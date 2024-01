Youri IJnsen • vrijdag 12 januari 2024 om 07:00 vrijdag 12 januari 2024 om 07:00

Voorbeschouwing: NK veldrijden voor mannen 2024 – Welke Lion pakt het rood-wit-blauw?

Zonder opnieuw Mathieu van der Poel ligt er tijdens het Nederlands kampioenschap veldrijden een unieke kans voor de overige Nederlandse toppers om een iconische trui te veroveren deze winter. Waar dat normaliter bij de mannen dan altijd Lars van der Haar was, is de spanning op zondag 14 januari om 15.00 uur nu om te snijden. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Laatste tien winnaars NK veldrijden, elite mannen

2023: Lars van der Haar

2022: Lars van der Haar

2021: Geen editie vanwege coronapandemie

2020: Mathieu van der Poel

2019: Mathieu van der Poel

2018: Mathieu van der Poel

2017: Mathieu van der Poel

2016: Mathieu van der Poel

2015: Mathieu van der Poel

2014: Lars van der Haar

2013: Lars van der Haar

Vorig jaar

NK veldrijden 2023 in Zaltbommel

Uitslag mannen

Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) in 1u04m11s

Joris Nieuwenhuis (Baloise Trek Lions) op 3s

Ryan Kamp (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 47s

4. Pim Ronhaar (Baloise Trek Lions) op 1m25s

5. Corné van Kessel (Deschacht-Hens-Maes) op 1m47s

Parcours

Op en rond het terrein van Paviljoen Nijstad ten zuidwesten van Hoogeveen is er een veelzijdig rondje uitgezet dat deze winter dienst doet als decor van het NK veldrijden. De lokale – en ook landelijk bekende – wielervereniging De Peddelaars heeft het parcours uitgetekend, waarbij ook Jens Dekker nauw betrokken is. De voormalig wereldkampioen bij de junioren deed dat een jaar of drie geleden, toen er van zijn comeback nog geen sprake was. Zichzelf bevoordelen was er dus niet bij. “Wel wilde ik een parcours maken waarop het publiek mooie wedstrijden te zien krijgt.”

Dat zal moeten blijken, maar alle ingrediënten zijn er wel voor aanwezig. Het begin van de omloop is na de asfaltstrook bij start-finish op weidegrond. Drassig gaat het daar nooit zijn. Vlak na de eerste materiaalpost begint een wat langer klimmetje, waar crossers hun kracht goed op kwijt kunnen. Daarna volgt een korte, technische off camber-afdaling, tot ze opnieuw op asfalt terecht komen. In één lange streep rijden ze naar het noordelijke deel van het parcours, waar ze linksaf een recreatiegebied in rijden. Daar zijn beachvolleybalvelden omgetoverd tot een heuse zandbak.

Daar is een bocht ingelegd, die misschien net te rijden is. Een gegarandeerde loopstrook is dat echter niet, ondanks dat het zand los ligt. Na wat bochtjes over gras en een pad met tegels, draaien de crossers het strand op aan de Surfplas. Dat zand ligt hard en is goed berijdbaar. Vergelijk het een beetje met de zandpassage tijdens de Zilvermeercross in Mol. Daarna volgt een enigszins makkelijker stuk aan de buitenkant van het parcours, waar je even op krachten kunt komen. Na de tweede keer materiaalpost volgen de moeilijkheden zich namelijk in rap tempo op.

Dat begint met een brug, kort daarop gevolgd door een steile klim (naar hetzelfde hoogtepunt als waar de lange klim eindigt) en een ook korte en technische afdaling. Daarna volgt weer een brug, met daarna een lange noordelijk lus waar waarschijnlijk ook de balkjes komen te liggen. Na het draaipunt rijden ze richting het paviljoen, waar de crossers over het terras zullen rijden (op matten met vloerbedekking).

Daarna krijgen ze nog een korte strandpassage. Aan het einde daarvan ligt een geluidswal, die ze steil omhoog moeten beklimmen. Vervolgens rijden ze zo’n honderd meter door op die wal. Tot slot wacht er nog een korte, technische afdaling en twee cruciale bochtjes voordat de renners weer op het asfalt terecht komen richting de doorkomst en finishstraat.

Het parcours kent nog een paar kleine wijzigingen

Programma en info

Programma zondag 7 januari 2023

10.30 uur: Junioren vrouwen

12.00 uur: Junioren mannen

13.40 uur: Elite vrouwen + U23 vrouwen

15.00 uur: Elite mannen + U23 mannen

Locatie

Paviljoen Nijstad, Koedijk 8, Hoogeveen

Publieksinformatie

Entree op de dag van het NK veldrijden is het hele weekend gratis.

Website organisatie

Deelnemerslijst elite mannen

Deelnemerslijst beloften mannen

Favorieten

Een favoriet voorspellen voor het Nederlands kampioenschap veldrijden is geen moeilijke opgave. Het NK vindt plaats sinds 1960 en minus één jaar corona (toen het niet doorging in 2021) telt ons land zestig edities. Toch zijn er slechts twintig verschillende namen die de erelijst sieren. Slokop is Hennie Stamsnijder, die liefst negen keer het rood-wit-blauw veroverde. Heel vaak wint de sterkste Nederlandse crosser ook het NK. Zo verdeelden slechts twee veldrijders de laatste tien edities. De een is uiteraard Mathieu van der Poel (zes), die er na 2022 en 2023 opnieuw niet bij is.

De overige vier edities werden gewonnen door Lars van der Haar. De Terriër van Woudenberg was bij zijn debuut in 2013 meteen de beste van Nederland en deed dat een jaar later nog eens dunnetjes over. MVDP was daarna zes opeenvolgende edities de beste, maar de laatste twee seizoenen heeft de 32-jarige crosser van Baloise Trek Lions het rood-wit-blauw weer terug.

Aan het begin van de winter liet Van der Haar de beste versie van zichzelf zien, zijn niveau leek beter dan ooit. Maar sinds zijn ploegstage in december zijn z’n uitslagen ietsje minder. Vast in functie van de belangrijke januari-maand. Van der Haar komt altijd bovendrijven op kampioenschappen.

Het parcours in Hoogeveen is bij droog weer of vorst razendsnel en dat ligt Van der Haar als geen ander. In dat geval heeft hij een streepje voor op zijn – nu – twee naaste concurrenten, die meer baat hebben bij tragere wedstrijden. Dan komt het op de kracht aan en met Wereldbeker-zeges in Dendermonde en Dublin liet Pim Ronhaar zien daar wel mee om te kunnen gaan.

De 22-jarige Hellendoorner van eveneens Baloise Trek Lions is dé revelatie van het seizoen. Eigenlijk sinds het EK begin november in Pontchâteau, haalt hij een heel hoog niveau. Afgelopen week werd hij nog knap tweede in Koksijde achter Van der Poel, maar hield hij wel knap Wout van Aert achter zich.

Aan het begin van de crosswinter van 2022-2023, besloot Joris Nieuwenhuis terug te keren naar zijn roots. Hij leverde zijn WorldTour-contract bij Team DSM in en stapte over naar – alweer – Baloise Trek Lions, de ploeg van levende legende Sven Nys. Die keuze heeft de Zelhemmer (27) geen windeieren gelegd.

Na een aanpassingsjaar, blijkt dit seizoen dat Nieuwenhuis de juiste keuze maakte. Hij won twee Superprestige-manches (Merksplas en Boom) en de Wereldbeker in Val di Sole schreef de voormalig WorldTour-prof ook op zijn naam. Onlangs werd hij achter MVDP nog tweede in de Wereldbekers van Hulst en Zonhoven. Krijgen we een volledig BTL-podium?

Die kans is groot. Gezien de weersomstandigheden zal het parcours iets van haar snelle karakter verliezen, waardoor Nieuwenhuis en Ronhaar normaal gesproken langer met de meer ervaren Van der Haar mee kunnen gaan. Daarvan hoopt ook Tibor Del Grosso te profiteren. De 20-jarige Drent is gevoelig voor virussen en was dit seizoen al een paar keer goed ziek. Eerst na Dublin en ook na de jaarwisseling was het raak.

Hij reed daardoor pas zes wedstrijden, maar won er – U23-veldritten weliswaar – wel de helft van. En dat heeft een crosser toch wel af en toe nodig om het afmaken van een wedstrijd onder de knie te hebben. Door ziekte is dat wel een beetje afwachten.

Toch heeft de jongeling wel een streepje voor op bijvoorbeeld Ryan Kamp. De 23-jarige veldrijder uit Roosendaal rijdt sinds 1 januari als eenmansteam in de rondte, nadat zijn contract bij Pauwels Sauzen-Bingoal niet was verlengd. Net als Van der Haar, Ronhaar en Nieuwenhuis werd Kamp al eens wereldkampioen bij de beloften.

Normaal komt hij het beste tot zijn recht in zware crossen, waar de gemiddelde snelheid wat lager ligt. Wat dat betreft is het voor hem – net als bij Ronhaar en Nieuwenhuis – te hopen dat de dooi hard inzet. Want anders krijgen we in Hoogeveen een heel snelle cross, die bijvoorbeeld in het voordeel is van Van der Haar en ook van de jonge Del Grosso.

Voor de laatste ster in deze voorbeschouwing kunnen we nog putten uit drie namen. Op een heel goede dag is voor hen het podium normaal gezien het hoogst haalbare, winnen lijkt een quasi-onmogelijke opdracht en zou zondag een daverende verrassing betekenen. Voor Stan Godrie (30) zou het zelfs zijn eerste elite-podium betekenen.

Mees Hendrikx slaagde daar twee jaar geleden in Rucphen wel al eens in. Sinds zijn overstap naar de elites heeft hij het echter lastig, maar wie weet kan hij iets extra’s. Toch is de keuze voor de laatste ster gevallen op Corné van Kessel (32). De Veldhovenaar rijdt van hen de beste uitslagen dit seizoen.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Lars van der Haar

** Pim Ronhaar, Joris Nieuwenhuis

* Tibor Del Grosso, Ryan Kamp, Corné van Kessel

U23 rijden tegelijk met elite Het NK van zondag is een gemixt deelnemersveld van mannen elite en beloften. Die laatste categorie zal gewoon in de uitslag van de elites staan, maar op basis van hun leeftijd krijgen ze ook een eigen huldiging. Zo zou het kunnen zijn dat Del Grosso bijvoorbeeld als derde eindigt, maar wel met het rood-wit-blauw voor beloften naar huis gaat. Weet de jongeling van Alpecin-Deceuninck te winnen, dan krijgt hij eveneens de elite-titel mee naar huis. Andere kanshebbers op eremetaal bij de beloften zijn vooral David Haverdings, Danny van Lierop, Guus van der Eijnden, Lucas Janssen en Bailey Groenendaal. Maar normaal gezien moet deze voor Del Grosso zijn. Favorieten volgens WielerFlits

*** Tibor Del Grosso

** David Haverdings, Danny van Lierop

* Lucas Janssen, Bailey Groenendaal, Guus van der Eijnden

Weer en TV

Volgens Weeronline krijgen de crossers zondag af te rekenen met druilerig winterweer in Hoogeveen. De temperatuur schommelt rond de 4 graden Celsius en door de westenwind (windkracht 4) voelt het aan alsof het rond het vriespunt is. De neerslagkans ligt de hele dag boven de 80%, dus het zal een waterkoude bedoening worden in Drenthe. Door de dooi en regen kan het wel uitdraaien op een glijpartij, waardoor het meer aan komt op kracht en techniek dan snelheid.

Het NK veldrijden bij de vrouwen en de mannen is op meerdere manieren live te zien. Op de regionale tv-zender RTV Drenthe begint de live-uitzending al om 13.30 uur met de vrouwen en daarna blijven ze er onafgebroken bij. De NOS doet van beide wedstrijden verslag via een livestream in de app en online, terwijl ook Eurosport.nl en Discovery+ de cross uitzenden. Ook bij de landelijke media starten de uitzendingen rond 15.00 uur.