Van der Haar klopt ploeggenoot Nieuwenhuis en prolongeert Nederlandse veldrittitel 

Lars van der Haar is net als vorig jaar Nederlands kampioen veldrijden geworden. De 31-jarige renner van Baloise-Trek Lions reed vrijwel de hele wedstrijd voorop samen met zijn ploeggenoot Joris Nieuwenhuis. In de diep finale maakte Van der Haar het verschil.

Joris Nieuwenhuis had een goede start van zijn NK veldrijden. Hij dook als eerste het extreem modderige veld in. Zijn ploeggenoot Lars van der Haar, bij afwezigheid van Mathieu van der Poel de grote favoriet, raakte wat in de verdrukking, maar kon al snel weer wat opschuiven. Hij had na de eerste honderden meters de vierde positie, achter Nieuwenhuis, Corné van Kessel en Tibor del Grosso. Later kwam ook Pim Ronhaar nog aansluiten.

Omdat Van Kessel moest passen, zat Baloise Trek Lions in een ideale situatie: ze hadden drie renners in de kopgroep van vier. Toen belofterenner Del Grosso in de tweede ronde capituleerde , hadden we zelfs een trio van de rood-blauwe formatie voorop. Lang duurde deze situatie evenwel niet, want na een versnelling van Nieuwenhuis, moest Ronhaar eraf. Van der Haar kon de sprong nog wel maken.

Het duo, waar Nieuwenhuis steevast de leiding nam, liep vervolgens snel verder uit op de rest van het veld. Het zou een duel tussen de twee ploeggenoten worden. Ze weken elkaar lange tijd van geen meter, maar in de voorlaatste ronde leek Van der Haar een paar keer enkele meters te moeten laten. Lossen deed hij evenwel niet. We begonnen dus met twee koplopers aan de slotronde. Daar probeerde Van der Haar, al lopend, een aanval te plaatsen.

Nieuwenhuis was echter alert en counterde zijn ploeggenoot gelijk. Daarna was het weer Van der Haar die de kop nam en heel voorzichtig een gaatje sloeg. Hoewel hij in de allerlaatste meters nog behoorlijk stilviel, hield hij stand en pakte hij opnieuw de Nederlandse titel. Een balende Nieuwenhuis, die met een kapot schoenplaatje bleek te kampen, werd tweede.

NK veldrijden in Zaltbommel

Uitslag elite-mannen

1. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions)

2. Joris Nieuwenhuis (Baloise Trek Lions)

3. Ryan Kamp (Pauwels Sauzen-Bingoal)

4. Pim Ronhaar (Baloise Trek Lions)