Voorbeschouwing: Ronde van Polen 2023 – Mix van jong en oud

De Tour de France mag dan wel voorbij zijn, echt veel tijd om bij te komen is er niet. De wereldkampioenschappen wielrennen staan alweer voor de deur en komende zaterdag begint in Poznań de tachtigste editie van de Ronde van Polen. Wie volgt Ethan Hayter op de erelijst op als eindwinnaar? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De organisatie van de Ronde van Polen heeft iets te vieren, aangezien de meerdaagse wielerkoers dit jaar toe is aan zijn tachtigste editie. Voor allereerste editie moeten we bijna honderd jaar terug in de tijd, naar 1928. Na de vreselijke jaren van de Eerste Wereldoorlog wist Polen in 1918 zijn onafhankelijke status te herwinnen in de vorm van de Tweede Poolse Republiek. Er werd een nieuw groter Polen opgericht en men kwam in de jaren van het Interbellum op het idee om een eigen nationale wielerronde te organiseren. De wielersport als verbindende factor tussen stad en platteland, tussen het oude en nieuwe Polen.

In 1928 was het dus zover en was de eerste editie van de Ronde van Polen een feit. Feliks Więcek (1904-1978) kroonde zich tot de allereerste winnaar, maar de wedstrijd kwam aanvankelijk maar niet van de grond. Tot de Tweede Wereldoorlog werd de wedstrijd slechts vijf keer betwist, maar daar kwam gelukkig verandering in. Sinds 1952 wordt de koers namelijk onafgebroken georganiseerd: de Ronde van Polen groeide uit tot een belangrijk sportevenement. De wedstrijd was aanvankelijk alleen voorbehouden voor de beste amateurs van Polen en daarbuiten. Dit bleef zo tot het begin van de jaren negentig.

Het is te zien aan de erelijst, want tot 1992 waren er voornamelijk thuisrijders aan het feest, al zijn er (met de Spanjaard José Luis Viejo in 1972 en de Belg André Delcroix in 1974) altijd uitzonderingen. In 1993 besloot de ronde, onder leiding van oud-profwielrenner Czesław Lang – in 1980 zelf winnaar van de Ronde van Polen – echter een nieuwe koers te varen. Onder Lang, die bijna dertig jaar later als koersdirecteur nog altijd aan het roer staat, wist de Ronde van Polen een inhaalslag te maken en groeide het zelfs uit tot een WorldTour-koers. Steeds meer (internationale) toppers wisten hun weg te vinden naar Polen.

Kim Kirchen, Jens Voigt, Alessandro Ballan, Dan Martin, Peter Sagan en Moreno Moser: deze renners maakten aan het begin van de 21ste eeuw de dienst uit. Rafał Majka, Ion Izagirre, Michał Kwiatkowski, Pavel Sivakov, Remco Evenepoel en João Almeida waren in het laatste decennium eveneens succesvol. Deze toppers komen voorlopig alleen nog niet in de buurt van Marian Więckowski, Andrzej Mierzejewski en Dariusz Baranoswki. Deze renners mogen zich met drie eindzeges recordhouders noemen. En dat blijven zij nog wel even. Onder de nog actieve renners in het peloton treffen we namelijk alleen enkelvoudige winnaars aan.

Het is geen verrassing dat thuisland Polen in al die jaren het vaakst een eindwinnaar wist af te leveren. Dit gebeurde maar liefst 52 keer, met Michał Kwiatkowski (in 2018) en Rafał Majka (2014) als meest recente eindwinnaars. België is een goede tweede, met de winnaars Roger Diercken en Andre Delcroix in de jaren zestig en zeventig en de recente laureaten Johan Vansummeren (2007), Tim Wellens (2016), Dylan Teuns (2017) en Remco Evenepoel, die in 2020 het geel mee naar huis nam. Pieter Weening is voorlopig de enige Nederlandse winnaar van de Ronde van Polen. De Fries, tegenwoordig ploegleider bij Jayco AlUla, won in 2013.

Een renner die we ook nog zeker even moeten noemen: Ryszard Szurkowski. Wie? Szurkowski is misschien een relatief onbeschreven blad, maar geen enkele andere renner wist meer etappes te winnen in de Ronde van Polen. Met vijftien etappezeges is hij de absolute recordhouder. Van de nog actieve renners is Pascal Ackermann – dit jaar weer van de partij in Polen – het succesvolst wat betreft dagsuccessen. Met vier zeges is Ackermann alleen nog ver verwijderd van het record van de illustere Pool, die begin 2021 overleed.

Na Ackermann hebben de dit jaar afwezige Peter Sagan en de inmiddels gestopte André Greipel de meeste etappezeges achter hun naam staan; zowel de Slowaak als de Duitser won driemaal in de Poolse etappekoers.

Laatste editie

De Ronde van Polen werd de laatste jaren overschaduwd door de dramatische gebeurtenissen rond de betreurde Bjorg Lambrecht (2019) en Fabio Jakobsen (2020), maar de laatste twee edities draaide het voornamelijk weer om de koers. De 79ste editie werd op gang geschoten met een vlakke rit van ruim tweehonderd kilometer van Kielce naar Lublin, die werd gewonnen door Olav Kooij. De jonge Nederlander van Jumbo-Visma wist in de eerste sprintconfrontatie af te rekenen met Phil Bauhaus en Jordi Meeus.

Een dag later kregen we opnieuw een clash tussen de rappe mannen in het peloton, maar dit keer wist de pijlsnelle Kooij zijn wiel niet als eerste over de streep te drukken. Nee, de zege ging – toch ietwat verrassend – naar Gerben Thijssen. De Belg van (toen nog) Intermarché-Wanty-Gobert snelde in Zamość naar de grootste zege uit zijn carrière en verwees Pascal Ackermann en Jonathan Milan naar de meest ondankbare ereplaatsen.

In de eerste etappes waren de sprinters aan het feest, maar op dag drie hadden de puncheurs het laatste woord. De 237,9 kilometer lange rit naar Przemyśl finishte namelijk op een heuse muur – met stijgingspercentages tot wel 20% – en dit bleek spek naar de bek van Sergio Higuita. De Colombiaanse pocketklimmer wist na een spannende finale Pello Bilbao en Quinten Hermans te verslaan, en nam en passant ook de leiderstrui over van de Noor Jonas Abrahamsen, die door de nodige bonificatieseconden aan de leiding stond.

Higuita wist in de daaropvolgende ritten zijn leiderstrui te behouden, niet in het minst omdat er tot twee keer toe werd gesprint om de overwinning. Dit leverde zeges op voor de Duitsers Pascal Ackermann en Phil Bauhaus. De beslissing om de eindzege viel niet in een rit-in-lijn, maar in een individuele tijdrit van 11,8 kilometer. In deze lastige beproeving tegen de klok kwam Higuita niet in het stuk voor. De Colombiaan verloor aan de streep bijna een minuut op de ritwinnaar, en duikelde in het klassement van plek 1 naar 8.

Wie er dan wel met de eindzege vandoor ging? Ethan Hayter. De veelzijdige Brit won dan wel niet de tijdrit, maar had aan een derde plek meer dan genoeg om de leiderstrui over te nemen van Higuita en het laken definitief naar zich toe te trekken. De tijdrit werd overigens gewonnen door een Nederlander. Thymen Arensman liet nogmaals zijn klasse zien, bleef Magnus Sheffield en Hayter voor in de daguitslag en maakte zo nog een flinke sprong in het klassement.

In de relatief vlakke slotrit naar Krakau, gewonnen door Arnaud Démare, kwam leider Hayter niet meer in de problemen. De Brit van INEOS Grenadiers mocht na afloop het podium op als winnaar van de Ronde van Polen 2023, samen met de nummers twee (Arensman) en drie (Pello Bilbao) in het eindklassement.

Parcours

“We hebben een mooi en uitdagend parcours uitgetekend. In vergelijking met vorig jaar is er een duidelijk verschil: we trekken dit keer van het oosten naar het westen van Polen. Ik ken de route goed, er kwam een zorgvuldige planning bij kijken. We zijn ervan overtuigd dat we een geweldige strijd krijgen tussen de beste renners en ploegen in het wielerpeloton.” Het zijn de woorden van Czesław Lang, de koersdirecteur van de Ronde van Polen.

De tachtigste editie van de Ronde van Polen telt zeven etappes en speelt zich af in het zuiden van het land. De organisatie houdt ook in zijn jubileumeditie vast aan het beproefde recept. Er zijn enkele etappes uitgetekend voor de sprinters, maar ook de puncheurs/klimmers komen in meerdere ritten aan hun trekken. Verder is er ook dit jaar weer een (kortere) individuele tijdrit, waar het klassement ongetwijfeld in een definitieve plooi zal vallen.

Ook niet onbelangrijk: onderweg zijn bij de tussensprints bonificatieseconden te verdienen (3, 2 en 1 seconde) die meetellen voor de gele leiderstrui. Aan de finish van de ritten in lijn liggen ook nog eens 10, 6 en 4 seconden klaar voor de eerste drie renners.

Zaterdag 29 juli, Etappe 1: Poznań – Poznań (183,7 km)

Poznán, een van de oudste steden van Polen, zal na zestien jaar weer eens als etappeplaats dienen in de Ronde van Polen. De organisatie heeft als opener een etappe van 183,7 kilometer uitgetekend, met start én finish in de hippe cultuurstad.

Van een biljartvlakke openingsrit is geen sprake, maar het parcours is – zeker met wat we later deze week nog krijgen voorgeschoteld – wel redelijk vlak. Een eerste groepssprint is dan ook een aannemelijk scenario. Eindigen doen de renners met een lokale ronde van vier kilometer in Poznán.

Start: 12.15 uur

Finish: tussen 16.14 en 16.50 uur

Zondag 30 juli, Etappe 2: Leszno – Karpacz (202,9 km)

In de eerste etappe konden de renners met klassementsambities nog wat warmdraaien, maar in de tweede etappe moeten de klimmers bij de les zijn. In de enige rit boven de tweehonderd kilometer trekken de renners van Leszno naar Karpacz. De eerste pakweg 130 kilometer zijn nog behoorlijk vlak, maar daarna is het klimmen geblazen met twee beklimmingen van tweede categorie.

Toch zal het echte spektakel pas losbarsten op de slotklim van elf kilometer naar Karpacz. Op deze klim – ook wel de ‘Klaagmuur’ genoemd – zal het kaf een eerste keer van het koren gescheiden. Van kilometer drie naar twee zijn er al uitschieters tot 15% en ook de laatste kilometer – met pieken tot 9 en zelfs 11% – is zeer pittig te noemen.

Start: 13.35 uur

Finish: tussen 18.05 en 18.47 uur

Maandag 31 juli, Etappe 3: Wałbrzych – Duszniki-Zdrój (163,3 km)

De klimmers kunnen ook op dag drie weer hun hart ophalen, in een rit die we misschien wel kunnen bestempelen als de ‘koninginnenetappe’ van deze Ronde van Polen. Meer dan 3.000 hoogtemeters, dat is toch wel pittige kost! In de rit van zondag was de aanloop nog behoorlijk vlak en dus lekker overzichtelijk, maar nu volgen er al vrij snel na de start twee beklimmingen van tweede categorie.

Het is een voorbode voor de finale, want ook aan het einde van de rit is het weer flink klimmen geblazen. De top van de voorlaatste klim – op 789 meter boven zeeniveau – ligt op goed dertien kilometer van de streep. Het is voor veel renners misschien wel een ideale springplank naar succes, al zit hem venijn hem absoluut in de staart. De laatste kilometer in finishplaats Duszniki-Zdrój is namelijk nog bijzonder pittig, met een korte strook van net geen 19%!

Start: 12.35 uur

Finish: tussen 16.11 en 16.44 uur

Dinsdag 1 augustus, Etappe 4: Strzelin – Opole (198,6 km)

Na twee pittige etappes – met daarin het nodige klimwerk – mogen de rappe mannen zich weer opmaken voor een clash op twee wielen. Rit vier van Strzelin naar Opole is net geen tweehonderd kilometer lang, kent nog wel een lastige openingsfase, maar daarna waren de vlakkere Poolse wegen opgezocht naar de streep.

Na een redelijk vlakke en dus snelle finale zal de etappe waarschijnlijk uitdraaien op een sprint, al loopt de laatste kilometer wel licht omhoog. Dit speelt de sterke (machts)sprinters eventueel in de kaart. De laatste keer dat de Ronde van Polen Opole aandeed, was in 2020. Toen was de stad nog een vertrekpunt, nu zal Opole dus een finish organiseren.

Start: 12.00 uur

Finish: tussen 16.19 en 16.51 uur

Woensdag 2 augustus, Etappe 5: Pszczyna – Bielsko-Biała (198,8 km)

De pure klimmers zullen met angst en beven uitkijken naar de individuele tijdrit op de voorlaatste dag van deze Ronde van Polen, maar deze renners krijgen op woensdag nog de kans om verder uit te lopen in het klassement. De net geen tweehonderd kilometer lange rit van Pszczyna naar Bielsko-Biała is namelijk bijzonder pittig, met in totaal meer dan 3.000 hoogtemeters.

In het middenrif van de etappe volgen er vijf beklimmingen, maar slechts drie puisten tellen ook daadwerkelijk mee voor het bergklassement. De finish ligt op een lokale slotronde van 7,3 kilometer, die driemaal wordt afgelegd. De laatste 2,4 kilometer is rechtdoor en loopt aan 3 à 4% omhoog. De Ronde van Polen kwam in het verleden al vaak aan in Bielsko-Biała, vaak na een spectaculaire finale.

Start: 11.50 uur

Finish: tussen 16.15 en 16.48 uur

Donderdag 3 augustus, Etappe 6: Katowice – Katowice (16,6 km, ITT)

De Ronde van Polen zal ook dit jaar weer worden beslist in een individuele tijdrit. Vorig jaar was de chrono 11,8 kilometer lang, dit jaar 16,6 kilometer. We kunnen zeker niet spreken over een biljartvlakke tijdrit, daarvoor volgen er onderweg toch te veel hoogtemeters, maar het is toch wel een tijdrit voor de specialisten. Lastige stroken worden namelijk afgewisseld met vlakkere passages, waar renners met de grote plaat toch in het voordeel zijn.

We moeten het toch nog even hebben over de start- en finishplek. Drie jaar geleden was Katowice namelijk het decor van de verschrikkelijke val van Fabio Jakobsen. Nadat hij door zijn landgenoot Dylan Groenewegen ingesloten raakte in de sprint, vloog de toenmalige Nederlandse kampioen dwars door de afzetting – met alle gevolgen van dien. Gelukkig raakte Jakobsen er weer volledig bovenop en kwam hij sterker terug dan ooit.

Start: n.n.b.

Finish: n.n.b.

Vrijdag 4 augustus, Etappe 7: Zabrze – Krakau (166,6 km)

Sommige dingen veranderen nooit. Ook dit jaar eindigt de Ronde van Polen weer in Krakau, na Warschau de grootste stad van het land. De renners krijgen onderweg nog wel twee geclassificeerde beklimmingen voor de wielen geschoven, maar na de laatste serieuze klim is er nog bijna veertig kilometer te rijden. De finale is op een plaatselijke ronde van vijf kilometer, die drie keer moet worden afgelegd.

De finish is de sprinters op het lijf geschreven. Met nog 2,4 en 1,5 kilometer te gaan liggen nog twee linkerbochten, maar vanaf de rode vod voor de laatste kilometer is het rechtdoor naar de streep. In het verleden gingen onder meer Davide Ballerini, Pascal Ackermann (2x), Peter Sagan en John Degenkolb meer de eer lopen, maar Julius van den Berg (in 2021) liet zien dat ook de vluchters verre van kansloos zijn.

Start: 14.45 uur

Finish: tussen 18.13 en 18.43 uur

Favorieten

De tachtigste editie van de Ronde van Polen begint slechts een kleine week na de 110e Tour de France, maar toch mag koersorganisator Czesław Lang in zijn handen knijpen: het deelnemersveld oogt namelijk bijzonder aantrekkelijk. Voor veel renners is de Ronde van Polen een ‘opmaatronde’ naar de tweede helft van het seizoen, een belangrijke voorbereidingskoers richting de Vuelta a España of een wedstrijd die volledig op zichzelf staat. Dat is met name zo voor de Poolse deelnemers.

Verder zien we ook enkele coureurs op het startformulier, die vorige week zondag nog rondjes draaiden rond de Arc de Triomphe op de Avenue des Champs-Élysées in hartje Parijs. Deze renners hopen na een loodzware en veeleisende Tour de France ook nog te schitteren in de Ronde van Polen. Ze hopen te profiteren van de zogeheten ‘supercompensatie’ en met Tourbenen nog een gooi te doen naar een mooie (eind)klassering. We denken meteen aan Michal Kwiatkowski en Rafal Majka.

Maar onze topfavoriet voor de eindzege heeft de Tour de France niet in de benen. Zijn naam? João Almeida. De 24-jarige Portugees kwam sinds de Portugese kampioenschappen van eind juni niet meer in actie, maar zal nu dus weer een rugnummer opspelden. Almeida hoopt in de Ronde van Polen vooral de benodigde wedstrijdprikkels op te doen voor de Vuelta a España, zijn grote hoofddoel in het najaar, maar de renner van UAE Emirates zal een eventueel eindoverwinning zeker niet laten liggen. Almeida weet wat het is om de Ronde van Polen te winnen: twee jaar geleden kroonde hij zich nog tot eindwinnaar.

Het parcours van de tachtigste Ronde van Polen is een goede Almeida op het lijf geschreven. De Portugees blinkt uit in etappes met de nodige kortere explosieve hellingen en Almeida is bovendien ook een uitmuntende tijdrijder. Daar komt nog eens bij de de allrounder kan terugvallen op een ijzersterke equipe, met nog meer kandidaat-eindwinnaars in de gelederen. Brandon McNulty beschikt ook over de capaciteiten om de Ronde van Polen te winnen en dan is er nog thuisfavoriet Rafal Majka. De ervaren Pool won in 2014 al eens de wielerronde van zijn eigen land en hoopt ook nu weer goed voor de dag te komen.

Van de ene naar de andere Pool: voor Michal Kwiatkowski is het de zesde keer dat hij zal deelnemen aan de Ronde van Polen. De wereldkampioen van Ponferrada liet in zijn vijf eerdere optredens al zeer mooie dingen zien. Zo werd hij bij zijn debuut in 2012 al meteen tweede in het eindklassement en zes jaar later, in 2018, was hij zelfs eindwinnaar. Voor zijn laatste Ronde van Polen moeten we terug naar 2021 en toen werd de renner van INEOS Grenadiers nog knap derde. Op basis van zijn prestaties in de voorbije Ronde van Frankrijk, doen we er goed aan om Kwiato ook nu weer stip te noteren als een van de mogelijke kanshebbers.

Kwiatkowski is alleen niet de enige kapitein op het INEOS Grenadiers-schip. De ploeg trekt met een jaloersmakend sterke selectie naar de Ronde van Polen, met – naast Kwiatkowski – Thymen Arensman, Pavel Sivakov, Geraint Thomas en Laurens De Plus als bemanningsleden. Arensman was vorig jaar nog tweede in de Poolse wielerronde, Sivakov kroonde zich in 2019 zelfs tot eindwinnaar, Thomas behoeft inmiddels geen introductie meer en De Plus is – na enkele moeilijke seizoenen – weer helemaal terug. We verwachten met name iets van Arensman en Sivakov, al is De Plus een zeer gevaarlijke outsider.

INEOS Grenadiers staat dus met een ijzersterke ploeg aan het vertrek, maar er zijn nog meer goede formaties aan het vertrek. Neem nu Jumbo-Visma. De Nederlandse formatie gaat met Olav Kooij (over de Nederlander komen we nog te spreken) op jacht naar sprintsucces, maar heeft met Tobias Foss ook een renner aan boord die wellicht een gooi kan doen naar de eindzege. De 26-jarige coureur, die bezig is aan zijn laatste seizoen in dienst van Jumbo-Visma, zal als de regerende wereldkampioen tegen de klok vooral uitkijken naar de tijdrit. Een goede Foss kan op de voorlaatste dag misschien wel een definitieve slag slaan.

Over sterke ploegen gesproken: Bahrain Victorious heeft meerdere kandidaat-ritwinnaars weten op te trommelen voor de jubileumeditie van de Ronde van Polen. Matej Mohoric is misschien wel de grootste kanshebber. De Sloveen was twee jaar geleden nog de runner-up in Polen en kwam onlangs erg goed uit de Tour de France. Verder is het uitkijken naar Damiano Caruso. De ervaren Italiaanse ronderenner, die aan het opbouwen is richting de Vuelta a España, was eerder dit seizoen nog derde in de Ronde van Romandië en vierde in de Giro d’Italia. Nog een (derde) naam om te onthouden: de veelzijdige Antonio Tiberi.

De Nederlanders hebben met Thymen Arensman iemand om voor te supporteren, maar ook de Belgen mogen dromen van eindwinst. Ilan Van Wilder is de kopman van Soudal Quick-Step en is – gezien zijn allround-kwaliteiten – een van de mogelijke kanshebbers op de gele trui. Van Wilder gaat goed bergop, is behoorlijk explosief en heeft ook nog eens een goede tijdrit in de benen. Het zijn kwaliteiten die van pas zullen komen in de jacht op een topklassering in het algemeen klassement. Mauri Vansevenant en Mattia Cattaneo, twee ploeggenoten van Van Wilder, kunnen eventueel ook ver komen.

We zijn er nog niet niet, want wat doen we bijvoorbeeld met de winstkansen van Kévin Vauquelin? De jonge Fransman van Arkéa-Samsic beschikt over het totaalpakket, maar heeft het voorlopig nog niet laten zien op WorldTour-niveau. Dat kunnen we niet zeggen over Sergio Higuita (BORA-hansgrohe) en Eddie Dunbar (Jayco AlUla), maar de Colombiaan en Ier zullen als niet-tijdrijders wel veel tijd verliezen tegen de klok. Het is binnen het kamp van BORA-hansgrohe misschien nog wel meer uitkijken naar Lennard Kämna. De Duitser is – in tegenstelling tot Higuita – wel erg veelzijdig.

Team dsm-firmenich (Max Poole en Oscar Onley), Lotto Dstny (Sylvain Moniquet-Lennert Van Eetvelt) en Groupama-FDJ (Lenny Martinez) zetten dan weer vol in op de jeugd. Tot slot noteren we ook de namen van Harold Tejada (Astana Qazaqstan), Koen Bouwman (Jumbo-Visma), Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty), Paul Double (Human Powered Health), Mark Donovan (Q36.5 Pro Cycling) en Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling).

Sprinters

Met drie potentiële sprintetappes is het geen verrassing dat er behoorlijk veel rappe mannen de moeite hebben genomen om af te reizen naar Polen. De meeste topsprinters genieten nu van een welverdiende (korte) rustperiode na de Tour de France, maar de organisatie mag zeker niet klagen. Met Olav Kooij staat een van de grootste sprinttalenten aan het vertrek van de Ronde van Polen. De nog altijd maar 21-jarige Nederlander won dit al zes wedstrijden.

Kooij, die onlangs zijn contract bij Jumbo-Visma heeft verlengd tot eind 2025, was er vorig jaar ook al bij in de Ronde van Polen en won toen de openingsrit. Wil Kooij dit huzarenstukje herhalen, dan zal hij wel moeten afrekenen met een andere topsprinter: Tim Merlier. De Belgische kampioen van Soudal Quick-Step begon het jaar met zes overwinningen meer dan uitstekend, maar zijn laatste zege dateert nu toch alweer van eind mei. Kan hij in Polen weer aanknopen met een overwinning?

De meeste ogen zijn gericht op Kooij en Merlier, maar waar twee sprinthonden vechten om één been… Gaat Jonathan Milan er als derde hond dan mee heen? De Italiaan begon zijn wielercarrière op de baan, maar wist in relatief korte tijd ook uit te groeien tot een topsprinter op de weg. In de voorbije Giro d’Italia won Milan een etappe en de paarse puntentrui, maar dat hadden er – met een betere plaatsing – ook zomaar drie of vier kunnen zijn. Milan was intrinsiek de snelste renner in de Giro, dat mogen we wel concluderen. Laat hij dit ook zien in de Ronde van Polen, tegen toppers als Kooij en Merlier?

In de voorbije Ronde van Italië werd Milan ook een keer geklopt door Pascal Ackermann, die ook zijn opwachting zal maken in de Ronde van Polen. De snelle Duitser van UAE Emirates, die op weg is naar Israel-Premier Tech, won al vijf keer eerder een rit in de Ronde van Polen. We verwachten verder ook veel van de rappe Nederlander Arvid de Kleijn, die bezig is aan een uitstekend seizoen in dienst van Tudor Pro Cycling, en de voor Intermarché-Circus-Wanty uitkomende Gerben Thijssen. De Kleijn won eerder dit seizoen al onder meer Milaan-Turijn, Thijssen dan weer de Bredene Koksijde Classic en de Ronde van Limburg.

Let in de komende sprints ook op Sam Bennett (BORA-hansgrohe), Jakub Mareczko (Alpecin-Deceuninck), Andrea Pasqualon (Bahrain Victorious), Madis Mihkels (Intermarché-Circus-Wanty), Andrea Vendrame (AG2R Citroën), Casper van Uden en Pavel Bittner (Team DSM), Milan Menten (Lotto Dstny), Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling), Stanisław Aniołkowski (Human Powered Health), Kim Heiduk (INEOS Grenadiers), David Dekker en Daniel McLay (Arkéa-Samsic), Blake Quick (Jayco AlUla) en Patryk Stosz (Poolse selectie).

Favorieten volgens WielerFlits

**** João Almeida

*** Michal Kwiatkowski, Matej Mohoric

** Thymen Arensman, Tobias Foss, Brandon McNulty

* Ilan Van Wilder, Damiano Caruso, Pavel Sivakov, Rafal Majka

Weer en TV

De renners kunnen zich alvast opmaken voor wisselende weersomstandigheden. Droge periodes worden de komende dagen namelijk afgewisseld met natte intermezzo’s. De gemiddelde temperatuur schommelt in de middaguren rond de 25 graden Celsius.

De Ronde van Polen is ook dit jaar weer live te volgen via Ziggo Sport (in Nederland) en Proximus Pickx+ Sports (in België). De uitzendingen beginnen dagelijks rond 15.00 uur, behalve op zondag en vrijdag als de tv-uitzendingen starten om 17.15 uur. Voor de exacte uitzendtijden kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.