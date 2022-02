Wout van Aert schrijft Omloop Het Nieuwsblad op zijn naam

Wout van Aert mag de Omloop Het Nieuwsblad op zijn palmares bijschrijven. De renner van Jumbo-Visma reed overtuigend weg op de Bosberg en kwam solo aan in Ninove. Sonny Colbrelli en Greg Van Avermaet sprintten achter Van Aert naar de plekken twee en drie.



Toen om 11.15 uur het startschot had geklonken op de Huldegemsesteenweg in Merelbeke en de renners vertrokken waren voor de Omloop Het Nieuwsblad, begon het klassieke wielerseizoen na weer een lange winter wachten dan eindelijk. Wie heeft de winter goed verteerd? En wie heeft er nog werk aan de winkel? Het waren vragen waar we snel antwoord op zouden krijgen, met beklimmingen als de Berendries, de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg in volle finale.

Vroege vlucht met Ruben Apers

Een lange aanloopfase van honderd kilometer zonder echte beklimmingen volgde echter voordat het zover was. Daarin beproefden zeven renners hun geluk, met daarbij Alexander Konychev (BikeExchange), Quintin Jauregui (B&B Hotels), Ruben Apers (Sport Vlaanderen-Baloise), Donovan Grondin (Arkea-Samsic), Juri Hollmann (Movistar), Ben Healy (EF-EasyPost) en Morten Hulgaard (Uno-X). De Nederlander Matthijs Paaschens wilde ook meezijn, maar hij kreeg het gat – dat hoogstens negen minuten was – niet dicht en staakte de strijd na een lange achtervolging.

De mannen van Jumbo-Visma kregen het gat wel zo goed als dicht: eerder had Wout van Aert aangegeven dat zijn ploeg met ambitie zou starten in de Omloop en dat was goed te zien. De Nederlandse supermarktploeg nam het heft in handen, wat ervoor zorgde dat er zeven minuten van de voorsprong van de zeven vooraan was afgeknabbeld toen de voorfinale begon op de Valkenberg.

Aldaar zagen we de eerste speldenprikjes van Brent Van Moer, Philippe Gilbert en de jonge Brit Magnus Sheffield. Maar echt wegrijden? Daar slaagden ze niet in. Daarvoor was het in het peloton nog simpelweg te onrustig. Die onrust liet zich onder meer zien door een aantal valpartijen. Victor Campenaerts, Alessandro Covi en Lawrence Naesen (sleutelbeenbreuk) waren enkele renners die naar de grond gingen.

Vermeersch slaat een gat

Florian Vermeersch had op de Wolvenberg met nog vijftig kilometer te gaan meer succes. Met Loic Vliegen en Stefan Küng reed hij in een ruk naar de kopgroep toe – die op dat moment nog 35 seconden voorsprong had. In de kilometers die volgden liep deze weer op naar een minuut.

Wachten was het daarna op de eerste aanval van een van de grote favorieten. Die aanval zou volgen op de Berendries, waar Tiesj Benoot inleidend werk voor Van Aert verrichte door ten aanval ten trekken met zijn landgenoot in het wiel. Vlak voor de top nam de Belgisch kampioen over; het gat was gemaakt en naast de twee Jumbo-ploegmaten waren alleen Tom Pidcock, Jhonathan Narvaez en Sonny Colbrelli mee. De kopgroep werd daarna ingerekend.

Benoot in de aanval

Benoot ging vervolgens opnieuw in de aanval. Op weg naar de Muur van Geraardsbergen nam hij een voorsprong van twintig seconden en werd de groep met Van Aert en Pidcock weer ingerekend door het peloton. Benoot slaagde erin om de Muur te overleven, maar werd in de afdaling alsnog gegrepen. De Bosberg een paar kilometer zou de laatste kans zijn om een verschil te forceren.

Van Aert overtuigt op de Bosberg en wint

Campenaerts en Naesen deden vlak voor die Bosberg een serieuze poging. Met een kleine bonus begonnen zij aan deze slotklim. Kansrijk leken ze ook, tot Van Aert zelf de gashendel opentrok. Niemand was in staat om te volgen: met een voorsprong van om en nabij de tien seconden begon hij aan de laatste tien kilometer naar Ninove.

Geen ploeg bleek in die laatste kilometers bij machte om de kloof met Van Aert te dichten. Voor het eerst in zijn carrière mocht Van Aert vervolgens het zegegebaar maken in de Omloop Het Nieuwsblad.