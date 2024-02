woensdag 7 februari 2024 om 10:29

Andries Lamain nieuwe wielercommentator bij NOS Sport

Andries Lamain is de nieuwe wielercommentator bij NOS Sport. Lamain gaf al sinds april vorig jaar op freelance basis commentaar bij het wielrennen voor vrouwen. Wielerliefhebbers kennen hem ook vanwege zijn wielercommentaar voor Eurosport.

Lamain studeerde Journalistiek aan de Hogeschool van Utrecht. Na zijn opleiding werkte hij onder meer als presentator van het AVROTROS televisieprogramma Radar en het NPO Radio 1-programma Dit is de Zaterdag van de EO. Tot voor kort was Lamain als commentator te horen bij Eurosport, waar hij verslag deed van wielrennen en darts. Sinds april 2023 gaf Lamain op freelance basis al commentaar bij het wielrennen bij NOS Sport.

Lamain was de afgelopen jaren als wielercommentator dus voornamelijk te horen op Eurosport, maar verlaat de ‘Home of Cycling’ om volledig in dienst te treden bij de NOS. “Lamain is komend wielerseizoen voor het eerst te horen op 24 februari bij Omloop het Nieuwsblad. Hij wordt niet 1-op-1 de opvolger van Gio Lippens. Lamain zal op radio en televisie te horen zijn”, valt er te lezen in een persbericht.

Wielervirus

Lamain is uiteraard erg blij met deze ‘nieuwe’ uitdaging. “Op mijn achtste werd ik door het wielervirus gegrepen. Sindsdien volg ik de sport op de voet. Het mooie van wielrennen volgen is het gevoel dat je onderweg bent met het peloton. Elke etappe is een nieuw avontuur. Ik kijk ernaar uit om – samen met de andere commentatoren – kijkers en luisteraars mee te nemen in de koers en hun meer te vertellen over deze mooie sport.”

Arno Vermeulen, chef commentator bij NOS Sport, spreekt vol lof over de nieuwe aanwinst: “Het is erg fijn dat Andries zich bij ons aansluit. Hij heeft al ervaring bij het geven van commentaar voor diverse sporten en loopt ook al bijna een jaar mee bij de NOS. Er komt een mooi wielrenjaar aan bij de NOS, dus het is goed dat ons wielrencommentatorenteam nu compleet is.”