Voorbeschouwing: Tro-Bro Léon 2022

Zondag is het weer tijd voor Tro-Bro Léon (1.Pro), de eendagskoers door het westen van Bretagne die bekendstaat om zijn onverharde veldwegen en magnifieke posters. En waar de beste Bretonse renner in de uitslag een biggetje wint! WielerFlits blikt vooruit op het parcours en de favorieten.

Historie

Voor de vroege historie van Tro-Bro Léon moeten we terug naar 1984. Fransman Bruno Chemin staat als de eerste winnaar in de boeken en de Fransman prolongeerde zijn titel een jaar later. In zijn eerste jaren was de koers een wedstrijd voor amateurs. Philippe Dalibard wist tussen 1986 en 1989 drie keer te winnen en is daarmee tot op de dag van vandaag recordhouder.

Ook Jaan Kirsipuu komen we tegen op de erelijst. De Estse sprinter, die het grootste deel van zijn carrière in Franse dienst reed en vier etappes in de Tour de France won, was de beste in 1992, in het jaar voordat hij beroepsrenner werd.

Door de jaren heen won de koers aan status en kwamen ook renners van andere nationaliteiten op het palmares, zoals de Belg Jo Planckaert en de Australiërs Baden Cooke en Mark Renshaw. Medio jaren ’00 kreeg de wedstrijd een 1.1-status en werd het deelnemersveld almaar internationaler.

In de afgelopen jaren is de ronde rond Lannilis opgeschaald naar de ProSeries. Eigenlijk had de wedstrijd deze status al in 2020, maar toen kon de koers vanwege de coronapandemie niet doorgaan. Connor Swift werd vorig jaar de eerste winnaar van de opgeschaalde Tro-Bro Léon.

Laatste tien winnaars Tro-Bro Léon

2021: Connor Swift

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Andrea Vendrame

2018: Christophe Laporte

2017: Damien Gaudin

2016: Martin Mortensen

2015: Alexandre Geniez

2014: Adrien Petit

2013: Francis Mourey

2012: Ryan Roth

2011: Jérôme Vincent

Vorig jaar

Nadat een jaar eerder de coronapandemie roet in het eten had gegooid, kon Tro-Bro Léon vorig jaar weer worden gehouden. Hoewel de koers in mei werd verreden, hadden de renners te maken met herfstachtige omstandigheden en lagen de veldwegen er modderig bij.

Vroeg in de wedstrijd kwam een kopgroep met negen man tot stand. Alexys Brunel (Groupama-FDJ) was de enige renner uit de WorldTour van voren. Verder bestond de groep uit Maxime Cam (B&B Hotels), Eduard-Michael Grosu (DELKO), Tom Paquot (Bingoal Pauwels Sauces WB), Mikel Aristi (Euskaltel-Euskadi), Pier-André Coté (Rally), Syver Wærsted (Uno-X), Dylan Kowalski (Xelliss-Roubaix) en Luuc Bugter (BEAT).

In het peloton waren het vooral Cofidis, AG2R Citroën en Lotto Soudal die controleerden en het gat van de vluchters rond de twee minuten hielden. In de tweede koershelft viel de kopgroep uit elkaar, en na de eerste viersterrenstrook waren alleen Brunel, Grosu, Aristi, Coté, Kowalski en Bugter nog over. Even later moest ook Aristi eraf, terwijl Bugter het een paar keer alleen probeerde.

Met nog 52 kilometer te gaan waagde Kévin Van Melsen de sprong naar voren en sloot binnen vijf kilometer aan bij de kop van de koers. De Belg nam even de tijd om te bekomen van zijn inspanning, versnelde dan en bleef uiteindelijk samen met Brunel voorop. Op 38 kilometer van de streep zette Connor Swift een nieuwe tegenaanval op en de Brit kreeg Piet Allegaert, Olivier Le Gac en Harry Sweeny met zich mee. Deze vier mannen voegden zich vervolgens bij Brunel en Van Melsen.

De verschillen waren echter klein en toen op 26 kilometer het peloton bijna aansloot, trok Le Gac zich nog eens in gang. Swift kon mee en even later haakten ook Allegaert en Damien Touzé aan bij de groep. Sweeny knokte voor wat hij waard was om ook mee te zijn, maar de Australiër moest het hoofd buigen. Lotto Soudal had de slag gemist, dus probeerden kopstukken Philippe Gilbert en John Degenkolb naar voren te springen.

De tegenaanvallen kwamen in golven, maar de ploegmaats van de renners in de kopgroep probeerden zoveel mogelijk te storen. Met nog vijftien kilometer tot de aankomst had de tegenaanval van Baptiste Planckaert meer succes, en de Belg sloot net voor de laatste viersterrenstrook aan bij de vier vluchters. Op de zware strook van Keradraon moest Touzé de anderen laten gaan, waardoor de kopgroep weer uit vier man bestond.

In aanloop naar de eindsprint werd veel naar elkaar gekeken, waardoor Rasmus Tiller, die op vijf kilometer van de finish was weggereden uit het peloton, ook nog plots kans maakte op de overwinning. Allegaert en Swift begonnen hun sprint vrijwel gelijktijdig, waarbij de Brit de Belg wat opsloot aan de nadars. Allegaert kon zich echter nog eens in gang trekken en terwijl Swift zijn armen al in de lucht stak, probeerde de Belg hem nog de loef af te steken met een ultieme jump. Ook Planckaert timede zijn sprint nagenoeg perfect.

Even was het de vraag of Swift niet te vroeg had gejuicht, maar na de bestudering van de finishfoto kon hij toch opgelucht ademhalen en de zege vieren samen met zijn ploegmaats. Voor de Brit was het na zijn nationale wegtitel van 2018, zijn tweede profoverwinning uit zijn carrière.

Uitslag Tro-Bro Léon 2021

1. Connor Swift (Arkéa Samsic) in 5u18m38s

2. Piet Allegaert (Cofidis) z.t.

3. Baptiste Planckaert (Intermarché-Wanty-Gobert) z.t.

4. Olivier Le Gac (Groupama-FDJ) z.t.

5. Rasmus Tiller (Uno-X) z.t.

Parcours

De organisatie heeft grotendeels vastgehouden aan het parcours van vorig jaar, met de start op de Rue Audren de Kerdrel van Lannilis en een lange aanloop over de eerste onverharde stroken (zogenoemde Ribinou), om uiteindelijk kriskras over de verschillende boerenpaadjes en landweggetjes door de regio van Lannilis en het onregelmatige landschap van de Finistère naar de aankomst op de Rue Audren de Kerdrel te rijden.

De wedstrijd is 207,8 kilometer lang, waarvan liefst 33,3 kilometer over onverharde wegen. In totaal krijgen de renners 29 Ribinou voor de wielen geschoven, afhankelijk van de zwaarte gecategoriseerd met één tot vier sterren.

Beginnend in Lannilis, woonplaats van wedstrijddirecteur Jean-Paul Mellouët, gaat de koers eerst in westelijke richting naar de Atlantische kust. Daarna wendt de wedstrijd zich af van de oceaan om in het binnenland de eerste Ribin op te zoeken.

Na 44 kilometer is de strook Ty Douar de eerste van 29. Met 2,1 kilometer hoort deze bij de lange stroken maar het pad is relatief goed begaanbaar en loopt bovendien naar beneden, en krijgt dus van de organisatie slechts een ster. Vlak na Landerneau, in 2021 etappeplaats in de Tour de France, krijgen de renners de tweede en derde strook voor de wielen. Daarna kronkelt de route verder noordwaarts.

In de tweede helft van de wedstrijd volgen de veldwegen elkaar in rap tempo op. De strook Tréouron na 120 kilometer is de eerste van vier sterren en kan met zijn drie kilometer lengte voor een eerste schifting in het peloton zorgen. De 2,8 kilometer lange strook Koad Haleg komt daar meteen achterna. Behalve de onverharde paden maakt het onregelmatige landschap van West-Bretagne de koers extra zwaar.

Als de renners al 161 kilometer in de benen hebben, komen zij voor de eerste keer terug in de start- en aankomstplaats. De sterkste renners in de wedstrijd komen daarna normaal gesproken boven als de viersterrenstroken Keradraon en Kerzaon moeten worden bedwongen.

Op goed dertien kilometer van de finish komen de renners voor de tweede keer voorbij aan de streep, maar ook dan is het zware werk nog niet achter de rug. Via de relatief makkelijke stroken Kérosven en Guillec wacht met nog negen kilometer te gaan nogmaals de viersterrenstrook Keradraon, die langs het Chateau de Kerouartz voert.

Daarna gaat de route over glooiende wegen naar de 29e en laatste onverharde strook, die van Meshuel. Na 205,7 kilometer is het gedaan met de Ribinou en is het nog 2,1 kilometer naar de streep. Die is getrokken na een laatste rechte lijn van zo’n 700 meter die licht oploopt. Mocht het tot een sprint van een kleine groep komen, dan is timing key.

Zondag 15 mei, Tro-Bro Léon: Lannilis – Lannilis (207,8 km)

Officieuze start: 11.30 uur

Officiële start: 11.40 uur

Finish: tussen 16.37 en 17.08 uur

Tro-Bro Léon – Offroad stroken nog 163,8 km – Ty Douar (2,1 km) – *

nog 135,8 km – La Tranchée (1,2 km) – ***

nog 131,7 km – Coat Lespel (1,3 km) – *

nog 121,5 km – Kermeur (1,1 km) – *

nog 116,8 km – Guélétré Braz (1,5 km) – ***

nog 107,7 km – Désert-La Gare (1,2 km) – **

nog 87,4 km – Tréouron (3,0 km) – ****

nog 83,6 km – Koad Haleg (2,8 km) – ***

nog 78,0 km – Kernilis (200 m) – *

nog 76,9 km – L’Île (1,2 km) – **

nog 73,0 km – Haut du Vern (600 m) – **

nog 67,2 km – Rann ar Groaz (400 m) – *

nog 63,6 km – Kervidot (1,0 km) – ***

nog 60,6 km – Kerféré (1,5 km) – ***

nog 59,1 km – Lesmel (1,0 km) – ***

nog 49,5 km – Meshuel (700 m) – *

nog 46,0 km – Kérosven (800 m) – **

nog 44,5 km – Guillec (700 m) – *

nog 42,4 km – Keradraon (1,6 km) – ****

nog 38,8 km – Mescoat (700 m) – *

nog 33,9 km – Les Anges (700 m) – **

nog 29,3 km – Ar Vouc’h (700 m) – **

nog 23,2 km – Mescleguer (800 m) – **

nog 22,0 km – Kerzaon (2,0 km) – ****

nog 16,1 km – Meshuel (700 m) – *

nog 12,6 km – Kérosven (800 m) – *

nog 11,1 km – Guillec (700 m) – *

nog 9,0 km – Keradraon (1,6 km) – ****

nog 2,8 km – Meshuel (700 m) – * Totaal: 33,3 km offroad (29 stroken)

Favorieten

Behalve de overwinning spelen ook andere belangen mee in Tro-Bro Léon. Zo zijn weer belangrijke punten te verdienen voor de UCI-ranking, die aan het eind van het seizoen welke ploegen naar de WorldTour promoveren en welke ploegen degraderen. Ploegen als Cofidis en Lotto Soudal willen zonder twijfel graag een goede uitslag neerzetten om zo een pak punten op te strijken. Voor Franse ploegen speelt bovendien de strijd om de Coupe de France mee, het regelmatigheidsklassement waarvan de koers door West-Bretagne de negende manche is.

Arkéa Samsic stapelde sinds zijn oprichting in 2005 de korte uitslagen op elkaar in de wedstrijd door de thuisregio Bretagne, maar haalde vorig jaar met Connor Swift voor het eerst ook de overwinning binnen. Dat smaakt naar meer moet men hebben gedacht, want de ambitieuze ploeg van Emmanuel Hubert reist op oorlogssterkte af naar Lannilis. Swift mag proberen zijn titel te verdedigen. De Brit bewees zich dit jaar wederom als een sterke offroad renner door in de nieuwe Spaanse gravelkoers Clásica Jaén Paraiso Interior vijfde te worden. Verder was hij zevende en twaalfde in de klassementen van respectievelijk de Ster van Bessèges en de Volta ao Algarve.

Bovendien brengt Arkéa Samsic Hugo Hofstetter aan de start. De geblokte sprinter is aan een erg sterk jaar bezig en verzamelde al een hele rits podiumplaatsen. Eerder deze maand sloot hij de Vierdaagse van Duinkerke nog af op de zesde plek. Winnen wilde tot op heden nog niet lukken, maar het zou goed kunnen dat hij daar zondag verandering in brengt in Tro-Bro Léon waar hij bij vier eerdere deelnames al vierde, tiende, negentiende en 24e was. Verder beschikt de ploeg over GP La Marseillaise-winnaar Amaury Capiot, de jonge nummer drie in de Classic Loire Atlantique Matis Louvel en de meer ervaren Laurent Pichon, achtste in Parijs-Roubaix.

Ook Cofidis stuurt niet de eerste de beste ploeg naar Lannilis. Piet Allegaert greep een jaar geleden net naast de overwinning en mag proberen zich te revancheren. De Belg, die een lastig parcours goed aankan en bovendien over een sterk eindschot beschikt, is aan een degelijk seizoen bezig en was al derde in Cholet-Pays de la Loire. Begin deze maand eindigde hij negende in Eschborn-Frankfurt. Voor Bryan Coquard wordt het zijn eerste koers sinds de Brabantse Pijl. De sprinter was dit jaar twee keer succesvol en verzamelde verder podiumplaatsen in La Roue Tourangelle, waar hij tweede was, en in etappes van Parijs-Nice en de Volta ao Algarve.

Max Walscheid keert dit weekend terug in koers, nadat hij eind maart bij een trainingsongeval diverse blessures opliep. De Duitser was tot dan toe aan een sterk seizoen bezig met een overwinning in de GP de Denain, een tweede plek in Nokere Koerse en een vierde in Brugge-De Panne. Of hij er meteen weer staat, is afwachten. De jonge Alexis Renard rijdt in de luwte van zijn kopmannen een goed jaar met onder meer een zevende plaats in het Circuit Cycliste Sarthe.

Mag Intermarché-Wanty-Gobert al de revelatie van het jaar worden genoemd? De supermarktploeg haalde met Biniam Girmay een klinkende overwinning binnen in Gent-Wevelgem, maar bijvoorbeeld de zege van Alexander Kristoff in de Scheldeprijs en de tweede plaats van Quinten Hermans in Luik-Bastenaken-Luik mochten er ook zijn. Kristoff gaat op voor zijn debuut in Tro-Bro Léon, waar hij het kopstuk van het team is. De sterke Noor is mede verantwoordelijk voor het sterke seizoen van zijn werkgever, want behalve de Scheldeprijs won hij ook de Clasica de Almeria. Verder was hij tiende in de Ronde van Vlaanderen, twaalfde in Parijs-Roubaix en onlangs nog derde in Eschborn-Frankfurt.

Kristoff is echter niet het enige speerpunt. Baptiste Planckaert was vorig jaar de nummer drie in Tro-Bro Léon en beschikt over goede benen, want eerder deze maand was hij vijfde in de Vierdaagse van Duinkerke. Met Adrien Petit heeft het team een oud-winnaar (2014) in de ploeg, terwijl ook Dimitri Claeys al een keer naar de top-10 (achtste in 2016) reed. En dan is er nog veldrijder Corné van Kessel die zich op de veldwegen in het westen van Bretagne in zijn sas moet voelen. Dat hij offroad koersen goed aankan, heeft hij in het verleden wel bewezen in Dwars door het Hageland waar hij in 2019 elfde was en in 2021 vijftiende.

TotalEnergies rekent weer op Anthony Turgis. De nummer twee van Milaan-San Remo keert terug in koers na een break. De aprilmaand was hem niet gunstig gezind: hij kwam in zowel de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race als Parijs-Roubaix ten val en moest in die periode door ziekte de Scheldeprijs aan zich voorbij laten gaan. Normaal is Turgis een favoriet voor winst in Tro-Bro Léon, maar het is afwachten of zijn vorm meteen op peil is. Verder rekent het team onder anderen op Niki Terpstra, Dries van Gestel (winnaar van de Profronde van Drenthe en derde in Gent-Wevelgem) en Julien Simon, onlangs achtste in de Vierdaagse van Duinkerke.

Lotto Soudal kan in Tro-Bro Léon weer beschikken over Arnaud De Lie. Het toptalent moest begin deze maand de Vierdaagse van Duinkerke vroegtijdig verlaten, nadat hij in de openingsetappe hard ten val was gekomen in de massasprint. Tot dat moment was de neoprof aan een indrukwekkend jaar bezig, met sprintzeges in de Trofeo Playa de Palma-Palma en de GP Monseré en een overwinning vanuit een ontsnapping in de Volta Limburg Classic. Met zijn kwaliteiten moet hij ook in Lannilis dicht bij de zege kunnen komen. Verder brengt de ploeg ook Andreas Kron, twaalfde in de Vierdaagse van Duinkerke, Brent Van Moer en Florian Vermeersch aan de start.

AG2R Citroën wil in eigen land ongetwijfeld hoog scoren. Marc Sarreau staat er goed voor in de strijd om de Coupe de France en kan met een mooie uitslag goede zaken doen. De sprinter was in 2019 al een keer zesde in Tro-Bro Léon en is dit seizoen vooral op Franse grond goed op dreef. Zo won hij in maart Cholet-Pays de la Loire en was hij vijfde in de Grand Prix de Denain. De ploeg heeft echter nog meer opties, bijvoorbeeld met Stan Dewulf, die seizoen vierde in Le Samyn, en Damien Touzé. De sprinter was al eens achtste in Lannilis en rijdt dit jaar onopvallend sterk. Zo was hij deze maand nog tiende in het eindklassement van de Vierdaagse van Duinkerke.

Groupama-FDJ heeft een goede troef met Bram Welten. De Nederlander kwam vorig jaar als achtste over de finish en beschikt dus over de kwaliteiten voor een nieuwe mooie uitslag. Dit seizoen was hij onder andere vijfde in Nokere Koerse en zesde in La Roue Tourangelle. Welten kan putten uit de schat aan ervaring van zijn ploegmaat Matthieu Ladagnous, die opgaat voor zijn twaalfde deelname aan Tro-Bro Léon en daar eigenlijk altijd degelijk is.

Verder schuift het team de jonge Jake Stewart naar voren op het speelbord. De 22-jarige Brit, die vanwege fysieke problemen zijn seizoensstart lange tijd moest uitstellen, was deze maand al knap derde in de Vierdaagse van Duinkerke.

Ook UAE Emirates staat aan het vertrek van Tro-Bro Léon, maar de ploeg heeft geen topfavoriet aan de start. Zonder uitgesproken kopman kan Alexys Brunel in eigen land voor een mooi resultaat gaan. Als junior won de Fransman Gent-Wevelgem en als belofte was hij de beste in Parijs-Tours en werd hij zesde in Parijs-Roubaix, dus normaal gesproken moet hij ook op de onverharde wegen van de Finistère goed uit de voeten kunnen. Hij wordt omringd door onder anderen Mikkel Bjerg, Finn Fisher-Black en de Zwitser Joel Suter, die vroeg in het seizoen op Mallorca naar de tweede plaats reed in de lastige Trofeo Calvia.

Uno-X treedt aan met onder anderen Kristoffer Halvorsen en Søren Wærenskjold. Bingoal Pauwels Sauces WB rekent op onder meer Stanisław Aniołkowski en Ludovic Robeet. Andere namen om in de wedstrijd in de gaten te houden zijn Luca Mozzato (B&B Hotels-KTM), achtste in Bredene-Koksijde en Parijs-Camembert, Jason Tesson (St Michel-Auber 93), onlangs etappewinnaar en winnaar van het puntenklassement in de Vierdaagse van Duinkerke, Thomas Boudat, Samuel Leroux, Jérémy Leveau en Evaldas Šiškevicius van Go Sport-Roubaix Lille Métropole en Mihkel Räim, de Estse kampioen van Burgos-BH.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Alexander Kristoff

*** Hugo Hofstetter, Connor Swift

** Piet Allegaert, Bryan Coquard, Arnaud De Lie

* Baptiste Planckaert, Jake Stewart, Anthony Turgis, Max Walscheid

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

De weersverwachting laat geen best beeld zien voor zondagmiddag. Terwijl de temperatuur oploopt tot maximaal 23℃, neemt de kans op neerslag in de loop van de dag toe. Ook worden verspreide onweersbuien verwacht. Een zwak tot matige wind draait gedurende de dag en waait eerst vanuit oostelijke richting en later vanuit zuidwestelijke richting, mogelijk met windstoten.

Tro-Bro Léon is vanaf 15.15 uur rechtstreeks te zien via de Eurosport Player. Aansluitend op de negende etappe van de Giro d’Italia (Isernia – Blockhaus) is vanaf 17.45 uur een herhaling van de koers te zien op Eurosport 1.