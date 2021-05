Fotofinish wijst Connor Swift aan als winnaar Tro-Bro Léon

Connor Swift heeft zondag de Franse klassieker Tro-Bro Léon op zijn naam geschreven. De voormalige kampioen van Groot-Brittannië was de beste van een kopgroep van vier, al was er wel een fotofinish voor nodig om Swift als winnaar aan te wijzen. Hij klopte Piet Allegaert (Cofidis) en Baptiste Planckaert (Intermarché-Wanty-Gobert) met minimaal verschil.

Bugter en Paquot in de kopgroep

Een kopgroep van negen renners vormde zich al vroeg in de wedstrijd, met daarbij Luuc Bugter namens BEAT Cycling en Tom Paquot voor Bingoal Pauwels Sauces WB. Ook Alexys Brunel (Groupama-FDJ), Maxime Cam (B&B Hotels), Eduard-Michael Grosu (Delko), Mikel Aristi (Euskaltel-Euskadi), Pier-André Coté (Rally), Syves Waersted (Uno-X) en Dylan Kowalski (Xelliss-Roubaix Lille Métropole) waren mee.

Zij kregen in Bretagne, in soms regenachtige omstandigheden, 26 onverharde stroken voor de wielen geschoven door de organisatie. In het peloton namen AG2R Citroën en Lotto Soudal het initiatief. Bij het ingaan van het laatste koersuur reden nog vijf vluchters vooraan: Bugter, Brunel, Grosu, Coté en Kowalski. Zij hadden minder dan een minuut voorsprong op het uitgedunde peloton, waaruit Kévin Van Melsen ontsnapte en de oversteek maakte.

Finale vroeg geopend

Van Melsen ging op en over de kopgroep. De enige die hem kon volgen was Brunel. Uiteindelijk wist nog een groepje de oversteek te maken vanuit het peloton, waarna Piet Allegaert (Cofidis), Olivier Le Gac (Groupama-FDJ), Connor Swift (Arkéa-Samsic) en Damien Touzé (AG2R Citroën) overbleven in de laatste lokale ronde rond finishplaats Lannilis.

Baptiste Planckaert (Intermarché-Wanty-Gobert) sprong vervolgens nog naar de kopgroep toe. Hij sloot op 10 kilometer van de meet aan, terwijl het peloton op een halve minuut volgde. John Degenkolb deed daar nog een alles-of-niets-poging op een van de onverharde stroken, maar de kopman van Lotto Soudal kwam niet weg. Vooraan Touzé moest in volle finale Le Gac, Swift, Planckaert en Allegaert laten gaan, waardoor we een finale met vier kregen.

Swift juicht, maar fotofinish is nodig

Op de laatste onverharde sector schudde Swift nog eens aan de boom, maar hij geraakte in de slijtageslag niet weg. Het draaide uit op een sprint met vier. Of eigenlijk met vijf, want Rasmus Tiller kwam door een late aanval nog tot op het wiel van de kopgroep. Swift ging de sprint ter stervende zwanen als eerste aan en kwam juichend over de streep, maar Allegaert en Planckaert kwamen nog gevaarlijk dichtbij.

Een fotofinish moest uitsluitsel brengen: Swift won met minimaal verschil van Allegaert. Planckaert moest het doen met de derde plaats.

