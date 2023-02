Adam Yates klopt Remco Evenepoel op Jebel Hafeet, Belg wel eindwinnaar UAE Tour

Adam Yates heeft de laatste etappe van de UAE Tour op zijn naam geschreven. De aankomst op de lastige slotklim Jebel Hafeet zorgde voor een mooi slotstuk, waarin Yates duidelijk de beste was. Remco Evenepoel kwamen als tweede over de streep en verzekerde zich op die manier van eindwinst. Geoffrey Bouchard werd knap derde op Jebel Hafeet.

Evenepoel begon aan de laatste dag in de UAE Tour met een voorsprong van negen seconden in het algemeen klassement. Luke Plapp van INEOS Grenadiers was de renner die hem op de hielen zat, maar ook Pello Bilbao zat niet ver. De Spanjaard volgde op dertien seconden. De laatste rit in de UAE Tour was 153 kilometer lang en finishte op Jebel Hafeet, een lastige klim.

Mooie vlucht

Vijf renners reden in de openingsfase weg. Sam Welsford (Team DSM), Michel Hessmann (Jumbo-Visma), Jaakko Hänninen (AG2R Citroën), Maurice Ballerstedt (Alpecin-Deceuninck) en Ignatas Konovalovas (Groupama-FDJ) waren de vroege vluchters van dienst. De sterke kopgroep kreeg aanvankelijk maar drie minuten cadeau van het peloton, maar die voorsprong werd uiteindelijk toch nog aanzienlijk groter. Met ruim zes minuten voorsprong doken ze de laatste 100 kilometer in.

UAE Emirates en Soudal Quick-Step gaan voor ritzege

De vluchters werkten zeer goed samen op de laatste dag in de UAE Tour. Hun grote voorsprong bleef dan ook lang overeind. Op 35 kilometer van de streep, op 25 kilometer van de voet van Jebel Hafeet, hadden ze nog vier minuten en 30 seconden voorsprong. In het peloton werd het werk gedeeld door Soudal Quick-Step, Movistar, UAE Emirates en Bahrain Victorious.

Drie minuten. Dat was de voorsprong van de koplopers aan de voet van Jebel Hafeet (10,7 km aan 6,8%). Konovalovas en Hessmann bleken al snel de sterkste twee in de kopgroep en gooiden de andere drie overboord. UAE Emirates en Soudal Quick-Step gaven in de achtergrond vol gas, waardoor ze snel dichterbij kwamen.

Yates valt aan, Evenepoel volgt makkelijk

Door het loeiharde tempo in het peloton waren de vluchters compleet kansloos. Dat waren ze zeker toen Adam Yates op zes kilometer van de top aanviel. Leider Evenepoel en Sepp Kuss waren de enige twee die konden volgen. Luke Plapp en Pello Bilbao, de nummers twee en drie in het klassement, moesten lossen.

Terwijl vooraan Kuss moest afhaken, moest ook Plapp zijn Spaanse concurrent Bilbao laten wegrijden. Evenepoel en Yates werkten even goed samen, maar Yates voelde zich duidelijk heel goed. De renner van UAE Emirates demarreerde dan ook voor de tweede keer op drie kilometer van de streep. Yates sloeg meteen een mooi gat op Evenepoel, die zijn eigen tempo reed.

Eindwinst voor Evenepoel niet in gevaar

Yates reed een tiental seconden weg van Evenepoel. De jonge Belg sloop dichterbij, maar het gat dichten, lukte niet. Zodoende won Yates voor het eerst in het tenue van UAE Emirates. Evenepoel kwam enkele seconden later binnen en verzekerde zich van eindwinst in de UAE Tour. Geoffrey Bouchard kwam als derde over de streep.

Kuss reed als vierde over de finish, Bilbao en Plapp als vijfde en zesde. De Australiër Plapp bleef daardoor op nummer twee staan in het eindklassement. Bilbao kwam drie seconden tekort en moet Yates voor zich dulden in dat klassement. Wout Poels werd in de laatste rit nog zevende, waardoor hij naar plaats zes in het algemeen klassement stijgt.