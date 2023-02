Dylan van Baarle debuteert voor Jumbo-Visma met solozege in Omloop Het Nieuwsblad

Dylan van Baarle heeft de Omloop Het Nieuwsblad gewonnen. De Nederlander van Jumbo-Visma zette zo’n veertig kilometer voor het einde eigenhandig een kopgroep op touw, ging aan de voet van de Muur van Geraardsbergensolo en kwam alleen aan op de Elisabethlaan in Ninove. Arnaud De Lie werd tweede, Christophe Laporte derde.

Op zaterdagochtend, om 11.15, weerklonk in Meerbeke het officiële startsein van het Vlaamse voorjaar: de Omloop Het Nieuwsblad werd op gang geschoten. De renners moesten vervolgens 207,3 kilometer afleggen. Op 53 kilometer van de streep begon de finale echt, met de Wolvenberg. Daarna wachtten nog de nodige andere hindernissen, waaronder het iconische duo Muur van Geraardsbergen-Bosberg. Na de Bosberg was het nog maar twaalf kilometer tot aan de meet in Ninove.

Kopgroep van zeven, opgave Turner

In het eerste uur ontstond er een kopgroep van zeven. Daarbij vier Belgen: Louis Blouwe (Bingoal WB), Gilles De Wilde, Alex Colman (Flanders Baloise) en tweevoudig Parijs-Tours-winnaar Jelle Wallays van Cofidis. Zij hadden het gezelschap van de Canadees Adam de Vos (Human Powered Health), de Fransman Mathis Le Berre (Arkéa-Samsic) en de Deen Mathias Norsgaard (Movistar). Een landgenoot van laatstgenoemde, Christopher Juul-Jensen (Jayco AlUla), probeerde op een gegeven moment ook nog de oversteek te maken, maar kwam in de welbekende chasse patat.

De overige aanvallers vergaarden een voorsprong van meer dan acht minuten op het peloton, waar BORA-hansgrohe, Groupama-FDJ en Jumbo-Visma het werk verdeelden. Ondertussen was er in deze groep ook een valpartij te melden. Onder anderen Michael Schär (AG2R Citroën) en outsider Ben Turner (INEOS Grenadiers) lagen erbij. Beiden konden hun weg niet vervolgen en stapten uit de wedstrijd.

Jumbo-Visma maakt koers

Niet veel later barstte de koers al los. Op honderd kilometer van de streep draaide Jumbo Visma de gashendel open, waardoor er scheuren in het peloton ontstonden. Een groep van veertien renners reed weg, met zes man van de Nederlandse WorldTour-ploeg: Tiesj Benoot, Christophe Laporte, Tim van Dijke, Jan Tratnik, Nathan Van Hooydonck en Dylan van Baarle. Alleen Edoardo Affini zat niet mee voor de zwart-gelen. Fred Wright, Pascal Ackermann, Marco Haller, Daan Hoole, Kelland O’Brien, Magnus Sheffield en Connor Swift waren van de partij van voren.

Deze groep bleef niet lang bij elkaar, want al snel scheidden Van Hooydonck, Tratnik, Wright, Haller, O’Brien en Swift zich af. Terwijl de overige acht terugvielen in het peloton, ging de rest op jacht naar de vroege vluchters. De zes zouden echter nooit de aansluiting maken. Ze naderden tot anderhalve minuut van de koplopers, maar door het werk van Soudal Quick-Step kwam de meute met nog 65 kilometer te gaan weer aansluiten. Net daarvoor waren Tim Declercq en Nils Eekhoff ten val gekomen, maar beiden konden hun weg vervolgen.

Val De Lie

Op 55 kilometer van de streep zagen we de sprint naar de Holleweg, de laatste kasseienstrook voor de Wolvenberg. Van Baarle werd hier even opgehouden, maar zijn malheur viel mee vergeleken met dat van Arnaud De Lie. De 20-jarige Belg, een van de voornaamste favorieten voor de zege, schoof net na de Wolvenberg onderuit. De schade leek mee te vallen, maar hij moest wel van fiets wisselen. Vervolgens was Le Taureau de Lescheret op achtervolgen aangewezen. Met de hulp van enkele ploeggenoten kon hij terugkeren in het peloton.

Net op dat moment was er weer een valpartij. Nu waren Laurenz Rex (Intermarché-Circus-Wanty) en Jasper De Buyst (Lotto Dstny) de grootste slachtoffers: de twee Belgen bleven in de berm zitten. Daarna, net voor de Molenberg, zagen we ook Anthony Turgis en Alex Colman nog vallen. Die laatste was net teruggezakt uit de kopgroep, die nog bestond uit Wallays, Le Berre en Norsgaard. Zij werden op de Molenberg ingerekend door het peloton, waar eerst Nathan Van Hooydonck en vervolgens Christophe Laporte gas gaf.

Van Baarle valt aan

Er ontstond zo een kopgroep van zo’n twintig, vijfentwintig renners, met ook De Lie en Van Baarle. Laatstgenoemde ging er vervolgens op zijn Zoetemelks – of moeten we zeggen: op zijn Van Baarles? – vandoor. Jonathan Milan, Florian Vermeersch en Le Berre (die blijkbaar nog wat in de tank had) slopen mee. Kevin Geniets en Jasper Stuyven kozen voor de tegenaanval, later gevolgd door Nils Eekhoff, Rui Oliveira, Jan Tratnik en Brent Van Moer. Die laatste twee werkten niet mee, waardoor het van achteren weer samenliep op de Berendries.

Daar trok Greg Van Avermaet door, maar definitieve afscheiding had dat niet tot gevolg. In de kopgroep ontstonden er wel verschillen. Milan moest passen en vervolgens, op het Vossenhol, brak ook Vermeersch onder het gebeuk van Van Baarle. Le Berre, vorig jaar winnaar van de Ronde van Normandië, kon verrassend genoeg wel bijblijven. In het peloton hadden we in de tussentijd versnellingen gezien van onder meer Tim Wellens en Stefan Küng, maar Jumbo-Visma legde de boel lam. Het was daarna Bahrain Victorious dat de snelheid er weer inbracht.

Muur van Geraardsbergen

Le Berre nam in eerste instantie over van Van Baarle, maar nadien bleef hij – na al het werk dat hij al gedaan had – in het wiel zitten. Samen kwamen ze zo aan de voet van de Muur van Geraardsbergen, met een voorsprong van een halve minuut op het peloton, dat Vermeersch en Milan bij het opdraaien inrekende. Het volgende beeld dat de televisiekijker te zien was, was een geparkeerde Le Berre. De 21-jarige Fransman moest Van Baarle laten gaan. Hij zag vervolgens eerst Wellens en Matej Mohoric voorbijkomen en kort daarna De Lie en Laporte. De vier kwamen in de afdaling samen.

Van Baarle had nog zo’n vijftien seconden in aanloop naar de Bosberg. Even leken de vier dichterbij te komen, maar aan de voet van de helling bleek het verschil toch behoorlijk stabiel gebleven. Ook op de top had de Nederlander niets van zijn pluimen verloren en vervolgens liep hij enkel verder uit op de achtervolgers, waar Laporte de stoorzender speelde. Het peloton kwam in de finale richting Ninove langzaam maar zeker wat dichterbij diezelfde Laporte, De Lie, Mohoric en Wellens.

Van Baarle was echter buiten bereik. De 30-jarige renner, die zijn eerste wedstrijd voor Jumbo-Visma reed, kon op de Elisabethlaan uitgebreid zegevieren. De vier achtervolgers werden op de aankomststrook ingerekend, maar De Lie en Laporte wisten alsnog naar de plaatsen twee en drie te sprinten.

