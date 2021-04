Voorbeschouwing: Ronde van Romandië 2021

De Ronde van Romandië is voor veel renners een belangrijk meetmoment in aanloop naar de Tour de France. Ook voor sommige Giro d’Italia-deelnemers kan de rittenkoers doorheen het Franstalige deel van Zwitserland een laatste voorbereiding zijn. Met twee tijdritten en de nodige hoogtemeters lijkt spektakel gegarandeerd in deze WorldTour-ronde. Wie volgt Primož Roglič op? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

In 1947 werd de allereerste editie van de Zwitserse meerdaagse ronde georganiseerd. Niet Gino Bartali (tweede) of thuisrijder Ferdi Kübler (derde) was de allereerste winnaar, maar de Belg Désiré Keteleer mocht zijn naam als eerste in de boeken schrijven.

Tourwinnaars Bartali en Kübler wisten de daaropvolgende edities van Romandië nog wel op hun naam te schrijven. Andere Belgen die de eindzege grepen, zijn Willy Bocklant (1963), Eddy Merckx (1968), Wilfried David (1973), Johan De Muynck (1976) en Claude Criquielion (1986).

Nederlanders waren ook vaak succesvol in de Zwitserse koers. Wout Wagtmans won de zesde editie in 1952, waarna Joop Zoetemelk in 1974 hem opvolgde als Nederlandse eindwinnaar. In 1978 was het helemaal Oranje Boven, toen Johan van der Velde zijn landgenoot Hennie Kuiper naar de tweede plek verwees.

In dienst van een Zwitserse ploeg wist Gérard Veldscholten in 1988 zijn grootste overwinning uit zijn carrière te boeken. De laatste Nederlandse winnaar in Romandië is een 23-jarige Thomas Dekker in 2007; hij sloeg zijn slag in de afsluitende tijdrit rond Lausanne.

Lange tijd was de tijdrit beslissend voor de eindzege, ondanks de prachtige Zwitserse cols die onderweg liggen. Tussen 2011 en 2013 werd de Ronde van Romandië gewonnen door de latere Tour de France-winnaars, achtereenvolgens wonnen Cadel Evans, Bradley Wiggins en Chris Froome. De Tour de Romandie blijkt dus een prima opmaat voor de Tour, maar wie weet ook voor renners die pieken naar de Giro.

Na de suprematie van Team Sky met Wiggins en Froome gingen er ook nog eindzeges naar Ilnur Zakarin (2015), Nairo Quintana (2016), Richie Porte (2017) en Primož Roglič (2018 en 2019). Sinds de eerste uitgave in 1947 ging de Ronde van Romandië altijd door, maar zelfs tegen een pandemie is de Zwitserse koers niet bestand. Vorig jaar werd een streep gezet door de rittenkoers.

Laatste tien winnaars Ronde van Romandië

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Primož Roglič

2018: Primož Roglič

2017: Richie Porte

2016: Nairo Quintana

2015: Ilnur Zakarin

2014: Chris Froome

2013: Chris Froome

2012: Bradley Wiggins

2011: Cadel Evans

Vorige editie

Heel spannend was de Ronde van Romandië in 2019 niet. Primož Roglič greep in de proloog net naast de winst (hij werd tweede achter landgenoot Jan Tratnik) maar herstelde de orde op de tweede dag. In de bergetappe naar La Chaux-de-Fonds won de kopman van Jumbo-Visma de sprint van een elitegroep en pakte hij de macht.

In Morges en Romont mochten Stefan Küng en David Gaudu winnen van de Sloveen, waarna de laatste twee etappes weer gewonnen werden door Roglič himself. In de korte bergrit naar Torgon was hij in de sprint van een klein groepje de beste, waarna de topfavoriet in de afsluitende tijdrit rond Genève de puntjes op de i zette met een overtuigende ritzege.

In het eindklassement had Roglič na zes dagen een voorsprong van 49 seconden op de nummer twee. Dat was Rui Costa. Geraint Thomas wist zich met een goede tijdrit nog naar de derde plaats op het podium te rijden, ten koste van Gaudu.

Eindklassement Ronde van Romandië 2019

1. Primož Roglič (Jumbo-Visma)

2. Rui Costa (UAE Emirates) op 49s

3. Geraint Thomas (Team Ineos) op 1m12s

4. Felix Großschartner (BORA-hansgrohe) op 1m13s

5. David Gaudu (Groupama-FDJ) op 1m17s

Parcours

De organisatie van de zesdaagse Ronde van Romandië (2.UWT) heeft besloten om het parcours van de afgelaste editie in 2020 in grote lijnen over te nemen, een ronde met ruim 12.000 hoogtemeters. De proloog en de afsluitende tijdrit zijn weer van de partij. De koninginnenrit is gepland tijdens de voorlaatste etappe, als de renners de bergrit afwerken naar Thyon 2000.

Net als veel andere wedstrijden vindt deze Zwitserse koers plaats met strikte coronamaatregelen. Don’t Lose One Second is de slogan van de organisatie. Mensen wordt dus afgeraden om te komen kijken en vooral de koers via tv te volgen. Elke dag is er een uitzending van twee uur.

Dinsdag 27 april, proloog: Oron – Oron (4 km)

De laatste keer dat de Ronde van Romandië niet begon met een proloog was in 2015. Toen won Team Sky namelijk de ploegentijdrit op de eerste dag. Ook dit jaar wordt weer afgetrapt met een korte beproeving tegen de klok. Oron, gelegen in het kanton Vaud, is het epicentrum van de proloog van net iets meer dan vier kilometer.

Het parcours is redelijk rechttoe rechtaan. Onderweg liggen drie echte bochten. Na 700 meter is een haakse bocht naar rechts, waarna de weg 1,2 kilometer rechtdoor loopt. Aan het eind van de weg wacht een volledige terugdraaier, gevolgd door het tussenpunt na 2,4 kilometer. Ongeveer 700 meter daarna draaien de renners de slotklim op.

De slotklim leidt de renners al slingerend over 880 meter naar Château d’Oron. Er liggen 67 hoogtemeters te wachten, goed voor een gemiddeld stijgingspercentage van 7,6%. Hier gaan meteen verschillen gemaakt worden.

Start: 15.00 uur (eerste renner)

Finish: rond 17.30 uur (laatste renner)

Woensdag 28 april, etappe 1: Aigle – Martigny (168,1 km)

Voor de eerste rit-in-lijn trekt het peloton naar Aigle, waar natuurlijk het hoofdkwartier van de UCI huisvest. Finishplaats is Martigny. De combinatie Aigle-Martingy kennen we nog van het WK wielrennen 2020 dat vanwege de coronacrisis geschrapt werd. De Ronde van Romandië komt beide steden tegemoet door er een etappe van 168,1 kilometer te rijden.

Vanuit het vertrek in Aigle gaat het zuidelijke richting. Vroeg ligt daar al de klim van La Rasse (2,4 km aan 8,5%), maar dat is nog maar een opwarmertje. Het peloton draait ter hoogte van Fully namelijk een plaatselijk parcours van bijna 35 kilometer op. In dit rondje liggen kort na elkaar de Produit-klim (2,6 km aan 7,2%) en de klim naar Chamosson (2,2 km aan 5,9%). Dit rondje wordt vier keer verreden.

De laatste beklimmingen van Produit en Chamosson liggen ruim 20 kilometer voor de finish in Martigny, dus wie de aanval niet schuwt zal nog een lang stuk moeten overbruggen richting de aankomst in de tweede stad van het kanton Wallis.

Start: 13.05 uur

Finish: tussen 17.15 en 17.35 uur

Donderdag 29 april, etappe 2: La Neuveville – Saint-Imier (165,7 km)

Voor de tweede etappe trekt het circus van de Ronde van Romandië weer een stuk naar het noorden. Ten noorden van het meer van Neuchâtel wordt de rit van La Neuveville naar Saint-Imier gereden. De start in La Neuveville is precies tussen de meren van Neuchâtel en Biel. Vanaf daar trekt het peloton de bergen in de omgeving in.

Het is in die omgeving nergens echt vlak en dus heeft de organisatie een rit met zes gecategoriseerde beklimmingen uitgestippeld. In de eerste 75 kilometer liggen al de Prèles (4,6 km aan 8%), Chaumont (3,4 km aan 6,9%), Les Bugnenets (6,4 km aan 5,3%) en Mont-Crosin (5,2 km aan 8%). Vlak voor die klim naar Mont-Crosin wordt ook de aankomst in Saint-Imier al eens gepasseerd.

In het tweede deel van de rit, die in totaal 165 kilometer lang is, liggen nog twee serieuze cols. Na een tweede passage aan de finish na 117 kilometer begint Les Pontins (4,1 km aan 8,4%) van tweede categorie. Na de afdaling en een korte vallei wacht de laatste klim van de dag. La Vue-des-Alpes is 7,8 kilometer lang aan een stijgingspercentage van 6,7% en met stroken tot 9%.

De top van La Vue-des-Alpes op 1.283 meter hoogte is het dak van deze rit. Daarna is het nog ruim zeventien kilometer, voornamelijk in dalende lijn, tot de finish in Saint-Imier.

Start: 12.55 uur

Finish: tussen 17.15 en 17.35 uur

Vrijdag 30 april, etappe 3: Estavayer – Estavayer (168,7 km)

Het venijn van de derde etappe rondom Estavayer, een fusiegemeente die in 2017 het levenslicht zag, zit hem in de staart. Eerst wordt een grote ronde verreden van 65 kilometer ten zuiden van het stadje met een middeleeuws centrum. Daarin liggen onder meer de klim van Surpierre (2,1 km aan 6,7%) en een tussensprint. Daarna gaat het weer naar start-finish, waarna een kleine lokale omloop van ruim 34 kilometer verreden worden.

Die plaatselijke ronde rondom wordt drie keer afgelegd. Alle ogen in die ronde zijn gericht op twee klimmetjes. Eerst de korte Châbles (1,8 km aan 5,1%) die kort gevolgd wordt door Les Granges (2,5 km aan 7,9%). In volle finale wordt in de laatste vijftien kilometer dus eerst Châbles beklommen en daarna Les Granges.

De top van de laatste klim ligt op negen kilometer van de finish. Het wordt dus een snelle finale, want vanaf de top gaat het bijna alleen maar in dalende lijn naar de meet aan de oevers van het meer van Neuchâtel. En opnieuw is er een aankomst beneden, maar daar komt zaterdag verandering in.

Start: 13.15 uur

Finish: tussen 17.15 en 17.35 uur

Zaterdag 1 mei, etappe 4: Sion – Thyon 2000 (161,3 km)

De koninginnenrit van de Ronde van Romandië staat gepland voor zaterdag. En zoals het hoort, is de aankomst bergop in een koninginnenrit. In totaal telt de vierde etappe vijf beklimmingen, waarvan drie van eerste categorie en twee van tweede categorie. De start is in Alpenstad Sion, waar oud-profwielrenner en voormalig Zwitsers kampioen Jonathan Fumeaux geboren werd.

Kort na de start ligt Chamosson (2 km aan 7,3%), de klim die we nog kennen uit de rit tussen Aigle en Martigny. Maar dat is een peulenschil vergeleken met de cols die daarna volgen. Eerst wachten de beklimmingen van Anzère (14,6 km aan 7%) en Lens (3,5 km aan 6,5%), gevolgd door een lange vallei die het peloton opnieuw naar Sion leidt. De echte finale start na 103 kilometer.

Daar begint namelijk de voorlaatste klim van de dag. De Suen (13,6 km aan 6,8%) is er een van eerste categorie met de top op ruim veertig kilometer van de finish. De afdaling gaat in twee trappen naar de voet van de slotklim, die van Thyon 2000. Deze 21 kilometer lange berg, aan een gemiddeld stijgingspercentage van 7,6% en met stroken tot 11%, leidt de renners naar 2.090 meter boven zeeniveau.

Hier gaat een vorentscheidung gemaakt moeten worden in het klassement. De klimmers met een mindere tijdrit zullen er hun slag moeten slaan met oog op de slotdag van deze rittenkoers. Aan de renners met een goede rit tegen de klok is het de taak om de schade te beperken.

Start: 12.35 uur

Finish: tussen 17.05 en 17.30 uur

Zondag 2 mei, etappe 5: Fribourg – Fribourg (16,2 km, ITT)

Het doek van de Ronde van Romandië 2021 valt in Fribourg. Het is de hoofdstad van een kanton dat ook Fribourg heet, dus zou wat dat betreft vergeleken kunnen worden met Utrecht en Groningen. En Anni-Frid Lyngstad woonde er een tijdje. U weet wel, die zangeres van ABBA. Het is dan ook de vraag welke klassementsrenner hier zijn Waterloo vindt. Een ding is duidelijk; The Winner Takes It All hier in Fribourg.

Makkelijk is de afsluitende tijdrit, exact 16,19 kilometer lang, zeker niet. Na een start in dalende lijn volgt een kasseienklimmetje van 700 meter lang, die ons nog even doet terugdenken aan het Vlaamse voorjaar. Daarna wordt ten zuidoosten van de stad Fribourg een golvende omloop afgelegd. Het enige tussenpunt van de tijdrit ligt na 8,5 kilometer in Tentlingen.

Na het meetpunt keren de renners terug naar Fribourg, voornamelijk in dalende lijn. In de laatste kilometer gaat het nog stevig omhoog. De laatste 480 meter kent nog een stijgingspercentage van 5,2%, dus de favorieten moeten tot het bittere eind aan de bak. Ook weten we hier het antwoord op de vraag wie Primož Roglič opvolgt als eindwinnaar.

Start: 11.54 uur (eerste renner)

Finish: rond 15.00 uur (laatste renner)

Favorieten

Aan de Ronde van Romandië 2021 doen twintig ploegen mee. Alle negentien de WorldTour-teams, die verplicht zijn om te starten, krijgen bijval van een Zwitserse selectie. Alpecin-Fenix kreeg als winnaar van de Europe Tour 2020 automatisch een wildcard aangeboden, maar het Belgische ProTeam bedankte vriendelijk.

Als we zoeken naar de topfavorieten dan komen we snel uit bij INEOS Grenadiers. Geraint Thomas is de kopman van de Britse formatie in deze rittenkoers. Twee jaar geleden was Thomas nog derde en het parcours is hem met twee tijdritten op het lijf geschreven. Ook de vorm van de Welshman is goed. In de Ronde van Catalonië werd hij derde, op een compleet INEOS-podium. Bovendien krijgt G in Romandië de kans om zich te testen richting de Tour de France, waar hij de kopman is. Treedt hij in de voetsporen van Chris Froome en Bradley Wiggins?

Wie ook op dat INEOS-podium stond in Catalonië, was Richie Porte. De ervaren Australiër staat voor de negende keer aan de start in Zwitserland. In 2017 wist hij het eindklassement te winnen en dat is gezien zijn specialiteiten, zijnde klimmen en tijdrijden, niet onlogisch. Ook dit jaar moet de 36-jarige Porte niet onderschat worden. Hij staat wellicht net iets onder Thomas in de pikorde, maar een podiumplek is ook dan mogelijk. De helpers voor Thomas en Porte? Onder anderen Rohan Dennis, Filippo Ganna en Andrey Amador.

De strijd tussen INEOS Grenadiers en Jumbo-Visma krijgt ook in Romandië een gevolg. Geen Primož Roglič dit keer om voor de derde keer te winnen, wel is Steven Kruijswijk erbij. De Nederlandse kopman heeft Parijs-Nice (29e) en de Ronde van Catalonië (22e) in de benen, maar daar tikte hij zijn topvorm nog niet aan. Deze rittenkoers is een belangrijk meetpunt voor Kruijswijk richting de Tour. Ook de twee tijdritten zijn, met oog op komende zomer, interessant om in de gaten te houden.

In de bergetappes kan Jumbo-Visma ook Sepp Kuss en Antwan Tolhoek uitspelen. De Amerikaan zou graag eens een goed klassement rijden in een dergelijke ronde van een week, maar zijn tijdrit maakt het in deze wedstrijd haast onmogelijk om mee te doen voor een eindklassement. De bergrit naar Thyon 2000 lijkt dan weer op het lijf van Kuss geschreven.

Bij Movistar zijn we in de Ronde van Romandië getuige van het debuut van Miguel Ángel López. We zijn de afgelopen jaren wel gewend dat Superman in een blauw truitje rijdt, maar bij Movistar zagen we hem nog niet. Door een coronabesmetting en een langzaam herstel moest hij zijn seizoensstart enkele keren uitstellen. We verwachten dan ook niet meteen topprestaties van de Colombiaan. Marc Soler zou in dat geval wel een rol kunnen spelen namens de Spaanse armada.

Astana-Premier Tech schuift de gebroeders Izagirre naar voren. Ion Izagirre heeft van de twee de beste papieren op een goed klassement in Romandië. Hij start er voor de zesde keer en wist in 2016 al eens derde te worden. Ook reed Izagirre al eens naar een vijfde (2017) en achtste (2014) plaats, en de proloog winnen kan hij ook. In 2016 was de Bask op de openingsdag Tom Dumoulin te snel af. Dit seizoen wist Izagirre al derde te worden in Parijs-Nice en tiende in de Ronde van het Baskenland. In die laatste ronde won hij ook een rit.

BORA-hansgrohe schuift twee kopmannen naar voren. Wilco Kelderman is de Nederlandse troef en Lennard Kämna, die in Catalonië een rit won, de Duitse joker. Beide renners beschikken over een uitstekende tijdrit. Kelderman werd in maart vijfde in de Ronde van Catalonië, maar viel in het Baskenland hard. In de Amstel Gold Race maakte hij een verdienstelijke rentree. Is hij volledig hersteld voor een klassement in Romandië? UAE Emirates trekt met David De la Cruz en Rui Costa naar Zwitserland. Die laatste heeft goede herinneringen aan het Alpenland, maar is inmiddels op zijn retour.

Bahrain Victorious heeft meerdere paarden waarop het kan wedden. De formatie komt met Jack Haig en Damiano Caruso naar Romandië. De Australiër werd dit jaar al zevende in Parijs-Nice en is in voorbereiding op de Tour de France. Caruso, de nummer zeven van de UAE Tour, legt hier dan weer de laatste hand richting de Giro. Ook de Oostenrijker Hermann Pernsteiner is van de partij. AG2R Citroën hoopt met Ben O’Connor en thuisrijder Mathias Frank te scoren, maar een ereplaats lijkt voor de Franse ploeg het hoogst haalbare.

Deceuninck-Quick-Step stuurt een interessant tweetal naar Romandië. Voor het klassement moet het komen van Fausto Masnada en Mauri Vansevenant. Masnada komt net uit de Sierra Nevada, waar hij drie weken met Remco Evenepoel en João Almeida getraind heeft richting de Giro d’Italia. Hier in Romandië kan de Italiaan, tiende in de UAE Tour en vijftiende in Catalonië, zich al eens testen. In zijn kielzog neemt hij Vansevenant mee. De Belgische revelatie van dit voorjaar reed dit jaar drie rittenkoersen: La Provence (achtste), Coppi e Bartali (zevende) en Catalonië (elfde). Met twee tijdritten wordt de Ronde van Romandië een stevige kluif voor de 21-jarige Vansevenant, maar hij kan ons alleen maar verrassen.

Ervaring genoeg bij EF Education-Nippo en Israel Start-Up Nation. De roze formatie heeft een selectie met daarin Rigoberto Urán en Neilson Powless. De Colombiaan moet dit jaar nog op stoom komen, hij richt zich dan ook op de Tour. Powless begon op zijn beurt uitstekend aan het seizoen met een vijfde plek in de UAE Tour. In Parijs-Nice werd hij slechts 25ste. Michael Woods is de kopman van Israel Start-Up Nation. De Canadees wil zijn topvorm uit de klassiekers doortrekken naar Romandië. Ook oud-winnaar Chris Froome start, maar zijn nachtkaars lijkt al gedoofd te zijn.

Er zijn ook teams die jonge klimmers de kans geven, zoals BikeExchange. De Australische formatie rekent op Lucas Hamilton, die een plek opschoof in de hiërarchie na het vertrek van Adam Yates. In Parijs-Nice (vierde) en de Ronde van Catalonië (tiende) liet hij al zien te kunnen wedijveren met de besten, weliswaar op de tweede rij. Bevestigt Hamilton in Romandië? Team DSM stuurt zoals wel vaker een contingent aan jongelingen, met daarbij Thymen Arensman, Chris Hamilton en Ilan Van Wilder. Wellicht zit voor laatstgenoemde, met een sterke tijdrit, een ereplaats erin.

Dan is er nog een rij met outsiders die we toch genoemd willen hebben. Renners als Sergio Henao, Robert Power (Qhubeka ASSOS), Jan Hirt, Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert), Steff Cras (Lotto Soudal), Jesús Herrada en Victor Lafay (Cofidis) zullen een gooi willen doen naar een ereplaats.

Sprinters

Veel kansen lijken de rappe mannen niet te krijgen in Romandië, maar toch staat een behoorlijk leger aan sprinters aan het vertrek. We kijken meteen naar Peter Sagan, die voor de tweede keer meedoet aan de Ronde van Romandië. Bij zijn enige deelname tot nu toe in 2010 wist hij een etappe te winnen. Herhaalt hij dat kunstje dit jaar? Jordi Meeus is de andere snelle man in dienst van BORA-hansgrohe.

Iemand voor wie Sagan moet uitkijken is Olav Kooij. Voor de 19-jarige sprinter van Jumbo-Visma wordt het zijn eerste rittenkoers op WorldTour-niveau. Kan het Jachtluipaard van Numansdorp er zijn snelle benen tonen?

De tegenstand is niet min. Zo staan ook Matteo Moschetti (Trek-Segafredo), Clément Venturini (AG2R Citroën), Phil Bauhaus, Sonny Colbrelli (beiden Bahrain Victorious), Jake Stewart (Groupama-FDJ), Dion Smith (BikeExchange), Riccardo Minali, Andrea Pasqualon (beiden Intermarché-Wanty-Gobert) en Kobe Goossens (Lotto Soudal) op de startlijst.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Geraint Thomas

*** Richie Porte, Ion Izagirre

** Steven Kruijswijk, Wilco Kelderman, Fausto Masnada

* Lucas Hamilton, Jack Haig, Michael Woods, Mauri Vansevenant

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

De weersverwachtingen voor de Franstalige regio van Zwitserland beloven weinig goeds. De temperatuur schommelt de hele week tussen de 10 en de 18 graden Celsius en de verwachting is dat het veel gaat regenen. Dat kan tijdens de tijdritten een rol van betekenis spelen, maar ook in de bergetappes speelt regenval een grote factor. Op de top van Thyon 2000 wordt het ongeveer 6 graden, met – inderdaad – kans op neerslag.

De uitzendrechten zijn in handen van Eurosport. Dagelijks komt de sportzender vanaf 15.30 uur op Eurosport 1 met de livebeelden vanuit Zwitserland, met uitzondering van de afsluitende tijdrit. Houd ons tv-overzicht in de gaten voor het volledige uitzendschema.