Omloop Het Nieuwsblad luidt steevast het begin van het (Vlaamse) wielervoorjaar in

Het is (bijna) zover! Met de Omloop Het Nieuwsblad wordt het begin van het Vlaamse wielervoorjaar, en voor sommige puristen zelfs het begin van het wielerjaar ingeluid. De openingsklassieker trekt naar goede gewoonte over de heuvels en kasseien in het wielergekke Vlaanderen. WielerFlits neemt je mee in de historie.

De Omloop Het Nieuwsblad kan al terugblikken op een prachtige geschiedenis. Voor de allereerste editie moeten we terug naar het jaar 1945, nog voor het einde van de Tweede Wereldoorlog dus. Destijds heette de koers de Omloop van Vlaanderen. Alleen: de Ronde van Vlaanderen en de Omloop van Vlaanderen… Dat klinkt toch wel redelijk gelijkaardig en de vergelijking werd dus ook al snel gemaakt. Dat zag ook toenmalig organisator Karel Van Wijnendale, waardoor in 1947 de naam werd veranderd.

Door de organiserende krant Het Volk werd de koers voortaan omgedoopt tot Omloop Het Volk. Dat veranderde niets aan het feit dat de start en aankomst in Gent lagen. De finish lag in het mythische Kuipke. Drie jaar later, in 1950, onderging de wedstrijd een kleine gedaantewisseling. Dat had alles te maken met de toevoeging van de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg, hellingen die tot op de dag van vandaag nog steeds in het parcours zitten en als scherprechters mogen worden aangemerkt.

Maar het bleef niet allemaal bij ‘het oude’. Tussen 1995 en 2007 verhuisde de finish bijvoorbeeld naar Lokeren, maar in 2008 mochten de Gentenaars de koers weer verwelkomen. In 2009 volgde de volgende grote verandering. Het was Flanders Classic die dat jaar de organisatie van de koers overnam, waardoor de naam Omloop Het Volk overboord werd gegooid. Voortaan heette de koers Omloop Het Nieuwsblad. Het Volk was inmiddels gefuseerd met het grotere Het Nieuwsblad en dat ging dus gepaard met een naamsverandering.

De finale van de Omloop, zoals de koers in de volksmond ook wel wordt genoemd, heeft ook flink wat veranderingen doorstaan. Met Gent als aankomstplaats werd een tijdje de Molenberg en de kasseien van de Paddestraat en Lippenhovestraat aangedaan in de laatste kilometers. In 2018 werd er gekozen voor de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg als absolute scherprechters en dit blijkt nog altijd het beproefde recept. De finish ligt anno 2024 alleen wel niet in Meerbeke, maar in Ninove.

Opvallend: de wedstrijd werd in al die jaren drie keer niet georganiseerd. Dit was zo in 1960, 1986 en 2004. Voor die twee laatste jaren was er een speciale reden: sneeuw. Memorabele edities, met opvallende winnaars, zijn er overigens genoeg geweest in recentere edities. We denken spontaan terug aan de overwinning van Luca Paolini (2013) in barre weersomstandigheden. Het was ijs-, maar dan ook ijskoud die dag in Vlaanderen. Of de zege van Ian Stannard in 2015, die als eenling van Team Sky wist af te rekenen met maar liefst drie coureurs van Etixx-Quick Step.

In totaal zijn er vijf Nederlanders die konden zegevieren in Omloop Het Nieuwsblad. Dat zijn Jo de Roo in 1966, de eerdergenoemde Jan Raas (1981), Teun van Vliet (1987), Sebastian Langeveld (2011) en Dylan van Baarle (2023). Belgen zijn er genoeg op de erelijst: maar liefst 58 keer kon het dolenthousiaste Vlaamse wielerpubliek juichen voor een vedette van eigen bodem. De naam van Tom Boonen staat daar, toch wel opmerkelijk gezien zijn erelijst, niet tussen. Wel eindigde hij viermaal op het podium, maar telkens op het verkeerde treetje.

Er zijn drie recordhouders, als we kijken naar het aantal overwinningen. Belgen Ernest Sterckx (1952, 1953 en 1956) en Joseph Bruyère (1974, 1975 en 1980) wonnen de koers drie keer in de 20ste eeuw. Peter Van Petegem (1997, 1998 en 2002), die nu koersdirecteur is, zette zich naast zijn twee landgenoten door in 2002 voor de derde keer te winnen. Sterkckx, Bruyère en Van Petegem hoeven voorlopig niet te vrezen voor hun gezamenlijke troon: in het huidige peloton wist geen enkele renner de Omloop Het Nieuwsblad twee keer te winnen.

Laatste winnaars Omloop Het Nieuwsblad

2023: Dylan van Baarle

2022: Wout van Aert

2021: Davide Ballerini

2020: Jasper Stuyven

2019: Zdeněk Štybar

2018: Michael Valgren

2017: Greg Van Avermaet

2016: Greg Van Avermaet

2015: Ian Stannard

2014: Ian Stannard

In het wielerseizoen 2024 wordt de Omloop Het Nieuwsblad verreden op zaterdag 24 februari.