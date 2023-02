Laurens Sweeck klopt Lars van der Haar in Sluitingsprijs Oostmalle

Laurens Sweeck heeft de Sluitingsprijs Oostmalle gevonden. De Belg wist in de slotronde weg te rijden bij Lars van der Haar, met wie hij vrijwel de hele cross op kop reed, door hem onder druk te zetten op de zandpassage. Niels Vandeputte legde beslag op de derde plaats. Eli Iserbyt moest genoegen nemen met een tiende plek, terwijl Vantourenhout zelfs buiten de top-10 viel.

Alsof het weekend van de Vlaamse openingskoersen nog niet druk genoeg was, werd er vandaag ook nog gecrost. In de provincie Antwerpen kwamen de vrouwelijke en mannelijke veldrijders nog een laatste bij elkaar voor de Sluitingsprijs in Oostmalle. Het was voor de (nog aanwezige) crossers een mooie kans om het seizoen in schoonheid af te sluiten. Nog een laatste keer konden de velritliefhebbers genieten van een sportieve strijd tussen Eli Iserbyt, Lars van der Haar, Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout.

De Nederlander Corné van Kessel kende een bliksemstart en pakte al snel de kop. Van der Haar en Sweeck wisten even later de aansluiting te maken. Iserbyt was op achtervolgen aangewezen in een groep daarachter, terwijl Vantourenhout reed al op grote achterstand reed door een val. De voorsprong van de kopgroep bedroeg ongeveer acht seconden. Van Kessel begon langzaam het contact met de kopgroep te verliezen door het hoge tempo van Sweeck en Van der Haar. Eerstgenoemde werd even later ingerekend door een achtervolgende groep.

Uit deze groep wisten ploeggenoten van Alpecin-Deceuninck Toon Vandebosch en Niels Vandeputte zich los te maken en samen de achtervolging in te zetten. Iserbyt was intussen weggevallen uit de top-10. In de kop van de koers werden de nodige speldenprikken uitgedeeld, maar de Nederlander en de Belg bleken erg aan elkaar gewaagd. Bij de achtervolgers had Vandeputte zijn ploeggenoot achter zich gelaten en bleef de druk op de pedalen houden, waardoor zijn achterstand nog maar zeven seconden bedroeg. Bij het ingaan van de slotronde was de situatie nog altijd ongewijzigd, waardoor de winnaar bij de eerste drie leek te zitten.

Van der Haar nam brutaal de kop en voerde de druk op Sweeck flink op, maar de Belg leek geen krimp te geven. Sweeck nam zelfs de kop over voor de zandpassage en wist een gat met Van der Haar te slaan. De Nederlander wist niet meer terug te keren waardoor Sweeck zijn als winnaar over de streep kwam. Van der Haar werd nog wel tweede, terwijl Vandeputte als derde eindigde.

Sluitingsprijs Oostmalle 2023

Uitslag, elitemannen

Laurens Sweeck (Creland-Fristads)

Lars van der Haar (Baloise Trek Lions)

Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck)

4. Toon Vandebosch (Alpecin-Deceuninck)

5. Ward Huybs (Baloise Trek Lions)

6. Ryan Kamp (Pauwels Sauzen-Bingoal)

7. Jens Adams

8. Witse Meeussen (Pauwels Sauzen-Bingoal)

9. Corné van Kessel

10. Eli Iserbyt