Meer wit en lichtere tinten: Alpecin-Deceuninck presenteert nieuw tenue

De renners van Alpecin-Deceuninck reden de voorbije seizoenen in een donkerblauw tenue, maar de Belgische ploeg gooit het dit jaar over een andere boeg. De formatie kiest duidelijk voor een nieuwe look.

Work hard, play hard! Our frame of mind for 2024! 🤩

Say 👋 to our new denim kit, representing our team’s perspective for 2024: daring to stand out, while keeping our feet on the ground. Working hard together, while having fun together. pic.twitter.com/MrfNhqFv3M

— Alpecin-Deceuninck Cycling Team (@AlpecinDCK) February 15, 2024