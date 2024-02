Niels Bastiaens • woensdag 14 februari 2024 om 07:00 woensdag 14 februari 2024 om 07:00

Adam Yates legt zich niet neer bij knechtenrol voor Pogacar: “Ik geloof in grote rondewinst”

De nummer twee in de pikorde van UAE-Emirates na superkampioen Tadej Pogacar, is nog altijd Adam Yates. De 31-jarige Brit leek de voorbije jaren soms wat in de subtop van de klimmers te blijven hangen, maar zette alsnog de stap naar de absolute top. Enerzijds in de schaduw van Pogacar, maar als het van Yates afhangt, zal dat in 2024 enkel in de Tour gebeuren. Zelf wil hij immers zo veel mogelijk winnen, te beginnen met de Tour of Oman deze week.

Adam, een seizoensstart in het Midden-Oosten, daar hou je wel van?

“Vorig jaar vond ik het lastig om de UAE Tour te beginnen met de waaiers. Dus vroeg ik de ploeg zelf of ik hier in Oman mocht rijden, als voorbereiding en om gewend te geraken aan de snelheid van het peloton en wat wedstrijdritme op te doen. Ik heb een goed trainingskamp gehad in Sierra Nevada. Je weet nooit écht waar je staat na zo’n lange trainingsperiode. Trainen en koersen zijn andere dingen, maar ik voel me goed.”

Vorig jaar was het seizoen waarin je de overstap maakte van INEOS Grenadiers naar UAE Emirates. Het lijkt alsof je dat goed is bevallen.

“Het was een goed jaar voor mij, ja. Ik begon meteen goed in de UAE Tour. Daarna heb ik wat pech gehad met een zware val in de Ronde van Catalonië. Gelukkig was ik snel hersteld voor de rest van het seizoen. Ik vind dat ik heel consistent heb rondgereden. Dat was iets waar ik in de jaren voordien nog mee worstelde, dus voor mij een heel goed seizoen. Dit jaar wil ik mezelf nog wat verbeteren en meer bereiken.”

Winst in de GP van Montréal, Ronde van Romandië, het Tourpodium én ritwinst: eigenlijk was het je beste seizoen ooit?

“Als je kijkt naar de kwaliteit van de overwinningen, dan kan je dat wel stellen. Ik word er niet jonger op, dus hoop ik echt die stap hoger opnieuw te maken.”

Je blijft duidelijk ambitieus. Hoe is het mogelijk om op je 31e nog te blijven groeien?

“Nog niet zo lang geleden piekten renners van hun 28e tot pakweg hun 32e. Het is nog maar een recent fenomeen dat de jonge renners die overkomen, meteen beginnen te winnen. Ik voel me nog elk jaar beter worden. Het wordt alleen steeds lastiger, omdat het algemene niveau ook naar boven blijft gaan. Er wordt sneller en sneller gereden. Het is niet gemakkelijk, maar zolang ik hard blijf werken en blijf sleutelen aan mezelf, weet je nooit wat dat zal brengen.”

Wat zijn dan aspecten die je beter maken?

“De ploegverandering zal zeker een rol hebben gespeeld. Een goede omgeving, een goed plan, de ideale voeding innemen op het juiste moment: dat zijn allemaal enorm belangrijke aspecten van een coureur zijn anno 2024. Maar ik vind anderzijds dat ouder worden niet alleen nadelen met zich meebrengt. Ik weet nu beter wat ik kan. Ik weet ook welke zaken voor mij werken, en wat ik juist zeker niet moet proberen. En misschien maakt dat wel het verschil om mezelf heruit te vinden.”

Mensen dachten nochtans: wat gaat Yates doen in een ploeg waar hij altijd het onderspit zal moeten delven voor Pogacar?

“(lacht) In de ploeg wisten ze altijd al dat ik meer zou zijn dan slechts een superknecht. Op mijn best, haal ik echt een hoog niveau. En ik kan wedstrijden die me liggen, ook gewoon winnen. Zoals hier in Oman. Er zijn wat etappes die me liggen en ik wil meteen winnen.”

Staat zelf een grote ronde winnen nog hoog op het verlanglijstje?

“Natuurlijk, waarom niet? Ik voel me nog goed en voel dat ik op een super hoog niveau rijd. Later op het jaar zal ik normaal gezien mijn kans krijgen in de Vuelta. Het zal er allemaal van afhangen hoe fris ik nog ben na een zware Tour. Je weet nooit. Als je tegen jezelf zegt dat je toch nooit kunt winnen, dan kun je beter niet starten. Als je gelooft, kan er veel.”

Vergroot het feit dat Tadej de Giro rijdt, jouw kansen als kopman in de Tour?

“Nee, in de Tour draait het alleen maar om Tadej. Mijn doel verandert daar niet ten opzichte van dit jaar: ik zal proberen om de laatste man in de bergen te zijn voor hem. Maar we zullen daar met een heel goede ploeg zijn in het algemeen.”

Dus je bent geen co-leader meer, zoals je vorig jaar weleens werd genoemd?

“Als er een mogelijkheid is om mijn positie in het klassement te behouden, dan waarom niet? Je kan er altijd wat extra druk op de andere ploegen mee leggen. Maar dat hangt af van de omstandigheden, de etappes. Dat kun je eigenlijk niet voorspellen.”

Dat bewees je vorig jaar wel…

“Inderdaad, vorig jaar was een heel mooie manier voor mij om de Tour te starten met de gele trui en ritwinst. Het was een klein plannetje, maar het maakt uiteindelijk wel een groot verschil in de manier van koersen in de rest van de drie weken. Als we dat kunnen evenaren en dus mezelf zo lang mogelijk aan boord houden in het klassement, kan je de manier hoe andere ploegen racen doen veranderen. Dat kan later weer in ons voordeel spelen.”

Hoe goed kennen Tadej en jijzelf elkaar?

“We hebben een goede band, ook al rijden we niet veel samen. Maar wanneer we samen op pad zijn, hebben we het elke keer goed gedaan. Hij is supergemakkelijk om mee samen te werken. Overal waar hij meedoet, gaat hij full gas. Als ik op kop voor hem rijd, zal je hem nooit iets als ‘slow down’ of ‘go easy’ horen zeggen (lacht). Het is eerder ‘more, more, more.’ Dat motiveert me ook om nog meer kracht op de pedalen te zetten.”

De ploeg blijft zich intussen maar versterken, met ook het nieuwe toptalent Isaac Del Toro. Maakte hij indruk op trainingskamp?

“Ik heb hem daar niet veel gezien, maar we zagen al in de Tour Down Under hoe goed hij was. De ploeg heeft veel goede jongens. Niet alleen die jonge, nieuwe gasten, maar de ploeg als geheel. In de Ronde van Valencia zag je ook dat Brandon McNulty een stap heeft gezet. En als je andere renners ziet winnen in de ploeg, dan zorgt dat er alleen maar voor dat je zelf je niveau wil opkrikken en bijdragen aan nieuwe successen. Hopelijk kan ik daar in Oman mee beginnen.”

Zal je verder nog veel je eigen kans mogen gaan in dit sterrenensemble?

“In de meeste wedstrijden waar ik start, zou ik normaal de kopman moeten zijn. Na de Tour of Oman, volgt de UAE Tour en Tirreno-Adriatico. Dat zijn natuurlijk veel wedstrijden in een korte tijd. Ik hoop hier mijn beste benen te vinden, en dan zien we waar we staan.”