Verrassing! Olav Kooij verlengt toch gewoon contract bij Jumbo-Visma

Een verrassende ontwikkeling met betrekking tot Olav Kooij. Jumbo-Visma heeft het contract met de sprinter met twee jaar verlengd. Kooij leek juist op weg naar de uitgang en werd de voorbije weken al gelinkt aan meerdere teams. Kooij tekent bij tot eind 2025.

Jumbo-Visma maakt in een grappig filmpje op social media de contractverlenging van Kooij bekend. In de video is te zien dat Jonas Vingegaard en Christophe Laporte een afscheidsvideo opnemen voor ploegmaat Kooij, uiteraard met een knipoog naar alle geruchten rondom zijn vertrek.

Plots duikt sportief manager Merijn Zeeman op. “Wat zijn jullie aan het doen?”, vraagt hij aan zijn twee renners. Vingegaard reageert: ‘We nemen een afscheidsvideo op voor Olav”. Waarop Zeeman antwoordt. “Olav gaat helemaal nergens heen, hij blijft bij ons.”

Kooij heeft zijn krabbel gezet onder een nieuwe verbintenis en dus blijft hij nog tot (minstens) eind 2025 aan boord bij Jumbo-Visma. De 21-jarige coureur leek juist op weg naar een andere ploeg. Kooij wil graag zijn debuut maken in een grote ronde, maar kreeg voorlopig nog niet de kans bij Jumbo-Visma. De rappe man kon rekenen op verregaande interesse van Team DSM en ‘enkele Franse ploegen’, maar gaat dus nergens heen.

Kooij begon in 2021 aan zijn profavontuur in het tenue van Jumbo-Visma en wist in zeer korte tijd uit te groeien tot een veelwinnaar. Vorig jaar was hij al goed voor liefst twaalf overwinningen en ook dit seizoen is hij – met zes zeges – weer uitstekend op dreef. Zo won hij dit jaar al een rit in Parijs-Nice en de Heistse Pijl, was hij twee keer succesvol in de Vierdaagse van Duinkerke en was hij – met een ritzege en het eindklassement – de grote winnaar van de ZLM Tour.