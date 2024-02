woensdag 14 februari 2024 om 06:00

Deelnemers Omloop Het Nieuwsblad 2024

Overzicht Op zaterdag 24 februari schiet het Vlaamse wielervoorjaar op gang met Omloop Het Nieuwsblad. Het parcours vol met kasseien en hellingen, biedt de kans voor de grote klassieke renners om zich gelijk te laten zien in de eerste Europese en Belgische WorldTour-koers van de kalender. Vorig jaar was het gelijk raak voor Dylan van Baarle in zijn eerste koers voor Jumbo-Visma. Dit zijn de deelnemers van de Omloop het Nieuwsblad 2024.

Dit is een voorlopige startlijst die WielerFlits van updates blijft voorzien.

Startlijst

LOTTO DSTNY

UAE TEAM EMIRATES

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

LIDL-TREK

BORA-HANSGROHE

EF EDUCATION-EASYPOST

DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM

COFIDIS

SOUDAL-QUICK-STEP

TEAM ARKEA-B&B HOTELS

TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL

TEAM FLANDERS - BALOISE

INTERMARCHÉ-WANTY

INEOS GRENADIERS

ISRAEL-PREMIER TECH

GROUPAMA-FDJ

BAHRAIN VICTORIOUS

BINGOAL WB

UNO-X MOBILITY

MOVISTAR TEAM

ALPECIN-DECEUNINCK

