Organisatie Tour de la Provence ontkent aantijgingen Van der Schueren

De organisatie van de Tour de la Provence ontkent dat Intermarché-Wanty-Gobert van de startlijst is afgehaald omdat een andere WorldTour-ploeg meer wilde betalen voor deelname. In gesprek met Cyclingnews stelt Pierre-Maurice Courtade dat dit is gebeurd omdat Van der Schueren niet zou hebben gereageerd op een bevestigingsmail. Ook wordt ontkend dat ploegen hun deelname met geld af kunnen dwingen.

Intermarché-Wanty-Gobert kreeg volgens Hilaire Van der Schueren kortgeleden te horen dat hun uitnodiging voor de Franse meerdaagse werd ingetrokken. Volgens Van der Schueren omdat een andere ploeg de organisatie meer wilde betalen voor deelname. Ook de hotelkosten wilde die ploeg voor eigen rekening nemen. “Erg. Als je geld hebt, kan dezer dagen blijkbaar alles.”

Namens de organisatie ontkent Pierre-Maurice Courtade dit echter. Hij stelt dat Van der Schueren in november niet had gereageerd op een mail met een bevestigingsverzoek en logistieke informatie. Dit is de reden waarom de plek van de Belgische WorldTour-ploeg uiteindelijk is vergeven.

Hoewel de organisatie geld ontving van BORA-hansgrohe, zegt Courtade dat dit niet de reden is waarom de Duitse ploeg is uitgenodigd. “De reden om deze ploeg uit te nodigen is gebaseerd op de kwaliteit van de ploeg. Andere ploegen hebben sponsoren die ook onze race ondersteunen, maar wij keken enkel naar de beste renners.”

“We hebben nog nooit plaatsen in onze race te koop aangeboden. Als ik veel geld zou willen verdienen, zou ik St-Michel-Auber-93 en Xeliss-Roubaix-Métrople niet uitnodigen. Er waren meer dan genoeg teams die wilden betalen voor deelname, niet alleen WorldTour-teams, maar ook continentale ploegen.”

Teammanager Ralph Denk zegt op zijn beurt dat het ging om een zogenoemd ‘activation package’. “Maar we betalen niet om mee te mogen doen”, benadrukt hij.