Jumbo-Visma in dienst van Steven Kruijswijk naar Romandië

Steven Kruijswijk is de kopman van Jumbo-Visma in de Ronde van Romandië. De Nederlandse ploeg verdedigt in Zwitserland de titel die Primož Roglič de laatste twee edities (2018 en 2019) had gewonnen. Ook Sepp Kuss maakt deel uit van de selectie.

Terug bij Jumbo-Visma is ook Tony Martin, die in Parijs-Nice zijn elleboog brak. “In eerste instantie ben ik hier om in dienst te rijden van Steven Kruijswijk. Deze wedstrijd maakt voor mij deel uit van mijn voorbereiding op de Tour de France. Ik kijk er naar uit om weer een rugnummer op te mogen spelden”, aldus de ervaren Duitse helper.

“Het belangrijkste is om nu weer in het ritme van wedstrijden te komen”, vertelt Martin. “Ik moet weer wat zelfvertrouwen opbouwen op de fiets. Natuurlijk ben ik voorzichtig, maar ik zal me voor de volle honderd procent geven de komende week.”

Naast Kruijswijk, Kuss en Martin doen ook Jos van Emden, Christoph Pfingsten, Antwan Tolhoek en Gijs Leemrijze mee aan de Ronde van Romandië (27 april-2 mei). Olav Kooij stond aanvankelijk ook op de lijst, maar de jonge sprinter ontbreekt in de definitieve selectie.

Selectie Jumbo-Visma voor de Ronde van Romandië 2021 (27 april-2 mei)

Jos van Emden

Steven Kruijswijk

Sepp Kuss

Gijs Leemreize

Tony Martin

Christoph Pfingsten

Antwan Tolhoek