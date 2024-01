Youri IJnsen • donderdag 11 januari 2024 om 07:00 donderdag 11 januari 2024 om 07:00

Absente Jens Dekker tekende NK-parcours Hoogeveen: “De klimmetjes gaan het verschil maken”

Interview Jens Dekker staat op dit moment langs de kant na een behoorlijk succesvolle rentree in het veldrijden. Die comeback begon hij vorig jaar in deze periode, maar twee jaar eerder tekende hij al de blauwdruk van het NK-parcours aankomend weekend in Hoogeveen. “Niet om mezelf te bevoordelen, maar om er een mooie kijkwedstrijd van te maken”, vertelt Dekker, die spannende wedstrijden voorspelt, aan WielerFlits. Hij woont in Fluitenberg, op 3,5 kilometer van het parcours.

Als we het parcourskaartje erbij pakken met de 25-jarige Drent, merkt hij meteen op dat het originele parcours iets afwijkt van de tekening. “Maar het is wel serieuze kost”, zegt de comeback crosser. “Twee jaar geleden is de start-finish-strook opnieuw geasfalteerd. Er komt normaal ook niet veel verkeer op die plek, dus die weg ligt er heel mooi bij. Vooral ook omdat de strook breed en lang genoeg is. Vanaf het asfalt rijd je een stuk weide in, met wat lusjes. De bochtjes liggen nu iets anders dan op het kaartje staat. De weide-ondergrond is altijd hard.”

Daarna rijden de crossers onder een brug door en door de eerste materiaalpost. “Eenmaal daaruit, loopt het een beetje omhoog. Daarna volgt een bocht en moet je echt een langere beklimming op, parallel aan de post. Daar kun je best wel snelheid maken. De afdaling is ongeveer net zo lang, maar loopt wel schuin af. Off camber, dus (foto 1, red.). Best lastig, voor Nederlandse begrippen. Maar als het door vorst hard ligt, ook wel goed te doen. Aan het einde van dat stuk rijd je richting het strand. Een paar bochtjes in het gras en dan krijg je best een serieuze zandbak.”

Recreatiegebied langs de snelweg A28

Strand? Ja, strand. Het NK-parcous ligt namelijk in recreatiegebied Nijstad. Dat is ten zuidwesten van Hoogeveen zelf, een voormalige zandwinplas met dezelfde naam. Tegenwoordig heet het in de volksmond ook wel de Surfplas en bevindt er zich Paviljoen Nijstad, aan het water. Het recreatiegebied om de horecagelegenheid is het epicentrum van het komende NK. “De zandbak doet normaal dienst als een beachvolleybalterrein. Er is wel een bocht ingelegd, waardoor het niet rechtdoor door het zand is. Misschien is het net te rijden. Je kunt er tijd winnen, maar niet veel.”

Het zand ligt er namelijk permanent en los bij. “Eenmaal uit het zand, gaat het via gras en een aantal grote tegels richting het strand. Daarover rijd je naar het noordelijke deel van de route. Dat zand ligt aan het water en zal dus hard en goed berijdbaar zijn”, voorspelt Dekker. Tv-shots zoals in de Zilvermeercross van Mol zijn hier dus ook goed mogelijk vanaf het water. “Aan het einde van het zand ga je rechtsaf en weer met de klok mee over weidegrond naar de tweede keer materiaalpost. Daarna pak je de brug omhoog waar je in het begin van de ronde onderdoor rijdt.”

“Daarna moet je echt een steil klimmetje op, op hetzelfde heuveltje die aan het begin van de omloop zit”, legt Dekker uit. “Dat ding is zo’n zeven tot acht meter hoog en de tweede keer rijd je daar binnen dertig meter naar de top. Al is het ook weer niet zo’n muur zoals je die bijvoorbeeld in Hulst hebt. Maar aangezien de weerstations een beetje regen en dooi voorspellen dit weekend, vermoed ik dat fietsen daar niet gaat en je naar boven moet lopen. Je hebt dan geen grip. Dan volgt een korte, toch wel technische afdaling. Daarna knal je meteen weer een brug op omhoog.”





Listige slotfase

De crossers zetten dan koers naar het paviljoen aan het strand. “Op het stukje gras tussen de tweede brug en het strand, komen er waarschijnlijk nog balken te liggen”, verklapt Dekker. “Dat hangt een beetje van de vorst af, want aan het begin van de week lukte het nog niet om dat in de grond te krijgen. Daarna komt visueel voor de kijkers thuis, misschien wel het meest interessante deel. Ze rijden dan namelijk over het terras, tussen het water en het restaurant van het paviljoen in. Het is er breed genoeg en er komen stroken met vloerbekleding te liggen.” Goed te doen, dus.

Na dat terras komen de deelnemers weer op een goed berijdbaar stuk strand uit, voordat ze links afdraaien richting het asfalt (foto 2). “Maar dat gaat wel over een steile helling, die wél te vergelijken is met Hulst. Het is niet heel lang, maar je rijdt daar steil, recht omhoog (foto 3, red.). Het is een geluidswal om het geluid van de A28 te dempen. Daarboven is het zo’n honderd meter rechtdoor en vervolgens krijg je nog een best wel lastige technische afdaling (foto 4). Daarin zitten twee cruciale bochtjes en dan steven je op de streep af. Een tof rondje, waar je behoudens de klimmetjes nergens écht het verschil maakt.”







Vooral het weer gaat van belang zijn, onderstreept Dekker. “Als het hard vriest zoals aan het begin van deze week, kun je hier echt hard rijden. Het is niet supertechnisch: het is overal breed en er zitten geen superscherpe bochten in. Maar als het gaat dooien, krijg je misschien wel een glad bovenlaagje op de harde ondergrond. Dan kan het op het gras een beetje glijden zijn en moet het op de kracht gebeuren. Bij de elite mannen zie ik een scenario waarbij een groepje bij elkaar blijft. Normaal was Lars van der Haar voor mij de topfavoriet geweest, maar als het dooit zet ik Pim Ronhaar en Joris Nieuwenhuis er wel naast. Bij de vrouwen is Puck Pieterse wel echt topfavoriet.”