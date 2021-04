Deceuninck-Quick-Step presenteert selectie voor Ronde van Romandië

Deceuninck-Quick-Step heeft zijn zevenkoppige selectie voor de Ronde van Romandië naar buiten gebracht. De Belgische formatie rekent onder meer op klimmer Fausto Masnada en hardrijder Rémi Cavagna. Mauri Vansevenant ontbreekt in de definitieve selectie.

Mauri Vansevenant was aanvankelijk ook voorzien voor de Ronde van Romandië, maar de jonge Belgische klimmer staat vandaag toch aan de start van Luik-Bastenaken-Luik en dit gaat ten koste van de Zwitserse rittenkoers. Zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step heeft met Fausto Masnada en Mattia Cattaneo echter nog meer ijzers in het vuur.

Masnada werd dit seizoen al tiende in de UAE Tour en vijftiende in de Ronde van Catalonië en kan wellicht een rol van betekenis spelen als klassementsrenner. Voor de 27-jarige renner is de Ronde van Romandië een laatste voorbereidingskoers op de Giro d’Italia, die over goed twee weken van start gaat in Turijn.

Deceuninck-Quick-Step rekent in Romandië ook op hardrijders Rémi Cavagna en Josef Černý, kilometervreter Iljo Keisse en de Amerikaan Ian Garrison.

Selectie Deceuninck-Quick-Step voor Ronde van Romandië (27 april-2 mei)

Mattia Cattaneo

Josef Černý

Rémi Cavagna

Dries Devenyns

Iljo Keisse

Ian Garrison

Fausto Masnada