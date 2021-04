David De la Cruz niet in Romandië vanwege gebroken rib

David De la Cruz moet de Ronde van Romandië noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan. Bij een val in Luik-Bastenaken-Luik heeft de Spanjaard van UAE Emirates namelijk een rib gebroken.

De la Cruz was in de Ronde van Romandië een van de beoogde speerpunten van UAE Emirates. Samen met Rui Costa kreeg hij de vrijheid om te strijden om het algemeen klassement. Zondag, in Luik-Bastenaken-Luik, was de 31-jarige renner echter al vroeg in de koers betrokken bij een val en hij zou de klassieker niet uitrijden. Naderhand bleek dat hij een rib had gebroken, waardoor hij Romandië moet missen.

Ploeggenoot Tadej Pogačar legde na bijna 260 kilometer beslag op de overwinning in LBL.