Voorbeschouwing: Scheldeprijs 2020

Het had eigenlijk al op 8 april moeten gebeuren, maar de Scheldeprijs zit er woensdag 14 oktober dan toch aan te komen. Op een plaatselijke omloop in en rond Schoten kunnen de sprinters hun hart ophalen in dé sprintersklassieker bij uitstek. Caleb Ewan, Sam Bennett of toch Tim Merlier? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Scheldeprijs is met zijn 107 edities de oudste klassieker van Vlaanderen. Het krioelt van de sprinters op de erelijst van de Antwerpse eendagskoers en toch was de relatief onbekende Piet Oellibrandt lange tijd de enige recordhouder. Hij won de Scheldeprijs in 1960, 1962 en 1963. Verder zien we vooral heel veel Belgen op de erelijst, onder wie Briek Schotte, Rik Van Looy, Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck, Freddy Maertens, Frank Vandenbroucke en Tom Boonen. In maar liefst 76 van de 106 edities stond een Belgische winnaar op het podium.

De grote ommekeer kwam er vanaf 1985, ingeleid door Adrie van der Poel. Plots kregen de Belgen het veel moeilijker om deze semiklassieker in eigen land naar hun hand te zetten. Internationale sprintbommen als Jean-Paul van Poppel, Mario Cipollini, Erik Zabel en Robbie McEwen kwamen het Belgisch feestje verpesten op de vlakke wegen in en rond Schoten.

In het voorbije decennium kreeg Oellibrandt eindelijk het gezelschap van Mark Cavendish, die zijn handen in de lucht mocht steken in 2007, 2008 en 2011. Maar dé koning van de Scheldeprijs is vandaag de dag de Duitser Marcel Kittel. Kittel, goed voor veertien ritzeges in de Tour de France, toonde zich de snelste van het pak in 2012, 2013, 2014, 2016 en 2017. De Scheldeprijs werd zo een wedstrijd die de Duitse ex-renner zeer nauw aan het hart ligt.

Vanaf 2017 begon het bestuur van de Scheldeprijs te spelen met de startsteden. Niet langer was de omgeving van het Museum Aan de Stroom de vertreklocatie. Eerst het Kempense Mol – als eerbetoon aan de afscheidnemende Tom Boonen – en later het Zeeuwse Terneuzen waren geslaagde experimenten. Met de start in Terneuzen voer de Scheldeprijs een geheel nieuwe koers. Wind en waaiers in de provincie Zeeuws-Vlaanderen moesten de koers al in een vroeg stadium openbreken.

Door de extra coronamaatregelen in Nederland wordt het dit jaar echter een full-Schoten edition.

Laatste tien winnaars Scheldeprijs

2019: Fabio Jakobsen

2018: Fabio Jakobsen

2017: Marcel Kittel

2016: Marcel Kittel

2015: Alexander Kristoff

2014: Marcel Kittel

2013: Marcel Kittel

2012: Marcel Kittel

2011: Mark Cavendish

2010: Tyler Farrar

Vorig jaar

De Scheldeprijs kleurde vorig jaar nog een beetje Nederlands, omdat voor de tweede maal de koers begon in het Zeeuws-Vlaamse Terneuzen. Een tocht door Zeeland moest zorgen voor waaiers en een attractieve koers, en zo geschiedde. Een groep van ruim dertig renners pakte een halve minuut en was niet van plan de achtervolgers zomaar te laten terugkomen. Ook daarna bleef het laveren door de wind, waardoor opnieuw renners in de problemen kwamen. Dat gold ook voor onder anderen Fabio Jakobsen, de winnaar van een jaar eerder.

Ondanks de inspanningen kwam na 125 kilometer alles weer samen. Enkele favorieten voor de winst hadden al te kampen gehad met problemen. De wind sloeg onder anderen weer Jakobsen, Pascal Ackermann, Marcel Kittel, Álvaro José Hodeg en Kristoffer Halvorsen terug.

Kenneth Vanbilsen en Dries De Bondt waren de enigen die na de zware beginfase nog wat aanvalsdrift vonden. Ze kregen de ruimte van het peloton, dat achteraan meer en meer renners opnieuw zag aansluiten. Ook alle snelle mannen hadden hun plekjes intussen weer ingenomen, waardoor de verwachte spurt er alsnog leek te komen.

Bij het ingaan van de laatste van twee lokale omlopen door Schoten had het koppel Vanbilsen-De Bondt nog negentien seconden voorsprong. Vanaf dat moment was het nog zeventien kilometer tot aan de finish. De Bondt bleek de sterkste van de twee en reed nog even alleen vooruit. Terwijl de Belgische kampioen van 2020 werd ingerekend, viel Edvald Boasson Hagen aan. De eenzame Noorse koploper zorgde toch wel voor wat nervositeit, maar uiteindelijk bleek ook hij niet opgewassen tegen het peloton.

Deceuninck-Quick Step (Jakobsen) en BORA-hansgrohe (Ackermann) leidden het pak naar de slotkilometer. In de eindafrekening bleek Fabio Jakobsen net als in 2018 de sterkste. Voor hem was het zijn tweede seizoenszege, nadat hij eerder al een etappe won in de Volta ao Algarve.

Uitslag Scheldeprijs 2019

1. Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick-Step)

2. Max Walscheid (Sunweb)

3. Chris Lawless (Team Sky)

4. Hugo Hofstetter (Cofidis)

5. Roy Jans (Corendon-Circus)

Parcours

Verwacht, zoals gezegd, dit jaar geen waaiers, wind en mooie plaatjes na een passage door Zeeland. Nee, door de coronamaatregelen moet de organisatie van de Scheldeprijs teruggrijpen naar haar plan B: een editie volledig in en rond Schoten.

Tien rondjes van 17,4 kilometer maken een totale afstand van 174 kilometer. Die ronde verschilt op twee punten van het plaatselijke rondje van 16,8 kilometer dat we kennen van de afgelopen edities. De gemeente Schoten had op die punten namelijk al eerder wegwerkzaamheden gepland voor het najaar.

Zo krijgen we dit jaar geen kasseien van de Broekstraat in Wijnegem te zien. Door de aanleg van verkeersdrempels in de Broekstraat zullen de renners omrijden via de Houtlaan in Wijnegem en het Albertkanaal. En ook de slotfase is lichtjes aangepast. Door wegenwerken in de Borkelstraat rijden de renners rechtstreeks via de Calesberghdreef naar de Churchilllaan, waar de aankomst traditioneel na een flauwe bocht gelegen is.

Er geldt trouwens een volledige mondmaskerplicht langs het parcours en de organisatie vraagt om de wedstrijd op televisie te volgen. De start- en aankomstzone zijn sowieso publieksvrij.

Favorieten

De nieuwe plaats op de kalender heeft de Scheldeprijs deelnemersveldgewijs geen windeieren gelegd. Waar de semiklassieker het de voorbije jaren telkens met tien à elf WorldTour-ploegen moest doen, zijn nu vijftien teams van het hoogste niveau present. Onder andere Jumbo Visma kon de Scheldeprijs niet in zijn koersprogramma inpassen.

De sterkste sprinters uit de afgelopen Tour de France zijn ook hier present. Caleb Ewan en Sam Bennett schreven beiden twee etappes op hun naam en daarom mogen we de Australiër en de Ier hier als de grootste favorieten beschouwen.

Caleb Ewan heeft misschien wel het grootste streepje voor. Vooral zijn ritwinst in Sisteron, waar hij zo veel snelheid ontwikkelde dat Bennett leek stil te staan, blijft ons bij. De Lotto Soudal-man is intrinsiek de snelste en heeft ook het meeste baat bij de parcourswijzigingen. Hoe makkelijker het parcours, hoe meer zijn snelheid tot zijn recht komt. In Gent-Wevelgem kwam hij niet in het stuk voor, maar hier vindt The Pocket Rocket zijn terrein. Roger Kluge en Jasper De Buyst moeten hem piloteren.

Ook bij Sam Bennett ging Gent-Wevelgem zijn petje te boven, maar dat hoeft ook voor de Ier niets te betekenen met het oog op de Scheldeprijs. De groene truiwinnaar moet het doen voor Deceuninck-Quick Step, dat het voorbije decennium wel een abonnement leek te hebben op overwinningen in de Scheldeprijs. Sinds 2012 was het dankzij Marcel Kittel en Fabio Jakobsen altijd feest voor de blauwe brigade in Schoten, alleen Alexander Kristoff wrong zich er een keer tussen. Zet Bennett deze zegereeks hier voort?

Is de derde snelste man aan de start dan Jasper Philipsen? In de BinckBank Tour liet de 22-jarige UAE-renner al mooie dingen zien. Een keer bleef hij Mads Pedersen, winnaar van Gent-Wevelgem, voor, de tweede keer was Pedersen hem net iets te snel af. Maar Ackermann, Merlier en Van Poppel kwamen duidelijk snelheid te kort ten opzichte van de Hammenaar. Philipsen gaf achteraf meteen aan dat de Scheldeprijs een groot doel is, maar heeft ook nog ex-winnaar Alexander Kristoff bij zich in de ploeg. Heeft Philipsen met de Noor een meesterknecht in huis?

Mads Pedersen weet dus wat het is om een massasprint te winnen en lijkt intussen ook de bovenhand te hebben genomen bij Trek-Segafredo. Aan het begin van de Tour de France leek er nog een rotatiesysteem in de maak tussen Pedersen en Belgen Jasper Stuyven en Edward Theuns, maar de ex-wereldkampioen bleek toch over meer pure snelheid te beschikken. Het enige vraagteken dat we bij Pedersen plaatsen: durft hij enkele dagen voor de Ronde van Vlaanderen nog extra risico’s te nemen in de sprint? Anders tippen we Theuns, in 2015 al tweede.

En wat kunnen de sprinters die in de Tirreno-Adriatico het mooie weer maakten? Voor Pascal Ackermann, goed voor twee ritzeges op Italiaanse bodem, geldt de Scheldeprijs als de laatste voorbereiding op de Vuelta. Het wordt voor de Duitser zijn eerste en enige grote ronde van het jaar, maar na een mislukte BinckBank Tour zou hij maar wat graag nog een beetje vertrouwen tanken. Tim Merlier kon zijn Tirreno-benen in diezelfde BinckBank Tour ook niet terugvinden. Toch zou de Scheldeprijs op zijn lijf geschreven moeten zijn.

Outsiders zoeken we in de personen van de Fransen Bryan Coquard (B&B Hotels-Vital Concept) en Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic), twee mannen die het vooral in eigen land erg goed doen. Zo won Bouhanni nog in Isbergues en Parijs-Chauny, terwijl Coquard met enkele dichte ereplaatsen in de Tour uitblonk. Voor deze jongens zal een portie geluk nodig zijn om te winnen, maar een podiumplaats behoort zeker tot de mogelijkheden. Ook Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) vindt op zijn 32e steeds vaker zijn snelle benen, maar dan wel liefst na een zware koers.

En dan hebben we nog twee speciale gevallen: Mark Cavendish (Bahrain-McLaren) en André Greipel (Israel Cycling Academy). We durven deze sterren van weleer nog altijd niet voor de volle honderd procent afschrijven, te meer omdat Cavendish hier bij zijn vijf deelnames nog nooit uit de top twee viel. De dertigvoudige ritwinnaar in de Tour won tweemaal en werd bij zijn laatste deelname in 2016 nog tweede. Kan hij op een parcours dat hem honderd procent ligt, nog éénmaal uitblinken? Greipel (derde in 2016) staat er misschien nog iets beter voor, getuige zijn zesde plaats in een Toursprint.

Vallen net buiten de sterren: Jakub Mareczko (CCC), Christophe Laporte (Cofidis), Jake Stewart (Groupama-FDJ), Timothy Dupont (Circus-Wanty Gobert), Eduard-Michael Grosu (Nippo Delko Provence), Arvid de Kleijn (Riwal Readynez), Niccolò Bonifazio (Total Direct Energie), thuisrijder Michael Van Staeyen (Tarteletto-Isorex) èn Max Walscheid (NTT Pro Cycling) en Chris Lawless (INEOS-Grenadiers), de nummers twee en drie van vorig jaar.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Caleb Ewan

*** Sam Bennett, Jasper Philipsen

** Pascal Ackermann, Mads Pedersen, Tim Merlier

* Bryan Coquard, Nacer Bouhanni, Luka Mezgec, Alexander Kristoff

Weer en TV

Meteovista voorspelt een druilerige Scheldeprijs; in de voormiddag een buitje met neerslag tot 1,4 mm en in de namiddag voornamelijk bewolkt met een maximale temperatuur van 13 graden Celsius. De wind blaast vanuit het noordoosten met een kracht van drie Beaufort.

Sporza begint de live-uitzending van deze sprintersklassieker vanaf 15.15 uur. Eurosport wacht tot na de finish van de elfde Giro-etappe om vanaf 16.30 uur livebeelden te tonen.