Voorbeschouwing: Ronde van Drenthe 2023 – Keien, vuilnisbelten en… een sprint?

In de Albert Achterhes Profronde van Drenthe (zondag 12 maart) wordt de aanval vaak beloond, maar het is twijfelachtig of dat dit jaar ook het geval zal zijn. Het parcours is op de schop gegaan en daar lijken vooral de snelle mannen van te zullen profiteren. Volgt een sprinter als Sam Welsford of Gerben Thijssen de solist Dries Van Gestel op? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De eerste editie van de Ronde van Drenthe vond plaats in 1960. In de daaropvolgende decennia was het een amateurkoers, maar kwamen er al wel enkele klinkende namen op de erelijst. Zo wisten Jan van Katwijk (1968), Hennie Kuiper (1972) en Karsten Kroon (1996) de wedstrijd voor de eeuwwisseling te winnen.

In 1997 kreeg de Ronde van Drenthe een plekje op de UCI-kalender en acht jaar later, in 2005, was ze voor het eerst onderdeel van de Europe Tour. Sindsdien heeft de koers een 1.1-status, met uitzondering van de jaren 2018 en 2019. Toen was het even een 1.HC-wedstrijd. Een jaar later, in 2020, ging de wedstrijd niet door vanwege het coronavirus. Omdat de Ronde van Drenthe ook in 1963, 1964 en 2001 niet doorging (in dat laatste jaar vanwege de MKZ-crisis), zijn we in 2023 toe aan de zestigste editie. Een jubileum!

Kijken we nog eens naar de erelijst, dan zien we geen absolute recordhouder. Wel zijn er zes renners met twee zeges. De laatste die tweemaal wist te winnen, was Kenny van Hummel. De Nederlander werd in 2009 geklopt door Maurizio Biondo, maar kreeg de zege later toegewezen omdat de Italiaan bij een controle buiten competitie positief had getest op EPO. In 2011 won Van Hummel beide etappes van de Ronde van Drenthe, die eenmalig als tweedaagse verreden werd. Hij is dus wel twee keer als triomfator over de streep gereden.

Veruit de meeste zeges in de kleine Hel van het Noorden – vanwege de keien en het feit dat de wedstrijd vaak in hetzelfde weekend als Parijs-Roubaix op het programma stond – gingen naar een Nederlander. Tot 2000 waren er namelijk geen buitenlandse winnaars. De laatste jaren is de erelijst echter een stuk internationaler gaan kleuren, waarbij we vooral de nodige Belgische vlaggetjes zien. Pim Ligthart was in 2019 de laatste thuisrijder op het hoogste schavotje.

De Ronde van Drenthe zit in 2023 overigens niet in de Lotto Cycling Cup, de opvolger van de Exterioo Cycling Cup. Vorig jaar was de koers nog wel onderdeel van deze wedstrijdserie. Veenendaal-Veenendaal is nu de enige Nederlandse wedstrijd in de reeks.

Laatste tien winnaars Ronde van Drenthe

2022: Dries Van Gestel

2021: Rune Herregodts

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Pim Ligthart

2018: František Sisr

2017: Jan-Willem van Schip

2016: Jesper Asselman

2015: Edward Theuns

2014: Kenny Dehaes

2013: Alexander Wetterhall

2012: Bert-Jan Lindeman

Laatste editie

Drie Nederlandse renners kozen vroeg in de Ronde van Drenthe 2022 het hazenpad. Jasper Schouten (Allinq), Rick Ottema (Metec-Solarwatt) en Sven Burger (BEAT Cycling) verzamelden een maximale voorsprong van vier minuten, maar zouden in de laatste omlopen rond de VAM-berg weer in de kraag worden gevat. Ottema stribbelde nog het langste tegen. De Groninger werd uiteindelijk ingelopen door een groep van dertien, waar hij zijn karretje aan kon haken.

De meeste favorieten zaten daar wel bij. Hugo Hofstetter bijvoorbeeld, die met Kévin Vauquelin en Benjamin Declercq twee ploegmaats met zich meehad. Ook Dries De Bondt, Dries Van Gestel en Casper van Uden waren prominent aanwezig. Jumbo-Visma was met Rick Pluimers, Mick van Dijke, Timo Roosen en Pascal Eenkhoorn ook goed vertegenwoordigd. Verder nog present: Barnabás Peák, Tomáš Kopecký en Joren Bloem.

De renners bestookten elkaar met aanvallen, maar alles kwam telkens weer bij elkaar. Pas op de laatste beklimming van de Col du VAM, op vijftien kilometer voor de streep, brak de kopgroep dan toch. Na een aanval van Van Gestel kwamen Peák, Bloem, Roosen, Van Dijke en Hofstetter met elkaar voorop te rijden. Zij zouden met elkaar strijden om de zege. Van Gestel wist daarbij aan het langste eind te trekken: hij reed drie kilometer voor het einde weg en hield stand tot op de streep in Hoogeveen.

Uitslag Ronde van Drenthe 2022

1. Dries Van Gestel (TotalEnergies) in 5u08m47s

2. Barnabás Peák (Intermarché-Wanty-Gobert) op 5s

3. Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic) z.t.

4. Timo Roossen (Jumbo-Visma) z.t.

5. Joren Bloem (ABLOC CT) z.t.

Wedstrijdverslag

Parcours

Vorig jaar was de start van de Ronde van Drenthe in Assen, dit jaar wordt begonnen in Emmen. De openingsfase ziet er daardoor anders uit. Zo doemt dit keer vrijwel meteen de in 2021 geopende Muur van Emmen op. Deze in 2021 voor wielertoeristen geopende vuilnisbeltklim is misschien wat minder bekend dan zijn oudere broer, de VAM-berg, maar met 48 meter is het wel het hoogste punt van Drenthe – en dus van de koers.

Hoe ijzingwekkend hoog ook, de beslissing zal de Muur van Emmen niet brengen. Maar misschien kan er wel een kopgroepje wegrijden. Anders zijn de keienstroken die deze koers zo typeren daar een ideale plaats voor: al deze sectoren liggen vroeg in de wedstrijd. Het begint na ruim twaalf kilometer.

Na een eerste strook van ruim een kilometer krijgen de renners achtereenvolgens de Valtherzandweg (3,8 km), Bosrand (400 meter) en Boswachterij (2,7 km) voor de kiezen. Daarna wacht een korte tussenfase, maar voorbij Borger mogen de renners zich weer schrap zetten. Het is dan dokkeren over het Bodenpad (500 meter) en de Bosrand (400 meter). Niet veel later wacht de Schaapstreek (3,3 km), alvorens het stuiteren na goed zestig kilometer wordt afgesloten met nogmaals de Boswachterij (1,1 km). Enkele van de genoemde keienstroken behoren tot de vijf langste van Drenthe.

Het gaat vervolgens verder in zuidwestelijke richting naar de VAM-berg (0,4 km aan 4,8%). Deze moet dit jaar vier keer beklommen worden, één keer minder dan in 2022. Bovendien is de laatste passage op bijna zeventig kilometer van de finish, terwijl vorig jaar nog slechts dertien kilometer gereden hoefde te worden. Ditmaal is, na een eerste passage aan de streep in Hoogeveen na 153 kilometer, namelijk gekozen voor een lokale ronde ten zuiden van die finishplaats. Daar liggen geen hindernissen meer.

Zondag 12 maart, Ronde van Drenthe: Emmen – Hoogeveen (191,9 km)

Start: 10.30 uur

Finish: tussen 15.00 en 15.25 uur

Favorieten

Vorig jaar was met Dries Van Gestel een solist aan het feest in Hoogeveen, nu lijkt zo’n scenario onwaarschijnlijk. De veranderingen in het parcours zijn in het voordeel van de sprinters. Natuurlijk zijn er nog altijd de keien en de VAM-berg, maar die liggen zo ver van de streep dat ze waarschijnlijk geen grote invloed hebben op het wedstrijdverloop. De spurters zullen deze hindernissen niet vrezen.

Het mag dan ook niet verrassen dat er veel snelle mannen afreizen naar Drenthe. De rapste van allen? Dat lijkt op papier Sam Welsford. De Australiër van Team DSM wist dit seizoen al drie keer te winnen. Voordat hij afgelopen weekend de Grand Prix Criquielion (1.1) op zijn naam schreef, triomfeerde hij tweemaal in de Vuelta a San Juan. Daar klopte hij de absolute sprinttop.

Gerben Thijssen wist in 2023 ook al te winnen. Alhoewel: Caleb Ewan betwijfelt nog altijd of de 24-jarige Belg ook daadwerkelijk als eerste over de – kronkelige – streep kwam in de Grote Prijs Monseré. Het is nog wachten op het oordeel van de UCI. Maar wat het verdict ook moge zijn, de sprint van Thijssen in Roeselare was hoe dan ook indrukwekkend. De eerdergenoemde Welsford kwam per slot van rekening niet in de buurt van Thijssen en Ewan.

Nog wat verder in diezelfde wedstrijd, op de vierde plaats, eindigde Hugo Hofstetter. De Fransman van Arkéa-Samsic stond vorig jaar al op het podium van de Ronde van Drenthe en zijn vorm lijkt te groeien. Onlangs eindigde hij nog als tweede in Le Samyn. Winnen blijkt vaak echter lastig voor Hofstetter, die een zware koers nodig heeft om te excelleren.

Hofstetter kreeg in de Grand Prix Monseré een lead-out van Jenthe Biermans, maar wie weet mag laatstgenoemde in de Ronde van Drenthe voor eigen kansen gaan. De Belg, die afgelopen winter overkwam van Israel-Premier Tech, bezorgde Arkéa-Samsic dit jaar al een zege. Hij won begin februari de Muscat Classic. Bij de Franse formatie wedden ze overigens wel vaker op meerdere paarden, waardoor we Luca Mozzato wellicht ook nog zien meesprinten.

In een massasprint is het ook letten op Jason Tesson. Vorig jaar klopte de Fransman – toen nog in dienst van het continentale St Michel-Auber93 – al meermaals de profs. Op die manier dwong hij een contract af bij TotalEnergies. En voor die ploeg was hij ook meteen succesvol: hij won de tweede én derde etappe in La Tropicale Amissa Bongo. Nu mag hij het proberen in de Ronde van Drenthe.

Daar komt hij ook Coen Vermeltfoort tegen. De veelvraat van VolkerWessels is inmiddels 34 jaar oud, maar er zit nog geen sleet op hem. Dat bleek afgelopen zaterdag wel, toen hij – voor de derde keer in zijn carrière – de Ster van Zwolle won. Met de vorm van Vermeltfoort zit het dus wel goed. Bovendien was hij al eens de beste in de Ronde van Drenthe. In 2008 soleerde hij, als 20-jarig broekie van Rabobank Continental, naar de zege in Hoogeveen. Vijftien jaar later zou hij de cirkel zomaar eens rond kunnen maken met een verwoestende sprint.

Over een verwoestende sprint gesproken: het eindschot van Milan Menten in Le Samyn. Het leverde de Belg de zege op in de semiklassieker. Een verrassing, zeker, maar een week later bewees de 26-jarige renner dat het geen toevalstreffer was. In de GP Criquielion eindigde hij namelijk als tweede, achter Welsford. In de Ronde van Drenthe kan hij zich revancheren ten opzichte van de Australiër, maar Lotto Dstny stelt met Victor Campenaerts en Florian Vermeersch ook nog twee renners op die het liefst brokken maken.

Met Tobias Lund Andresen (Team DSM), Jensen Plowright (Alpecin-Deceuninck), Karl Patrick Lauk, Alexander Salby (Bingoal WB), Rory Townsend (Bolton Equities Black Spoke), Tim Torn Teutenberg (Leopard TOGT), Madis Mihkels (Intermarché-Circus-Wanty), Vito Braet (Flanders-Baloise), Matthijs Büchli (BEAT Cycling) en Martijn Budding (Tour de Tietema-Unibet) staan er nog wat rappe mannen aan de start.

Maar laten we de focus voor nu verleggen naar renners van het type Campenaerts en Vermeersch. Want hoewel een massasprint zeer waarschijnlijk is, moet altijd rekening worden gehouden met andere scenario’s. Kunnen waaiers bijvoorbeeld niet voor afscheiding zorgen?

De kracht van de wind (vier Beaufort) is alleszins voldoende, maar de richting lijkt niet ideaal. Hij blaast vooral tegen, vanuit het zuidwesten, volgens de voorspelling. De logica dicteert echter dat de renners de wind in de finale, als ze een plaatselijke ronde afleggen, bij momenten ook in de rug hebben. Mogelijk kan het daar nog breken: in Nederlandse koersen ligt dit gevaar altijd op de loer. Een ploeg als Jumbo-Visma zal bovendien baat hebben bij een zware wedstrijd, want zij brengen geen pure sprinter aan het vertrek.

De Nederlandse formatie zal hopen op een uitschieter van Timo Roosen, die vorig jaar al vierde werd in de Ronde van Drenthe. De voormalig Nederlands kampioen – hij pakte het rood-wit-blauw in 2021 op de VAM-berg – voert een jong team aan met verder Per Strand Hagenes, Michel Hessmann, Morten Aalling Nørtoft, de gebroeders Van Dijke en (de oudste van het stel) Tosh Van der Sande.

Alpecin-Deceuninck kan zoals gezegd Plowright uitspelen in de sprint, maar mannen als Dries De Bondt en Axel Laurence hebben wellicht andere plannen. Al beschikt laatstgenoemde ook over een sterk eindschot. Dat geldt eveneens voor Andreas Stokbro (Leopard TOGT), die afgelopen zondag zegevierde in de Grand Prix de la Ville de Lillers, een Franse 1.2-koers. Eerder in de week was de oud-renner van NTT en Qhubeka ASSOS tiende geworden in Le Samyn.

In de categorie ‘aanvallers’ mag Dries Van Gestel uiteraard niet ontbreken. Vorig jaar ging hij er met de winst vandoor in Hoogeveen, waarna hij enkele weken later als derde eindigde in Gent-Wevelgem. De 28-jarige Belg van TotalEnergies lijkt ook nu weer in orde. In Kuurne-Brussel-Kuurne finishte hij als zeventiende, in het stevig uitgedunde peloton.

Van Gestel verschalkte in de finale van de Ronde van Drenthe 2022 onder anderen Joren Bloem en Barnabás Péak, die dit jaar opnieuw aan de start staan, voor respectievelijk Tour de Tietema-Unibet en Human Powered Health. Beiden behoren tot de outsiders, mocht het geen massasprint worden.

Hetzelfde kan gezegd worden van bijvoorbeeld Tomáš Kopecký (Tour de Tietema-Unibet), Mathis Le Berre (Arkéa-Samsic) en Aaron Gate (Bolton Equities Black Spoke). Let ook op thuisrijders als Aden Paterson (Allinq), Bodi del Grosso (ABLOC CT), Tibor del Grosso, Axel van der Tuuk (Metec-SOLARWATT p/b Mantel), Adne Koster (Nederlandse selectie), Bert-Jan Lindeman en Tijmen Eising (VolkerWessels). Zij zullen zich ongetwijfeld willen tonen in eigen provincie.

Het complete deelnemersveld voor de Ronde van Drenthe is nog niet bekend. Daarom is het favorietendeel nog niet volledig ingevuld. Wij zullen op een later moment dit deel van de voorbeschouwing aanvullen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Sam Welsford

*** Gerben Thijssen, Hugo Hofstetter

** Milan Menten, Jenthe Biermans, Jason Tesson

* Coen Vermeltfoort, Dries Van Gestel, Victor Campenaerts, Andreas Stokbro

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

We hadden het al over de wind – vier Beaufort, uit het zuidwesten, niet ideaal voor waaiers – maar voor de rest hebben we het weer nog niet besproken. Zo is nog niet benoemd dat het behoorlijk koud wordt zondag. Acht graden Celsius, zegt Weeronline. Dat valt op zich nog mee, maar de gevoelstemperatuur ligt zes graden lager. Het kan in de middag bovendien wat gaan regenen. Alles bij elkaar is dat een recept voor een zware koers.

De Ronde van Drenthe is zondag live te volgen op RTV Drenthe en Eurosport.nl/Discovery+/GCN+. Deze kanalen zijn erbij vanaf 14.00 uur. Dit is ook terug te vinden in het artikel Wielrennen op TV.