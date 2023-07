Pascal Ackermann op weg naar Israel-Premier Tech

De sprinterscarrousel blijft op volle toeren draaien tijdens de transfermarkt 2023. De volgende grote sprintnaam die van ploeg lijkt te wisselen, is Pascal Ackermann. De 29-jarige Duitser is volgens onze bronnen op weg naar Israel-Premier Tech.

Na een beloftenperiode van vier jaar bij de Duitse Continental-formatie Rad-Net Rose, werd Ackermann in 2017 prof bij BORA-hansgrohe. Hij bleef de Duitse ploeg vijf seizoenen trouw, waarin hij 36 zeges boekte. Een heel aantal daarvan waren op WorldTour-niveau, waaronder ritten in de UAE Tour, Tirreno-Adriatico, de Ronde van Romandië, de Ronde van Polen en de Tour of Guangxi.

Ook in eendagsklassiekers boekte hij de nodige successen. Zo werd Ackermann in 2018 Duits kampioen op de weg, won hij de Prudential RideLondon Classic en zegevierde hij in de Brussels Cycling Classic. In zijn Duitse kampioenstrui voegde hij daar in 2019 ook Bredene Koksijde Classic, Eschborn-Frankfurt en twee ritten plus het puntenklassement in de Giro d’Italia aan toe.

In 2020 mocht Ackermann ook twee keer juichen in de Vuelta a España, maar besloot hij wel bij BORA-hansgrohe te vertrekken. Daar had hij niet de kans gekregen om de Tour de France te rijden. Hij trok vervolgens naar UAE Emirates, waar hij in zijn eerste jaar samenwerkte met Aart Vierhouten. Afgelopen mei won de Duitse sprintbom opnieuw een etappe in de Giro d’Italia.

Maar verder bracht de samenwerking niet wat beide partijen hadden gehoopt. De wegen tussen Ackermann en UAE Emirates scheiden na dit seizoen. Verschillende bronnen melden aan WielerFlits dat de Duitser ergens in de komende weken een contract ondertekent bij Israel-Premier Tech. Bij die ploeg heten de sprinters dit jaar Giacomo Nizzolo, Corbin Strong en Itamar Einhorn.