Tobias Lund Andresen moeten Jakobsen naar zeges piloteren.

Er zijn echter nog veel meer sprintkapers op de kust. Soudal Quick-Step heeft met Tim Merlier een van de snelste renners van het peloton in de gelederen, en bovendien iemand die dit seizoen al twee keer wist te zegevieren in de Saudi Tour. De West-Vlaming zal fijne herinneringen bewaren aan de UAE Tour, na zijn twee sprintzeges in de editie van 2023. Met Jordi Warlop – die zich ook goed kan plaatsen in een sprint – en Bert Van Lerberghe kan hij rekenen op twee zeer sterke lead out-mannen.

Hij is misschien niet meer de snelste man op twee wielen, maar Mark Cavendish is nog wel altijd de grootste naam op sprintgebied. De inmiddels 38-jarige Brit hoopt in zijn afscheidsjaar toch nog die recordbrekende 35ste ritzege in de Tour de France te boeken. Cavendish is zijn seizoen in ieder geval goed begonnen, met ritwinst in de Tour Colombia. De wereldkampioen van Kopenhagen reed er samen met zijn sprintpartner in crime, Cees Bol, die ook zijn opwachting zal maken in de UAE Tour.

Verder is het in de spurts opletten voor de snelle Duitser Phil Bauhaus van Bahrain Victorious, de ervaren Italiaan Elia Viviani in dienst van INEOS Grenadiers en de beloftevolle Belgische sprinter Arne Marit namens Intermarché-Wanty. Verder kijken we uit naar de eerste sprints van Pascal Ackermann in het tenue van Israel-Premier Tech en het seizoensdebuut van Kaden Groves in het nieuwe denim-tenue van Alpecin-Deceuninck.

Decathlon AG2R La Mondiale rekent dan weer op zijn eigen nieuwkomer, Sam Bennett. Andere rappe mannen om in de gaten te houden, zijn Fernando Gaviria (Movistar), Juan Sebastián Molano (UAE Emirates), Sam Welsford (BORA-hansgrohe) en Jakub Mareczko (Team Corratec-Vini Fantini).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Adam Yates

*** Brandon McNulty, Pello Bilbao

** Ben O’Connor, Jay Vine, Ilan Van Wilder

* Luke Plapp, Lennert Van Eetvelt, Tobias Foss, Attila Valter

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

In de Tour of Oman kregen de renners bij hoge uitzondering te maken met zeer regenachtige omstandigheden, maar daar hoeven de deelnemers aan de UAE Tour niet voor te vrezen. Het blijft de hele week droog en zonnig, met temperaturen die ’s middags oplopen tot een graad of 25. In de VAE is het wel altijd oppassen voor de wind, die nog wel eens gunstig kan staan voor het trekken van waaiers.

De UAE Tour is ook dit jaar weer dagelijks te zien op Eurosport 1, Eurosport.nl en Discovery+. Bekijk alle tv-zenders en uitzendtijden in onze tv-gids Wielrennen op TV.