Quintana schrijft Tour de la Provence op zijn naam, Doull wint slotrit zondag 16 februari 2020 om 15:46

Nairo Quintana mag zich eindwinnaar noemen van de Tour de la Provence. De Colombiaan van Arkéa-Samsic kreeg het in de slotetappe naar Aix-en-Provence zeker niet cadeau, maar wist zonder kleerscheuren de finish te bereiken. De ritzege ging naar Owain Doull, die zijn medevluchters te snel af was in een sprint.

Na de indrukwekkende machtsgreep van Nairo Quintana op de flanken van de Mont Ventoux, stond er vandaag nog een lastige slotetappe op het programma van Avignon naar Aix-en-Provence. De Colombiaan van Arkéa-Samsic begon met een ogenschijnlijk geruststellende voorsprong aan de laatste opdracht in deze Tour de la Provence, maar Quintana moest natuurlijk nog wel enkele renners in de gaten houden.

Cavagna opent (opnieuw) de debatten

De eerste aanval kwam op naam van… Rémi Cavagna. De Franse hardrijder van Deceuninck-Quick-Step begon gisteren nog als eerste aan de duivelse flanken van de Mont Ventoux en had ook vandaag zin om een hele dag voor het peloton uit te rijden. Cavagna werd na de eerste tussensprint echter afgelost door enkele tegenaanvallers, met als opvallendste namen Ian Stannard, Fabio Felline en Chris Harper, de Australische klimmer van Jumbo-Visma.

Heel even leek het peloton Stannard, Felline, Harper én zes andere renners de ruimte te geven, maar AG2R La Mondiale en Groupama-FDJ besloten net voor het opdraaien van de inleidende Côte de 3 Termes om het tempo te verhogen. De vluchters werden zodoende nog voor de top bijgehaald door Thibaut Pinot, Gianni Moscon en Pavel Sivakov, die in deze volgorde de bergpunten verdeelden en begonnen aan de afzink.

Leider Quintana moet aan de bak, maar controleert de situatie

Leider Quintana en zijn ploeg Arkéa-Samsic werden flink onder druk gezet, maar een onbaatzuchtige Warren Barguil zorgde er mede voor dat de Colombiaan weer kon aansluiten bij Pinot, Sivakov en Moscon. En het duurde niet lang vooraleer geloste renners weer konden aanpikken en er een hergroepering plaatsvond. Dit bleek hét moment voor Romain Combaud, Owain Doull, Ian Garrison en Matthias Brändle om de handen ineen te slaan.

Deze vier aanvallers kregen wél de ruimte van het peloton om een mooie voorsprong uit te bouwen, want na ruim vijftig kilometer was het verschil met de groep-Quintana plots meer dan drie minuten. Met NTT Pro Cycling en EF Pro Cycling zagen we enkele nieuwe ploegen op kop van het peloton rijden. Het was wachten op de laatste twintig kilometer en de Côte de la Cride (3,8 km aan 4,8%) voor het echte spektakel.

Astana zorgt voor vuurwerk op laatste klim van de ronde

Doull, Combaud, Garrison en Brändle begonnen met twee minuten voorsprong aan de voet van de Côte de la Cride, waardoor een van de vluchters mocht hopen op een prestigieuze ritzege. De renners van EF Pro Cycling probeerden het gat nog wel te dichten voor hun sterke sprinter Magnus Cort, maar de Amerikaanse formatie stond voor de helse opdracht om de koplopers in te rekenen. Het moest vooral komen van Astana…

De Kazachse formatie deed niet alleen een gooi naar de ritzege, Aleksandr Vlasov en Alexey Lutsenko wilden nog één keer leider Quintana testen, met als doel om de Colombiaan te kraken op de flanken van de niet al te steile Côte de la Cride. Het was aan Gorka Izagirre en Alex Aranburu om de achtervolgende groep uit te dunnen, maar Quintana gaf geen krimp en wist de laatste aanval op zijn leiderstricot af te slaan.

Vluchters blijven uit de greep

Astana slaagde er dus niet in om Quintana in de verlegenheid te brengen, maar de blauwhemden waren er wel in geslaagd om het gat met de koplopers te verkleinen tot driekwart minuut, en dat met nog twaalf kilometer te gaan. De koplopers bleven echter voorbeeldig samenwerken, waardoor het verschil stagneerde en de mannen van Team Sunweb – die vol op kop reden voor Marc Hirschi – net te laat kwamen.

De vier koplopers begonnen net voor het ingaan van de laatste kilometer naar elkaar te kijken, maar het was Combaud die zich niet kon inhouden met nog 800 meter te gaan. De Fransman bleek echter niet sterk genoeg om zijn versnelling door te trekken en vervolgens was hij ook kansloos in de sprint. De ritzege ging uiteindelijk naar Doull, voor Brändle en Garrison. Quintana kwam enkele seconden later over de streep als eindwinnaar.