Niels Bastiaens • woensdag 10 januari 2024 om 12:05

Sven Nys zet zijn drie kopmannen op gelijke hoogte in NK veldrijden: “Wie wint, hangt af van het weer”

Video Nederland is sinds dit seizoen enkele toppers in het veldrijden rijker, en dus ligt de strijd om de nationale titel meer open dan ooit. Met Pim Ronhaar, Joris Nieuwenhuis en Lars van der Haar komen de drie grote favorieten allemaal uit de stal van Baloise Trek Lions. Ploegmanager Sven Nys zet hen op gelijke hoogte, zegt hij voor de camera van WielerFlits.

Waar Ronhaar in de eerste seizoenshelft vooral een belangrijke rol speelde als teamplayer bij de overwinningen van ploegmaats Thibau Nys en Van der Haar, profileert hij zich sinds half november – kijk naar de Wereldbekers in Dendermonde en Dublin – ook als winnaar. De constante in zijn prestaties was in de eerste instantie ver te zoeken, maar tijdens de kerstperiode zette de 22-jarige crosser definitief de stap naar de top. Vaak wist hij slokop Mathieu van der Poel nog het dichtst te benaderen van het hele peloton.

Straffe Ronhaar

“Het is nog niet heel vaak gebeurd, maar Pim komt wel dichter. Zeker ten opzichte van Wout van Aert”, analyseert Nys aan onze microfoon. “In het zand van Koksijde versloeg hij hem zelfs, ook al was het nog spannend op het einde. Je ziet heel veel regelmaat bij Pim. Als hij op een parcours komt waar de ondergrond zwaar ligt, in combinatie met zijn zandpassages, dan krijg je zo’n resultaten. Zeker als je daar een goede conditie aan koppelt”, zegt de Kannibaal.

Waarom Ronhaar er juist nu doorkomt? Daarvoor vindt Nys geen gekke verklaring. “Ik denk dat het gewoon de leeftijd is. Pim heeft de ervaring dat hij beseft: dit tempo kan ik een heel uur volhouden. Hij heeft een goed programma met de nodige rustmomenten samengesteld, en goede stages gehad tijdens het wegseizoen. Hij is ook gezond en heeft geen kwetsuren. Dat hij een heel goede renner was, dat hadden we bij de jeugd al gezien. Hij was toen ook al eens wereldkampioen. Maar nu zie met de jaren meer regelmaat en hij doet het fantastisch. Ik denk dat het de komende jaren enkel beter gaat worden.”

Driestrijd op NK

Met ook knappe overwinningen van landgenoten Joris Nieuwenhuis en Lars van der Haar én natuurlijk de Belgische Thibau Nys kan Nys senior terugkijken op een sterk seizoen met Baloise Trek Lions. Moet daar dan geen titel bij? “We mogen sowieso blij zijn met wat we hebben neergezet. Het zou het heel mooi zijn als we een titel pakken en in Nederland gaan we er kort bij zijn. We hebben verschillende renners, waar we kans mee maken. Ook Lucinda (Brand, red.) kan op het podium mikken bij de dames, maar is dat voldoende om te winnen?”

Wie dan favoriet is, bij de mannelijke profs in Hoogeveen? “Het is een parcours waar bijna nooit op gecrost wordt. Ook het weer gaat nog veranderen. Dat kan het NK helemaal op zijn kop zetten. Ik schat ze momenteel alle drie op hetzelfde niveau in. Het hangt af van de dag, en van het parcours. Laten we hopen dat het zondag een faire strijd wordt en dat de beste mag winnen”, besluit de manager.