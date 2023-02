Annemarie Worst sluit veldritseizoen af met winst in Oostmalle

De laatste veldrit van het seizoen, de Sluitingsprijs van Oostmalle, is gewonnen door Annemarie Worst. De Nederlandse renster van 777 reed halfweg cross weg van haar landgenotes Manon Bakker en Denise Betsema en soleerde vervolgens naar de overwinning.

Alsof het weekend van de Vlaamse openingskoersen nog niet druk genoeg was, werd er vandaag ook nog gecrost. In de provincie Antwerpen kwamen de vrouwelijke en mannelijke veldrijders nog een laatste keer bij elkaar voor de Sluitingsprijs in Oostmalle. Het was voor de (nog aanwezige) crossers een mooie kans om het seizoen in schoonheid af te sluiten. Bij de vrouwen was het op het eerste gezicht uitkijken naar een strijd tussen Annemarie Worst, Denise Betsema en Manon Bakker.

Goede start Verdonschot, pech voor Norbert-Riberolle

De beste start was bij hoge uitzondering voor Laura Verdonschot. De Belgische van De Ceuster Bonache staat nu niet bekend om haar vlijmscherpe start, maar dook vandaag wel als eerste het veld in. Voor een landgenote van Verdonschot, Marion Norbert-Riberolle, was er minder goed nieuws. De renster van Crelan-Fristads kreeg al in de eerste meters af te rekenen met mechanische pech en kon meteen een kruis maken over haar (winst)ambities.

Inmiddels was er een wisseling van de wacht in de spits van de koers. Verdonschot werd in de zandstroken van Oostmalle gepasseerd door Manon Bakker, die meteen een stevig tempo wist te ontwikkelen. Annemarie Worst rook het gevaar en reed naar het achterwiel van Bakker en ook Betsema wist – zij het met enige vertraging – het gaatje te dichten. Verdonschot had zich schijnbaar wat vergaloppeerd bij de start en moest definitief afhaken.

Worst is duidelijk de sterkste

Ook Betsema had alle moeite van de wereld om haar landgenotes Bakker en Worst te volgen, maar wist zich op karakter telkens weer terug in de koers te knokken. Op een nieuwe versnelling van Worst moest ze echter het antwoord schuldig blijven. Bakker bleef wat langer in de buurt van Worst, maar het bleek niet meer dan een laatste stuiptrekking. De renster van 777 reed in de slotronden alsmaar verder weg van Bakker en Betsema en soleerde zo naar een dikverdiende overwinning.

Worst had aan de streep alle tijd om te zegevieren. Bakker kwam als tweede over de streep, Betsema mocht als derde vrouw mee het podium op.

Sluitingsprijs Oostmalle 2023

Uitslag, elitevrouwen

Annemarie Worst (777)

Manon Bakker (Crelan-Fristads)

Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal)