Voorbeschouwing: Tour de La Provence 2021

In een normaal wielerjaar trekken de renners naar heinde en verre voor verschillende voorbereidingskoersen, maar in coronatijd is het vooral in Frankrijk te doen. Op donderdag 11 februari begint de zesde editie van de Tour de La Provence, en dat met een aantrekkelijk deelnemersveld. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Voor de eerste editie van de Tour de La Provence hoeven we niet eens ver terug in de tijd. Sterker, pas in 2015 kwam men met het plan om in de regio Provence een ronde van drie dagen uit te tekenen. En zoals zo vaak kwam een lokale krant met het idee. Dagblad La Provence besloot uiteindelijk de handschoen op te pakken en vaart te zetten achter het idee. Door deze inspanningen zag de Tour de La Provence een jaar later definitief het levenslicht.

De eerste editie van de meerdaagse wielerkoers, toch een beetje de opvolger van de verdwenen Ronde van de Middellandse Zee, werd gewonnen door een echte publieksfavoriet. De gekkebekkentrekkende Thomas Voeckler sloeg zijn slag in de eerste heuvelachtige etappe en was niet meer van plan om de leiderstrui af te geven. Voeckler wist een secondenspel met Petr Vakoč en Lilian Calmejane in zijn voordeel te beslechten.

Ook in de daaropvolgende jaren kregen we spannende duels voorgeschoteld tussen de latere eindwinnaars en de voornaamste uitdagers. De tweede editie werd gewonnen door de Australische tijdrijder Rohan Dennis, een jaar later waren de Fransen weer aan het feest met dank aan Alexandre Geniez. Ook in 2019 was het nagelbijten in het zuiden van Frankrijk, aangezien het verschil tussen de nummers een en twee, Gorka Izagirre en Simon Clarke, minder dan één seconde was.

In de voorbije vijf edities van de Tour de La Provence waren er maar weinig Laaglanders aan het feest. Het is nog altijd wachten op de eerste Nederlandse ritzege, terwijl het ook met een vergrootglas zoeken is naar Belgische etappewinnaars. Voorlopig weet alleen Philippe Gilbert wat winnen is in de Tour de La Provence. De ervaren klassiekerspecialist was in 2019 de beste in de derde etappe naar Le Castellet, op het bekende racecircuit van Paul Ricard.

Laatste winnaars Tour de la Provence

2020: Nairo Quintana

2019: Gorka Izagirre

2018: Alexandre Geniez

2017: Rohan Dennis

2016: Thomas Voeckler

Vorig jaar

Hij kende enkele mindere jaren in het tenue van Movistar. Volgens de criticasters hadden we de beste Nairo Quintana al gezien, en die zou niet meer terugkomen. In de Tour de La Provence liet de Colombiaan echter zien dat hij nog altijd ontzettend hard bergop kan fietsen. De zwijgzame berggeit uit Combita kwam als herboren uit de winterperiode en wist al snel indruk te maken in dienst van zijn nieuwe werkgever Arkéa-Samsic.

In de eerste sprintersetappe naar Saintes-Maries-de-la-Mer hield Quintana zich nog gedeisd en ging alle aandacht uit naar zijn (eveneens herboren) ploeggenoot Nacer Bouhani. De Franse spurter had al vertrouwen getankt in de Saudi Tour en wist in de opener van de Tour de La Provence Jakub Mareczko op een knappe manier te remonteren. En zo begon Arkéa-Samsic met een overwinning aan de thuisronde, maar het werd nog mooier.

In de derde etappe stond de koninginnenrit op het programma naar Chalet Reynard, het skistation gelegen op de flanken van de Mont Ventoux. Vlak voor het opdraaien van de ‘Reus van de Provence’ schoot Arkéa-Samsic naar voren en op de beklimming zelf wisten Winner Anacona en later Warren Barguil een verstikkend tempo op te leggen. Kopman Nairo Quintana voelde zich goed en had de opdracht gegeven om de boel uiteen te ranselen, wat ook gebeurde.

Met nog zes kilometer te gaan was Quintana de eerste die demarreerde en niemand had een antwoord op de imponerende versnelling van ‘Nairoman’, die als in zijn beste dagen een bijzonder hoog tempo wist te ontwikkelen. Sepp Kuss spartelde nog even tegen, maar werd net als zijn collega’s op zo’n twee minuten gereden. Quintana wist na een ware klimdemonstratie de leiderstrui over te nemen van Aleksandr Vlasov, die nog zo mooi de tweede etappe wist te winnen.

In de slotrit naar Aix-en-Provence, gewonnen door INEOS-renner Owain Doull, kwam de leiderstrui van Quintana niet in gevaar. En zo mocht de Colombiaan plaatsnemen op het hoogste podiumschavotje, geflankeerd door de nummers twee en drie in het eindklassement: Astana-ploeggenoten Vlasov en Alexey Lutsenko. Het bleek zeker geen eenmalige uitschieter van Quintana, want een kleine week later was het ook raak in de Tour des Alpes et du Var.

Eindklassement Tour de La Provence 2020

1. Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) in 15u31m50s

2. Aleksandr Vlasov (Astana) op 1m04s

3. Alexey Lutsenko (Astana) op 1m28s

4. Hugh Carthy (EF Pro Cycling) op 1m38s

5. Wilco Kelderman (Team Sunweb) op 2m16s

Volledige uitslag

Parcours

Ook dit jaar kijken de wielerliefhebbers weer reikhalzend uit naar de rit die de renners brengt naar Chalet Reynard, zo’n zes à zeven kilometer onder de eigenlijke top van de Mont Ventoux. Daar zal het moeten gebeuren voor het algemeen klassement, maar ook de sprinters en puncheurs komen voldoende aan bod in deze zesde editie van de Tour de La Provence. De renners krijgen in totaal 667 koerskilometers voorgeschoteld.

Donderdag 11 februari, etappe 1: Aubagne – Six-Fours-les-Plages (179,3 km)

In de eerste etappe is al gelijk oppassen geblazen voor de renners die met klassementsambities rondkoersen. Met een beklimming van de eerste categorie en drie hellingen van derde categorie is het zeker geen veredelde sprintersetappe. De vraag is of snelle mannen als Arnaud Démare en Nacer Bouhanni kunnen overleven op dit parcours, gezien de relatief vlakke finale naar finishplaats Six-Fours-les-Plages.

Het startschot zal klinken in Aubagne, nog geen twintig kilometer ten oosten van Marseille. Vanuit de start is het al meteen klimmen geblazen met de Col de l’Éspigoulier (10,4 km aan 5,3%), meteen ook de zwaarste klim van de dag. Onderweg krijgen de renners ook nog te maken met de Col de Mazaugues (1,4 km aan 5,9%), de Montée du Brulât (2,3 km aan 6,7%) en Montée du Camp (4,9 km aan 3,7%) en een redelijk vlakke finale naar de aankomststreep.

Een sprint met een behoorlijk grote groep behoort zeker tot de mogelijkheden, aangezien de laatste officiële beklimming niet al te lastig is. De laatste twintig kilometer zijn redelijk vlak, al volgen er nog wel enkele kleine puistjes in de finale. Dit is wellicht een ideale etappe voor Julian Alaphilippe om zijn regenboogtrui voor het eerst te showen.

Start: 11.30 uur

Finish: tussen 15.30 en 16.00 uur

Vrijdag 12 februari, etappe 2: Cassis – Manosque (170,6 km)

Rit twee van het fraaie Cassis naar Manosque telt slechts drie officiële beklimmingen, maar is misschien nog wel lastiger dan de etappe van donderdag. De finale is niet van de poes met twee beklimmingen in de laatste veertig kilometer. Maar ook in de beginfase gaat het constant op en af, wat de renners op een gegeven moment zullen voelen in de benen. ‘Een vervelende sluipmoordenaar’, zo kunnen we de etappe van vrijdag wel typeren.

Op goed veertig kilometer van de finish wordt de echte finale ingeluid met de Col de la Mort d’Imbert (5 km aan 4%). Het is voor de renners niet te hopen dat ze een sportieve dood sterven op de flanken van deze helling. Na een korte afdaling en een niet-gecategoriseerde helling beginnen de coureurs aan de Col Montfuron (3 km aan 4%), wat voor doorgewinterde profs normaal geen problemen moet opleveren. Voor de sprinters kan dit echter net de helling te veel zijn.

Eenmaal op de top moeten de renners nog ongeveer twintig kilometer afleggen naar Manosque, waar de finishstreep is gelegen op een vervelende kuitenbijter. Een ideale aankomst voor een geboren springveer als Alaphilippe, zou je op het eerste gezicht toch denken. Wist u overigens dat Manosque de sterfplaats is van Édouard Fachleitner (1920-2008), die in de Tour van 1947 als tweede eindigde achter de legendarische Jean Robic?

Start: 12.00 uur

Finish: tussen 16.30 en 17.00 uur

Zaterdag 13 februari, etappe 3: Istres – Mont Ventoux/Chalet Reynard (153,9 km)

Op dag drie zullen de maskers definitief afvallen, aangezien dan de koninginnenrit op het menu staat richting de Mont Ventoux. De renners klauteren ook dit jaar niet naar het allerhoogste punt, maar het is als betere klimmer zeker mogelijk om het verschil te maken. Vraag dat maar aan Nairo Quintana, die vorig jaar bijna twee minuten wist weg te rijden van zijn directe concurrenten voor de eindzege. De Colombiaan is er dit jaar echter niet bij.

De Col de Lauris (1,1 aan 4,4%) en de Col du Pointu (3,8 km aan 4,5%) zijn slechts opwarmers voor wat komen gaat in de slotfase. Met nog 14,6 kilometer te gaan begint de slotklim richting skistation Chalet Reynard. Startpunt is Bédoin, waar ook een tussensprint ligt. Vanaf dat moment begint de weg te stijgen aan 7,6%, en dat voor een afstand van bijna vijftien kilometer. Vooral de laatste tien kilometer – met een stijgingspercentage van 9% – zijn zwaar.

Aan de finish weten we naar alle waarschijnlijkheid wie de zesde editie van de Tour de La Provence zal winnen, al kan er altijd nog wat gebeuren in de slotrit naar Salon-de-Provence. De man in de leiderstrui moet namelijk nog altijd heelhuids de finish bereiken, wat niet altijd een sinecure is in de wielersport.

Start: 12.30 uur

Finish: rond 16.30 uur

Zondag 14 februari, etappe 4: Avignon – Salon-de-Provence (163,2 km)

Vorig jaar moesten de renners nog vol aan de bak in een toch wel bijzonder lastige slotetappe, maar dit jaar is het parcours niet zo uitdagend. Zeker, we moeten de drie klimmetjes op de route zeker niet onderschatten, maar de top van de laatste helling ligt toch op ruim dertig kilometer van de streep. Bovendien heeft de finale geen verrassingen meer in petto en dus lijkt een laatste groepsspurt in Salon-de-Provence een realistisch scenario.

De start is in de historische stad Avignon, met zijn wereldberoemde Pont d’Avignon. Avignon werd in het verleden ook vaak aangedaan door de Tour de France, als de renners weer eens die vervloekte Mont Ventoux moesten opkrasselen. Nu trekken de coureurs richting een onbeduidend klimmetje met de naam Montée des Antiques (3,7 km aan 3,8%). Na een tweede tussensprint in Salon-de-Provence, waar de renners ook finishen, is het tijd voor de volgende klim.

Ook de Col du Val du Cuech (4,6 km aan 4,5%) is niet al te zwaar, net als La Roquemartine (3,5 km aan 3,5%) met de top op ongeveer 35 kilometer van de finish. De finale richting olijfoliestad Salon-de-Provence is zo goed als vlak en dus zullen de sprinters deze etappe wel met rood hebben omcirkeld. Vier jaar geleden finishte er overigens nog een Touretappe in Salon-de-Provence. Edvald Boasson Hagen was die dag de sterkste uit een vroege vlucht.

Start: 12.00 uur

Finish: rond 16.00 uur

Favorieten

Veertien WorldTour-ploegen beginnen donderdag aan de Tour de La Provence. Ook vier ProTeams mogen hun opwachting maken in de Franse rittenkoers en verder hebben twee continentale formaties een uitnodiging ontvangen. De organisatie werd voor de start nog even in verlegenheid gebracht door Hilaire Van der Schueren, al sinds mensenheugenis een van de drijvende krachten achter (nu) Intermarché-Wanty-Gobert.

Volgens de ervaren ploegleider is de Belgische ploeg in extremis van de startlijst gehaald omdat een andere WorldTour-formatie meer wilde betalen voor deelname. Medeorganisator Pierre-Maurice Courtade ontkent in alle toonaarden. Hoewel de organisatie geld ontving van BORA-hansgrohe, zegt Courtade dat dit niet de reden is waarom de Duitse ploeg is uitgenodigd. “De reden om deze ploeg uit te nodigen is gebaseerd op de kwaliteit van de ploeg.”

Zonder Intermarché-Wanty-Gobert en met BORA-hansgrohe beginnen we donderdag dus aan de Tour de La Provence. Het is zo vroeg op het seizoen lastig om tot een goede sterrenverdeling te komen. Heel wat renners beginnen deze week aan hun wegcampagne, andere coureurs hebben al de Ster van Bessèges in de benen en zijn dus al wat meer gerodeerd. Het Kazachse Astana-Premier Tech brengt met Aleksandr Vlasov en Alexey Lutsenko twee kandidaat-eindwinnaars aan de start.

De 24-jarige Vlasov bewaart goede herinneringen aan de Tour de La Provence, aangezien hij vorig jaar als tweede finishte in het eindklassement. Aan Nairo Quintana was niks te doen, maar Vlasov won toch maar mooi de etappe naar La Ciotat en mocht als beloning een dag in de leiderstrui rondfietsen. De Russische ronderenner is nu weer een jaartje ouder en sterker en moet in staat zijn om dit jaar wél een gooi te doen naar de eindzege. Vorig jaar was hij al een sensatie bergop.

Ook Alexey Lutsenko was vorig jaar een van de hoofdrolspelers in de Tour de La Provence. De sterke Kazach werd achter Quintana en ploeggenoot Vlasov namelijk derde in de Zuid-Franse rittenkoers. De inmiddels 28-jarige Lutsenko maakte als rappe klassiekerrenner de overstap naar de profs, maar profileert zich de laatste jaren steeds meer als klimmer. Lutsenko kan een col over en is bovendien nog snel aan de meet. En dat laatste is altijd handig als het uitdraait op een secondenspel. Astana-Premier Tech rekent verder ook nog op oud-winnaar Gorka Izagirre en zijn broer Ion.

Ook Trek-Segafredo stuurt twee kleppers naar de Provence. Bauke Mollema reed in aanloop naar deze ronde al de Ster van Bessèges en is dus warmgedraaid voor de komende vier etappes. De Nederlander is dan ook gemotiveerd om er wat van te maken. “De Tour de la Provence en de Tour des Alpes-Maritimes zijn twee koersen die mij een stuk beter liggen”, aldus Mollema. Dat belooft voor de komende dagen. Ook Giulio Ciccone is een interessante renner om in de gaten te houden.

De ranke Italiaan kende in 2020 een seizoen om snel te vergeten en zal dus uit zijn op sportieve revanche. Later dit jaar mag Ciccone zich als kopman bewijzen in de Vuelta a España, maar wellicht dient de Tour de La Provence wel als goede testcase. De rasaanvaller was vorig jaar al goed rond deze periode, met een ritzege in de Tour des Alpes-Maritimes. Trek-Segafredo heeft met Kenny Elissonde, Niklas Eg en Michiel Ries nog drie klimmers geselecteerd.

INEOS Grenadiers is op papier de sterkste ploeg, met een selectie om van te duizelen. De Britse sterrenformatie rekent, net als in de Ster van Bessèges, op Egan Bernal. In normale doen is Bernal altijd de grote favoriet om de Tour de La Provence te winnen, maar de Colombiaan is nog altijd niet helemaal verlost van zijn rugproblemen. “Maar ik voel wel dat het de goede kant opgaat”, zo liet hij vorige week nog weten.

Een nog niet 100% fitte Bernal krijgt van ons dus twee sterren, zijn land- en ploeggenoot Iván Sosa is voor deze ronde onze driesterrenman. De 23-jarige berggeit is bijzonder wisselvallig, maar op goede dagen niet te stuiten bergop. En wat ook in het voordeel speelt van Sosa: de renners krijgen in de Tour de La Provence geen tijdrit voorgeschoteld, wat toch een beetje zijn achilleshiel is. Aan de Colombiaan de taak om uit te halen op de Mont Ventoux en de overige etappes ‘schadevrij’ door te komen.

Met Eddie Dunbar (vorig jaar zesde in het eindstand) en nieuwkomer Laurens De Plus kan INEOS Grenadiers nog twee mannen uitspelen voor het klassement. Is de Belg definitief verlost van zijn fysieke kwaaltjes? En dan hebben we ook nog enfant terrible Gianni Moscon, die op een goede dag ook gewoon in staat is om een etappe te winnen.

Het Spaanse Movistar zal ongetwijfeld hopen op een goede prestatie van Enric Mas. De op Mallorca geboren klimmer is op papier een van de beste klimmers, maar heeft altijd een periode nodig om uit zijn ‘winterslaap’ te komen. Daarnaast lijkt Mas toch vooral een renner voor de drieweekse rondes, al mag hij ons deze week verrassen. Bij Bahrain Victorious is het dan weer uitkijken naar Jack Haig, die wel vaak uitstekend begint aan zijn seizoen, en Wout Poels.

Tot slot rijden er bij AG2R Citroën nog twee renners die een gooi kunnen doen naar een topklassering. Nieuwkomer Ben O’Connor kende vorig jaar een geweldige Giro in dienst van NTT Pro Cycling en hoopt bij zijn nieuwe werkgever deze lijn door te trekken. Aurélien Paret-Peintre is al uitstekend begonnen aan het nieuwe wielerjaar, met winst in de GP La Marseillaise. De beloftevolle klimmer werd vorig jaar elfde in de Tour de La Provence en is de ultieme outsider voor de eindzege.

Tot slot staan er nog heel wat outsiders aan de start. Wat kan Fabio Aru namens Qhubeka ASSOS? Bahrain Victorious rekent naast Bilbao en Poels ook op Dylan Teuns. Felix Großschartner, Patrick Konrad en Ide Schelling doen mee namens BORA-hansgrohe. Cofidis heeft met Jesús Herrada een gevaarlijke kandidaat in de gelederen, terwijl Groupama-FDJ Rudy Molard kan uitspelen. En heeft man-in-vorm Tim Wellens stoute plannen?

Let verder ook nog op Andreas Leknessund, Mark Donovan, Nicolas Roche (namens Team DSM), Rui Costa, Andrés Camilo Ardila (UAE Emirates), Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick-Step), Warren Barguil (Arkéa-Samsic) en Víctor De la Parte (Total Direct Energie). En wat mogen we verwachten van Julian Alaphilippe?

In topvorm is de regerende wereldkampioen in staat om met de beste renners te strijden op de flanken van de Mont Ventoux, maar we verwachten toch dat de kopman van Deceuninck-Quick-Step zich voornamelijk zal richten op etappewinst.

Sprinters

Van de vier etappes eindigen er straks wellicht twee, heel misschien drie, in een (massa)sprint. En dus staan er heel wat rappe mannen aan de start van deze wedstrijd. Denk aan de zegekoning van 2020, Arnaud Démare, die zijn eerste wedstrijdkilometers van het seizoen zal afwerken. De Franse kampioen hoopt zo snel mogelijk weer in the winning mood te komen. Démare moet er echter wel voor knokken in eigen land.

De kopman van Groupama-FDJ zal in de massasprints worden uitgedaagd door zijn ex-ploegmaat Nacer Bouhanni, die in de voorbije Ster van Bessèges al mooie dingen liet zien. Zijn ploeg Arkéa-Samsic rekent met Daniel McLay op nog een tweede snelle man. UAE Emirates kan switchen tussen Alexander Kristoff en Matteo Trentin. Attilio Viviani en Szymon Sajnok zijn twee speerpunten namens Cofidis.

Verder is het uitkijken naar de snelle sprintbenen van Niccolò Bonifazio en Chris Lawless (Total Direct Energie), John Degenkolb en Stefano Oldani (Lotto Soudal), Max Kanter (Team DSM), Clément Venturini (AG2R Citroën), Alex Aranburu (Astana Premier-Tech), Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) en Bryan Coquard (B&B Hotels p/b KTM). Tot slot noteren we nog twee rappe renners bij Delko: toptalent Biniam Ghirmay en Dušan Rajović.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Aleksandr Vlasov

*** Iván Sosa, Alexey Lutsenko

** Egan Bernal, Jack Haig, Bauke Mollema

* Giulio Ciccone, Enric Mas, Ben O’Connor, Aurélien Paret-Peintre

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Net als in de Ster van Bessèges is het voor de renners prettig toeven in het zuiden van Frankrijk. Het blijft de komende dagen grotendeels droog en de gemiddelde temperatuur schommelt zo rond de twaalf graden Celsius, met af een toe een uitschieter naar 14°C. Alleen op de flanken van de Mont Ventoux belooft het fris te worden.

De Tour de La Provence is ook dit jaar weer live te volgen via Eurosport en de online-kanalen van de sportzender. De uitzendingen op Eurosport 1 beginnen dagelijks om 14.30 uur. Ook is de ronde te zien via GCN Racing en Ziggo Sport. Sporza (in tegenstelling tot de Ster van Bessèges) en de NOS beschikken niet over de uitzendrechten.