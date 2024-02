vrijdag 23 februari 2024 om 07:30

Voorbeschouwing: Sluitingsprijs Oostmalle 2024 – Kraait Toon Aerts dan toch nog eens victorie?

Zondag wordt met de Internationale Sluitingsprijs Oostmalle de allerlaatste veldrit van het seizoen gereden. In de provincie Antwerpen komen de vrouwen en mannen met andere woorden voor de laatste keer in actie. Een mooie kans om het seizoen in schoonheid af te sluiten. Wie slaagt daarin? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Laatste tien winnaars Oostmalle

Mannen



2023: Laurens Sweeck

2022: Laurens Sweeck

2021: Laurens Sweeck

2020: Laurens Sweeck

2019: Kevin Pauwels

2018: Mathieu van der Poel

2017: Wout van Aert

2016: Kevin Pauwels

2015: Wout van Aert

2014: Niels Albert

Vrouwen

2023: Annemarie Worst

2022: Annemarie Worst

2021: Denise Betsema

2020: Annemarie Worst

2019: Denise Betsema

2018: Loes Sels

2017: Sanne Cant

2016: Sanne Cant

2015: Sanne Cant

2014: Sanne Cant

Vorig jaar

Uitslag Sluitingsprijs Oostmalle 2023, mannen

Laurens Sweeck (Creland-Fristads) in 58m58s

Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 5s

Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) op 22s

4. Toon Vandebosch (Alpecin-Deceuninck) op 35s

5. Ward Huybs (Baloise Trek Lions) op 41s

Uitslag Sluitingsprijs Oostmalle 2023, vrouwen

Annemarie Worst (777) in 44m31s

Manon Bakker (Crelan-Fristads) op 26s

Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 41s

4. Laura Verdonschot (De Ceuster Bonache) op 55s

5. Aniek van Alphen (777) op 1m14s

Parcours

De cross in Oostmalle wordt gereden op het vliegveld in Malle. Het voormalige NAVO-vliegveld, eigendom van Defensie, doet nog steeds dienst als militair oefenterrein voor F16’s. Zondag moeten de gevechtsvliegtuigen plaatsmaken voor crossfietsen.

Het parcours kronkelt zich tussen mastenbomen en natuurlijke Kempense zandduinen op het bosterrein naast het vliegveld, eigendom van de familie Lenaerts. Opvallend is de enorm lange startstrook op asfalt, die elke ronde terugkeert. Hier kan je met een flinke inspanning een grotere kloof dichten, maar aan de andere kant ook helemaal stilvallen en de koers verliezen.

De beslissing in de Sluitingsprijs valt meestal op een zandstrook. Het is niets in vergelijking met Koksijde, maar het kempische losse zand speelt wel een prominente rol in het parcours. Echte zandliefhebbers, denk maar aan Laurens Sweeck – die de laatste vier edities won -, komen met die reden altijd graag naar Oostmalle.

Programma en info

Programma zondag 25 februari 2024

10.00 uur: Nieuwelingen mannen

11.00 uur: Junioren mannen

12.00 uur: G-cross

13.45 uur: Elite vrouwen en U23

15.00 uur: Elite mannen en U23

Locatie

Vliegveld 2390 Malle

Publieksinformatie

Tickets in voorverkoop zijn verkrijgbaar aan €14 per stuk via de website van de organisatie. Op de cross zelf zijn er ook nog tickets aan de kassa beschikbaar. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen.

Praktische info

Website organisatie

Favorieten mannen

In zo’n eindeseizoenscross als de Sluitingsprijs – dit jaar zelfs op dezelfde dag als semiklassieker Kuurne-Brussel-Kuurne – komt het vaak meer aan op de motivatie om er nog iets van te maken dan op het vormpeil. In Oostmalle wordt er immers niet meer voor klassementen gereden. De renner die met de grootste portie goesting aan de start staat, is zonder twijfel Toon Aerts. Afgelopen weekend maakte hij met verve zijn comeback na twee jaar schorsing in Sint-Niklaas en Brussel. Twee keer strandde de kopman van Deschacht-Hens-Maes op plekje vier, maar iets zegt ons dat een podiumplaats écht veel voor Aerts zou betekenen. Dankzij de lange startstrook in Oostmalle zou hij snel op de voorposten moeten geraken.

Al zal Aerts het natuurlijk niet cadeau krijgen. Ook de mannen van Pauwels Sauzen-Bingoal, die zich al meermaals met trots presenteerden als fulltime crossers, gaven in Brussel en Sint-Niklaas nog een sterke indruk. Juist omdat voor hen de riem er vanaf maandag een tijdje af mag en ze niet uitgebreid op de weg aan de bak moeten, zullen Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout zich in Oostmalle nog één keer willen geven. En laat hen maar genieten van die mooie Belgische en Europese truien, die ze eerder veroverden.

Hetzelfde geldt voor de crossploeg van Sven Nys, die nog één keer Joris Nieuwenhuis en Lars van der Haar de vuurlinie in stuurt. Net als Pauwels Sauzen-Bingoal had ook Baloise Trek Lions het beste seizoen ooit, met dank aan de twee genoemde Nederlanders. Maar ook Thibau Nys en Pim Ronhaar, die meer wegambities koesteren en al genieten van een welverdiende vakantie, verdienen lof.

Dé specialist van de Sluitingsprijs de laatste jaren, is echter Laurens Sweeck. De renner uit Schriek won immers de laatste vier edities van de cross in Oostmalle, twee minder dan het record van Niels Albert. Is het de zandgrond die hem zo goed ligt, of kan Sweeck zich heel gemakkelijk opladen voor die laatste opdracht van het seizoen? Allicht een combinatie van beide, maar deze keer zal Sweeck toch vooral azen op zijn allereerste seizoenszege. Ploegmaat Joran Wyseure en Niels Vandeputte eindigen trouwens ook sterk.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Michael Vanthourenhout

** Eli Iserbyt, Toon Aerts

* Laurens Sweeck, Joris Nieuwenhuis, Lars van der Haar

Favorieten vrouwen

Van de vrouwen die het veldritseizoen domineerden, blijven er voor dit slotweekend niet veel meer over. Gelukkig voor de organisatie wil ex-wereldkampioene Lucinda Brand in Oostmalle nog een keer alles uit de kast halen. Brand woont sinds deze winter dan ook in de Belgische Kempen, waardoor de verplaatsing naar Oostmalle voor haar minimaal is. En ook met haar vorm en motivatie zit het nog wel snor, want afgelopen weekend was ze twee keer de beste.

Annemarie Worst legde dan weer een gelijkaardig traject als Laurens Sweeck af in Oostmalle. Zij was in de laatste drie edities succesvol, en omdat Denise Betsema in 2018 geschrapt werd, zou ze eigenlijk vier zeges in Oostmalle op haar palmares moeten hebben. Echter had ook zij geen al te best seizoen. Enkel helemaal in het begin van de winter, in de Kermiscross van Ardooie, mocht Worst juichen. Daarna was het vooral toekijken hoe Brand en de jonge garde het stokje van de renster van de Cyclocross Reds overnamen.

Verder zullen ook de zandspecialisten uitkijken naar Oostmalle. Denk maar aan Laura Verdonschot, die met voorsprong haar beste seizoen ooit achter de rug heeft. Of haar landgenote Sanne Cant, die vooral op die ondergrond excelleert. Ook Leonie Bentveld, Marion Norbert-Riberolle en Manon Bakker zetten hun beste beentje voor.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Lucinda Brand

** Annemarie Worst, Laura Verdonschot

* Sanne Cant, Leonie Bentveld, Marion Norbert-Riberolle

Weer en TV

Volgens weersite Meteovista mogen de renners zich zondag opmaken voor een regenachtige editie van de Sluitingsprijs. Vooral in de namiddag en avond verwacht men in totaal 5,7 millimeter neerslag. Ook de wind blaast vrij stevig aan een kracht van 4 Beaufort, de maximale temperatuur bedraagt 9 graden Celsius.

Crossliefhebbers kunnen zowel de mannen- als vrouwencross vanaf 13.30 uur volgen via Telenet Play Sports, dat de wedstrijden live op haar open kanaal brengt.