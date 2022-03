Dries Van Gestel zegeviert in Ronde van Drenthe

De Ronde van Drenthe 2022 is gewonnen door Dries Van Gestel. Na bijna 200 kilometer koers bleek de Belg in Hoogeveen de beste te zijn van een kopgroep van zes. Barnabás Peák en Hugo Hofstetter mochten mee het podium op.



Met de Albert Achterhes Profronde van Drenthe stond zaterdag de derde manche in de Exterioo Cycling Cup op het programma. Het was een unicum in de geschiedenis van het Belgische regelmatigheidsklassement, omdat er voor het eerst op Nederlandse bodem werd gekoerst.

In de koers was daar overigens weinig van merkbaar, behalve dat er al vroeg op de dag een kopgroep met daarbij drie Nederlanders van drie Nederlandse continentalteams wegreed. Jasper Schouten (Allinq), Rick Ottema (Metec-Solarwatt) en Sven Burger (BEAT) verzamelden een maximale voorsprong van vier minuten, maar zouden in de laatste omlopen rond de VAM-berg in de kraag worden gevat.

Ottema stribbelde van hen het langste tegen. De Groninger liet op de tweede passage (van vijf) van de VAM-berg zijn vluchtgenoot Schouten achter, waarna hij nog zo’n tien kilometer voor een eerste groep met daarbij veertien renners uitreed. Die eerste groep had zich op de eerste keer VAM-berg afgescheiden van het peloton.

Favorieten bij elkaar na VAM-berg

De meeste favorieten zaten daar wel bij. Hugo Hofstetter bijvoorbeeld, die zelfs twee ploegmaats met zich meehad. Ook Dries De Bondt, Dries Van Gestel en Casper van Uden waren prominent aanwezig. Jumbo-Visma was met Rick Pluimers, Mick van Dijke, Timo Roosen en Pascal Eenkhoorn ook goed vertegenwoordigd. Verder nog: Barnabás Peák, Kevin Vauqelin, Soren Waerenskjold, Anti-Jussi Juntunen, Benjamin Declercq en Joren Bloem.

Veel samenhang was er niet in deze kopgroep. Continu bestookten de renners elkaar met aanvallen, maar telkens kwam het weer bij elkaar. Desalniettemin groeide het gat met het peloton en zouden zij met elkaar om de zege strijden.

Van Gestel imponeert en wint

Op de laatste keer VAM-berg op vijftien kilometer van de streep brak de kopgroep dan toch. Na een aanval van Van Gestel kwamen Peák, Bloem, Roosen, Van Dijke en Hofstetter met elkaar voorop te rijden. De acht daarachter bleven daarna hangen op vijftien seconden; zij kwamen er niet meer bij.

De zes zouden uiteindelijk niet gaan sprinten in Hoogeveen. Met nog drie kilometer te gaan plaatste Van Gestel nog maar eens versnelling. Niemand bleek in staat om te volgen, en dus kroonde de Belg zich verdiend tot winnaar van de Ronde van Drenthe.