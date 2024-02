zaterdag 10 februari 2024 om 06:00

Deelnemers UAE Tour 2024

Overzicht Na de twee eerste WorldTour-koersen te hebben afgewerkt in Australië is het tijd voor de UAE Tour. De ronde door het Midden-Oosten is zeven etappes lang en biedt altijd verschillende mogelijkheden voor zowel sprinters als klassementsrenners om zich vroeg in het seizoen al te tonen. Ex-wereldkampioen Remco Evenepoel was vorig jaar van de partij en won. Wie zijn er nu van bij? Dit zijn de deelnemers van de UAE Tour 2024.

Dit is een voorlopige startlijst die WielerFlits van updates blijft voorzien.

Startlijst

MOVISTAR TEAM

TEAM JAYCO ALULA

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

BORA-HANSGROHE

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

LIDL-TREK

BAHRAIN VICTORIOUS

INEOS GRENADIERS

SOUDAL-QUICK-STEP

INTERMARCHÉ-WANTY

COFIDIS

UAE TEAM EMIRATES

TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL

DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM

LOTTO DSTNY

ISRAEL-PREMIER TECH

EF EDUCATION-EASYPOST

