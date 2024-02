Niels Bastiaens • maandag 19 februari 2024 om 07:00 maandag 19 februari 2024 om 07:00

Voorbeschouwing: Omloop Het Nieuwsblad 2024 – Wie doet sterrenensemble van Visma | Lease a Bike wat?

Het wielerseizoen mag dan wel al weken aan de gang zijn in Australië, Colombia, Spanje, Frankrijk en het Midden-Oosten, toch zal het voor een aantal traditionele wielervolgers nog altijd aanvoelen alsof het wielerjaar pas écht begint met de Omloop Het Nieuwsblad. Voor die volgers is er goed nieuws, want zaterdag 24 februari is het weer zover. Met Wout van Aert, Jasper Philipsen, Christophe Laporte en Arnaud De Lie is er schoon volk present. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Laatste tien winnaars Omloop Het Nieuwsblad

2023: Dylan van Baarle

2022: Wout van Aert

2021: Davide Ballerini

2020: Jasper Stuyven

2019: Zdeněk Štybar

2018: Michael Valgren

2017: Greg Van Avermaet

2016: Greg Van Avermaet

2015: Ian Stannard

2014: Ian Stannard

Laatste editie

Uitslag Omloop Het Nieuwsblad 2023

1. Dylan van Baarle (Jumbo-Visma)

2. Arnaud De Lie (Lotto Dstny) op 20s

3. Christophe Laporte (Jumbo-Visma) in z.t.

4. Alexander Kristoff (Uno-X)

5. Tom Pidcock (INEOS Grenadiers)

Parcours

Na het officieuze vertrek en de ploegvoorstelling in het welbekende Kuipke in Gent, zal aanstaande zaterdag het officiële startschot weerklinken in Merelbeke. Het peloton zal vervolgens meer dan 200 kilometer – maar wel vijf kilometer minder dan vorig jaar – moeten afleggen. In de eerste 100 kilometer van de Omloop Het Nieuwsblad passeren de renners onder meer de Zwalmstreek en Oudenaarde. Alleen de Leberg en de Lange Munte zijn noemenswaardige hindernissen in deze eerste fase van de eendagskoers.

Na 100 kilometer volgen de hellingen elkaar wel snel op. De bevoorrading na net iets meer dan honderd kilometer luidt dat deel van de Omloop in. Ongeveer elke tien kilometer zullen de renners een stevige kuitenbijter voorgeschoteld krijgen. De Katteberg en de kasseien van de Holleweg zijn de eerste in het rijtje. Vervolgens ligt het tweeluik Haaghoek-Leberg, de Paddestraat, Hostellerie en Valkenberg op het traject.

Op 45 kilometer van de streep kunnen we zeggen dat de finale echt begint. Dan staat namelijk de Wolvenberg op het menu. Die helling – overigens eentje zonder kasseien – zelf is niet al te lastig, maar vlak ervoor wachten de kasseien van de Holleweg en meteen na de Wolvenberg volgen alweer de kasseien van de Kerkgate en Jagerij. Waar enkele edities terug de Molenberg niet in het parcours lag, is dat nu wel weer het geval. De zware beproeving volgt na de verschillende kasseistroken, met een lastige uitloper. Het is daar waar de besten zich meer dan eens hebben onderscheiden.

Vervolgens is het de beurt aan het gekende drieluik Haaghoek-Leberg-Berendries. Op de top van de loeisteile Berendries is het nog slechts 27,5 kilometer tot aan de streep in Ninove. Enkele kilometers later volgt nog het Vossenhol – je weet wel, die helling waar volgens Oliver Naesen geen enkele deftige prof kan lossen, waarna er even een ‘pauze’ is. Dat moet je niet al te letterlijk nemen, want vlak is het in die tussenfase niet. Toch is het verschil groot met de Muur van Geraardsbergen. De iconische kasseibeklimming ligt op een goede zestien kilometer van de streep.

Stel dat de koers nog niet beslist is op de Muur, is er nog altijd de Bosberg. Na de Bosberg is het nog maar twaalf kilometer tot aan de finish in Ninove. De streep van Omloop Het Nieuwsblad ligt dit jaar niet in de Onderwijslaan, maar net als vorig jaar in de Elisabethlaan. Dat zorgt ervoor dat we een iets bredere aankomst hebben, bovendien eentje die naar het einde lichtjes oploopt.

Zaterdag 24 februari 2024: Gent – Ninove (202,2 km)

Start: 11.00 uur

Finish: tussen 15.50 en 16.20 uur

Beklimmingen Omloop Het Nieuwsblad 2024

Leberg (nog 162,8 km) Kattenberg (nog 98,6 km) Leberg (nog 89 km) Hostellerie (nog 72 km) Valkenberg (nog 64,1 km) Wolvenberg (nog 53,6 km) Molenberg (nog 41,2 km) Leberg (nog 33,7 km) Berendries (nog 29,6 km) Vossenhol (nog 27,2 km) Muur van Geraardsbergen – Kapelmuur (nog 15,7 km) Bosberg (nog 11,8 km)

Kasseistroken Omloop Het Nieuwsblad 2024

Haaghoek (nog 165,8 km) Lange Munte (nog 114,1 km) Holleweg (nog 97,8 km) Haaghoek (nog 92,1 km) Paddestraat (nog 82,9 km) Holleweg (nog 56,2 km) Kerkgate (nog 50 km) Jagerij (nog 47,4 km) Haaghoek (nog 36,7 km)

Favorieten

Een topfavoriet aanduiden voor de eerste klassieker van het jaar is zonder twijfel een moeilijke oefening. In de eerste plaats omdat de meeste grote namen simpelweg nog niet te veel competitie in de benen hebben. Als ze dan wel een rittenkoers in meer zonnige oorden meepikten, was dat vaak louter als voorbereidingskoers op dit eerste grote doel van 2024.

Ten tweede zijn er zeer veel verschillende scenario’s mogelijk in de Omloop Het Nieuwsblad, zo zagen we de afgelopen jaren. Er kunnen coureurs wegrijden op de heuvels en op de kasseien, een kleine groep die strijdt om de zege is niet uit te sluiten en zelfs een groepssprint – kijk naar de editie met veel tegenwind, die Ballerini won – kan in Ninove. Het zorgt ervoor dat veel renners de revue zullen passeren in deze voorbeschouwing. Maar zeg nu zelf, dat maakt het toch alleen maar mooier?

Dé ploeg bij uitstek om naar uit te kijken, is natuurlijk Visma | Lease a Bike. Onze mond viel bijna open bij het zien van hun (voorlopige) selectie. We zetten de namen even op een rijtje: Wout van Aert, titelverdediger Dylan van Baarle, Christophe Laporte, Tiesj Benoot, Jan Tratnik, Matteo Jorgenson en Edoardo Affini. Die laatste is de man die van in het begin op kop zal moeten rijden en ook Tratnik wordt allicht een man in dienst. Maar al de rest? Hou die vooral goed in de gaten. Dylan van Baarle bewees vorig jaar nog maar eens dat die sterkte in de breedte ertoe kan leiden dat de schaduwkopman die als eerste weg is, kan winnen.

Wout van Aert is de naam binnen de ploeg die de meeste ogen op zich gericht zal krijgen, en dat weet hij zelf ook wel. Toch hoeft dat niet te betekenen dat hij daarom minder kans op de zege heeft. Twee jaar terug reed een sterke Van Aert immers gewoon iedereen uit het wiel op de Muur van Geraardsbergen, om zo naar de zege te soleren. Deze keer kiest Van Aert, die minder lang op de crossfiets zat, voor een meer gestage opbouw richting zijn twee droommonumenten, maar desondanks zit het met de vorm wel snor. Anders win je geen etappe in de Volta ao Algarve. Voor Europees kampioen Christophe Laporte wordt de Omloop zelfs zijn eerste koers van het seizoen, maar sinds hij zich vorig jaar als afmaker ontpopte, twijfelt niemand aan zijn staat van paraatheid.

Maar wees gerust: de kapers op de kust zullen talrijk zijn. Niet in het minst bij Alpecin-Deceuninck, dat met Jasper Philipsen nog zo’n seizoensdebutant aan de start brengt. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat de Omloop Het Nieuwsblad en Philipsen geen al te best huwelijk waren in het recente verleden. Bij zijn drie eerdere deelnames reed Philipsen zich zelfs nooit in de top-30. Anderzijds zette de Limburgse sprintbom pas vorig jaar definitief de stap naar resultaten rijden in de kasseiklassiekers. De vlakkere Parijs-Roubaix (tweede) is daarvan het beste voorbeeld, maar ook in Dwars door Vlaanderen deed Philipsen sterk mee. Zagen we daar een voorbode naar de komende lente?

Het omgekeerde verhaal geldt voor Arnaud De LieDe powersprinter deed in 2023 juist alle monden openvallen met zijn onvermoeibaarheid in de Omloop. Op een reuzenverzet klauterde hij de Muur van Geraardsbergen met de besten naar boven, om daarna ook in de jacht op Van Baarle meer dan zijn werk te doen. De Lie moest het stellen met zilver, maar werd wel de morele winnaar. Sindsdien weet hij immers dat hij in kasseikoersen als deze op winst mag mikken. Natuurlijk is het goudhaantje van Lotto Dstny nog altijd maar 21, maar bij de Belgische ploeg wil men wel beginnen oogsten. Zet er nog een sterke Victor Campenaerts en Brent Van Moer naast, en je weet dat het dit jaar misschien al kan gebeuren.

Een aantal jaren terug zouden we bij kasseiklassiekers als deze altijd naar dat andere Belgische topteam, Soudal Quick-Step hebben gekeken. Hun laatste zege in een kasseiklassieker ligt intussen al van de Ronde van Vlaanderen in 2021 achter ons, en dus wordt het tijd dat de mannen van Patrick Lefevere dat rechtzetten. De winnaar toen was Kasper Asgreen die in de Tour van vorig jaar bewees dat hij zijn capaciteiten nog niet kwijt is. Maar ook Julian Alaphilippe wil zijn kans na bijna drie jaar afwezigheid nog eens grijpen op de kasseien. De klasse kan bij die jongens niet weg zijn, en dan zwijgen we nog over Yves Lampaert en Gianni Moscon.

Lidl-Trek is nog zo’n ploeg met traditie in de klassiekers in België, en dus zakken ook zij met een interessant ensemble (zonder Mads Pedersen) af naar Gent voor de Omloop Het Nieuwsblad. Met Jasper Stuyven hebben ze zelfs een voormalige laureaat in de gelederen, maar stiekem kijken we bij deze ploeg toch het meest uit naar het jonge, Italiaanse goudhaantje Jonathan Milan In de editie van 2023 reed Milan zich al opvallend in de kijker met verschillende aanvalspogingen. Zo toonde hij al een eerste keer dat hij meer is dan een sprinter alleen. Later brak hij definitief door als snelle man, maar Milan gaf ook aan dat ook de klassiekers hem zinnen. Dan wordt de Omloop een eerste belangrijke test. Met de hulp van thuisrijder Edward Theuns moet Milan ver kunnen komen.

Dankzij de deelname van Philipsen, De Lie en Van Aert, weten de andere deelnemers alleszins zeker dat ze op de hellingen van hen weg zullen moeten rijden, als ze willen meedoen voor winst. Met zijn explosiviteit zou Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) weleens zo iemand kunnen zijn. En ook Matej Mohoric (Bahrain Victorious) houdt wel van een aanval. Bovendien beschikken de twee over een uitstekende bochten- en daaltechniek, waardoor ze een kloofje niet snel uit handen geven op de bochtige, glooiende wegen richting Ninove. Zet daar nog een absolute hardrijder als Stefan Küng (Groupama-FDJ) bij, en je weet dat aanvallers zeker niet kansloos zijn.

Iemand als Tim Wellens (UAE Emirates) is dan weer vaak vroeg goed op het seizoen en met Nils Politt heeft hij een straffe nieuwe compagnon de route aan zijn zijde gekregen. Ook Matteo Trentin (nieuw bij Tudor Pro Cycling), en Søren Wærenskjold en Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) zijn niet vies van vroeg winnen in het jaar, evenals Tom Van Asbroeck (Israel-Premier Tech). Voor Ide Schelling (Astana Qazaqstan) was het bijna zover in de lastige etappe naar Yitti Hills in de Tour of Oman, ware het niet dat Amaury Capiot (Arkéa-B&B Hotels) er een stokje voor stak. Ook die jongens kunnen zaterdag meedoen, evenals ploegmaats Florian Sénéchal en Alexey Lutsenko.

Verder geven we graag nog een vermelding aan outsiders Biniam Girmay en Mike Teunissen (Intermarché-Wanty), Jordi Meeus en Bob Jungels (BORA-hansgrohe), Fred Wright (Bahrain Victorious), Axel Zingle (Cofidis), Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) en Oier Lazkano (Movistar).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Wout van Aert

*** Christophe Laporte, Arnaud De Lie

** Matej Mohoric, Dylan van Baarle, Jasper Philipsen

* Kasper Asgreen, Tom Pidcock, Stefan Küng, Jonathan Milan

Website organisatie

Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

Een warme Omloop Het Nieuwsblad krijgen we zaterdag met zekerheid niet, als we Meteovista mogen geloven. In en rond Ninove worden maximale temperaturen tot 9 graden Celsius verwacht, en er zou ook een enkele regenbui kunnen neerdwarrelen. Maximaal wordt er 3 millimeter neerslag verwacht. Verder blaast de wind aan een kracht van 3 Beaufort vanuit het zuidwesten.

Zaterdag mogen we ook eindelijk nog eens luisteren naar de stemmen van Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer. Bij Sporza op VRT 1 beginnen ze vanaf 13.30 uur voor te beschouwen, met aansluitend natuurlijk de live-uitzending van de mannen en vrouwen. Eurosport 1 en online kanalen Eurosport.nl en Discovery+ zijn ook vanaf 13.30 uur reeds present. De NOS geeft op tv voorrang aan schaatsen, maar heeft een livestream en daar zal de nieuwe commentator Andries Lamain te horen zijn.