maandag 5 februari 2024 om 09:15

De UAE Tour kent een korte geschiedenis, maar een nu al prachtige erelijst

De historie van de UAE Tour is kort, zeer kort te noemen, maar toch valt er heel wat te vertellen over deze meerdaagse wielerwedstrijd in de Verenigde Arabische Emiraten. Wie naar de erelijst kijkt, weet genoeg. WielerFlits neemt je mee in de historie van deze wedstrijd.

De geschiedenis van de UAE Tour is kort, maar krachtig. De ronde door de Verenigde Arabische Emiraten werd pas in 2019 voor het eerst verreden, na een fusie tussen de Abu Dhabi Tour en de Dubai Tour. Die rondes zagen in respectievelijk 2015 en 2014 het levenslicht. De Dubai Tour was een echte sprintersronde, met winnaars als Mark Cavendish, Marcel Kittel en Elia Viviani. De Abu Dhabi Tour zocht vanaf de eerste editie de beklimming van Jebel Hafeet op, wat dan weer een erelijst opleverde met meer klimmende types.

Door de handen ineen te slaan, wilden de Abu Dhabi Tour en de Dubai Tour meer impact hebben op de wielerkalender. De ronde kreeg van de UCI een plek in de WorldTour en is voor sprinters, klassiekerrenners en klimmers een belangrijke graadmeter in aanloop naar het verdere voorjaar.

De eerst editie vond dus plaats in 2019 en de organisatie kreeg meteen een klinkende naam op de erelijst. Primož Roglič bleek na zeven etappes de beste in het eindklassement, voor toenmalig wereldkampioen Alejandro Valverde en David Gaudu.

Een jaar later kreeg de organisatie al een eerste tegenvaller te verwerken. De wedstrijd moest dat jaar namelijk halsoverkop worden ingekort van zeven naar vijf etappes, na meerdere coronabesmettingen in de wedstrijd. Dat was in het voorjaar van 2020, toen de pandemie uitbrak. Adam Yates werd uiteindelijk uitgeroepen tot de tweede eindwinnaar. De Brit komt wel vaker terug als het gaat over de UAE Tour. Yates was in de eerste jaren namelijk meer dan eens een protagonist in het Midden-Oosten.

Na de eindoverwinning van Yates in 2020 ging de meeste aandacht uit naar Tadej Pogačar. De Sloveen wist ’thuisploeg’ UAE Emirates en de hoofdsponsoren de twee daaropvolgende jaren misschien wel de belangrijkste zege (de Tour niet meegerekend) van het jaar te bezorgen. Beide keren werd Adam Yates, daar is ‘ie weer, tweede. Pogačar werd zo de eerste meervoudige winnaar van de UAE Tour.

Na Pogačar wist een andere wielrenner van formaat de aandacht op te eisen. Remco Evenepoel slaagde er in zijn wereldkampioenenjaar namelijk in om de meerdaagse wielerkoers op zijn naam te schrijven. De Belg wist met zijn ploeggenoten van Soudal Quick-Step de ploegentijdrit te winnen en deed, zo bleek achteraf, een gouden zaak in de strijd om de eindoverwinning. Evenepoel wist in de twee bergritten namelijk stand te houden en eindigde zo op het hoogste schavotje, met naast zich Luke Plapp en – nog maar eens – Adam Yates.

In de UAE Tour komen de rappe mannen steevast aan hun trekken, maar ook de klimmers kunnen hun hart ophalen in de Verenigde Arabische Emiraten. Met bergritten naar Jebel Jais en Jebel Hafeet, is de UAE Tour veel meer dan een sprintersparadijs.

Laatste winnaars UAE Tour

2023: Remco Evenepoel

2022: Tadej Pogačar

2021: Tadej Pogačar

2020: Adam Yates

2019: Primož Roglič

In het wielerseizoen 2024 wordt de UAE Tour verreden van 19 tot en met 25 februari.