dinsdag 20 februari 2024 om 15:01

De Sluitingsprijs Oostmalle is de traditionele laatste kans op succes voor de crossers

In Oostmalle wordt jaarlijks de laatste cross van het veldritseizoen gereden. De renners krijgen traditiegetrouw nog eenmaal de kans om zich te bewijzen. En dat is terug te zien op de erelijst van de wedstrijd. Genoeg grote namen starten en winnen in de Internationale Sluitingsprijs. WielerFlits neemt je mee in de historie.

De cross in Oostmalle heeft veel te danken aan Louis Van den Eynde. Hij stond als organisator aan de wieg van het succes van deze veldrit. In november 2021 overleed hij op 76-jarige leeftijd. “Louis was de grote stuwende kracht om de cross hier tot een hoger, internationaal niveau te tillen, met als hoogtepunt het BK in 2010 dat gewonnen werd door Sven Nys. Het werd toen een titanenstrijd tussen Nys en Niels Albert, waarbij Albert ten val kwam op het einde, in een bocht die hier nog altijd de Niels Albertbocht wordt genoemd”, vertelde Mon Leys.

Leys – jarenlang een van de steunpilaren achter de Sluitingsprijs – deed zijn verhaal bij Het Nieuwsblad. Op dat ondergesneeuwde BK-parcours herinneren we dat topfavoriet Albert van zijn fiets werd getrokken door een iets te fanatieke supporter. Nys pakte er zijn zevende tricolore, Sanne Cant haar eerste bij de dames.

De organiserende Wielersupportersclub Oostmalle (WSCO) werd opgericht in 1977 en is dus al langer dan 45 jaar actief in het inrichten van veldritten en wegwedstrijden. “Met als doel de wielersport in Malle kleur en aandacht te geven. We zijn een supportersclub die achter alle Malse renners staat en hen zo goed mogelijk probeert aan te moedigen, langsheen het parcours of door financiële steun.”

De jaarlijkse organisatie van de Internationale Sluitingsprijs, rond het vliegveld van Malle, is voor WSCO het jaarlijkse hoogtepunt. De eerste editie vond plaats in 1995 en werd gewonnen door Paul Herygers, net als de twee daaropvolgende jaren. Al van bij de eerste editie maakte de organisatie deel uit van de Gazet Van Antwerpen Trofee Veldrijden, het in 1987 opgerichte regelmatigheidscriterium dat we vandaag kennen als de X2O Trofee. Sinds 2014 is het een losse cross, maar gezien de erelijst is daar niet veel van te merken. De toppers komen er nog steeds erg graag. Niels Albert (zes zeges) en Daphny van den Brand (zeven) zijn er recordhouders.

Laatste tien winnaars Oostmalle

Mannen

2023: Laurens Sweeck

2022: Laurens Sweeck

2021: Laurens Sweeck

2020: Laurens Sweeck

2019: Kevin Pauwels

2018: Mathieu van der Poel

2017: Wout van Aert

2016: Kevin Pauwels

2015: Wout van Aert

2014: Niels Albert

Vrouwen

2023: Annemarie Worst

2022: Annemarie Worst

2021: Denise Betsema

2020: Annemarie Worst

2019: Denise Betsema*

2018: Loes Sels

2017: Sanne Cant

2016: Sanne Cant

2015: Sanne Cant

2014: Sanne Cant

* Denise Betsema won de Sluitingsprijs in 2019, maar de zege werd geschrapt nadat ze door de UCI zes maanden werd geschorst vanwege een positieve dopingtest.

De Sluitingsprijs van Oostmalle wordt dit jaar verreden op zondag 25 februari.