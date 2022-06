Voorbeschouwing: Nederlandse Loterij NK op de weg voor beloften 2022

Vaak is het de leukste wedstrijd tijdens het NK: de wegwedstrijd voor beloften. Onstuimig koersverloop en daardoor nooit saai. En bijna altijd pakt de sterkste renner in koers ook het rood-wit-blauw. Vrijdagochtend 24 juni werken de beloften rondom de VAM-berg hun NK af. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Het Nederlands kampioenschap voor beloften kende haar eerste editie in 1995, een jaar voordat de UCI voor deze categorie ook een wereldkampioenschap organiseerde. Steven de Jongh kroonde zich uiteindelijk tot de eerste Nederlands kampioen bij de beloften ooit. Na het oprichten van de Rabobank Wielerploegen in 1996 werd deze titelstrijd een groot feestje voor de boerenleenbank. De opleidingsformatie zou vanaf 1997 negentien jaar lang de dienst uitmaken en kon slechts vijf keer de rood-wit-blauwe trui niet mee naar huis te nemen.

Van 1997 tot en met 2016 verstierden alleen Bram Tankink (2000), Sebastian Langeveld (2005), Ronan van Zandbeek (2008), Tim Kerkhof (2014) en Fabio Jakobsen (2016) de jaarlijkse festiviteiten. Bekende renners die wél namens Rabobank wisten te winnen, waren Addy Engels (1998), Pieter Weening (2002), Thomas Dekker (2003), Kai Reus (2006), Tom Leezer (2007), Steven Kruijswijk (2009), Tom-Jelte Slagter (2010), Ramon Sinkeldam (2011) en daarna de mannen in het rijtje hieronder. Een speciaal geval was er in 1999. Toen won Australiër Mathew Hayman omdat hij op een Nederlandse licentie reed.

Op dat moment kon dat nog, later is de KNWU van die regel afgestapt en doen er alleen nog maar Nederlanders mee. Het mag in ieder geval duidelijk zijn dat Rabobank haar stempel stevig op deze wedstrijd heeft gedrukt. De laatste jaren leek SEG Racing Academy dat stokje over te nemen. Tijdens SEG’s eerste jaar in 2015 pakten Fabio Jakobsen en Davy Gunst respectievelijk zilver en brons. Daarna was er goud voor Jakobsen en zilver voor Tim Ariesen, gevolgd door opnieuw goud voor Jakobsen en brons voor Hartthijs de Vries. In 2018 volgde SEG-renner Julius van den Berg zijn ex-ploegmaat op en pakte Marten Kooistra zilver.

De laatste twee jaar stond er echter geen renner van SEG Racing Academy meer op het podium. Jakobsen is met zijn twee zeges van 2016 en 2017 overigens wel de recordhouder. Hij is de enige renner die het NK voor beloften twee keer wist te winnen.

Laatste tien winnaars NK U23

2021: Tim van Dijke

2020: Stijn Daemen

2019: David Dekker

2018: Julius van den Berg

2017: Fabio Jakobsen

2016: Fabio Jakobsen

2015: Stan Godrie

2014: Tim Kerkhof

2013: Dylan van Baarle

2012: Moreno Hofland

Vorige editie

Tijdens de editie van 2021 kregen we een vreemd koersverloop te zien. Jumbo-Visma Development nam de wedstrijd meteen in handen en zette het mes op de keel van alle U23-renners in de eerste rondes. Het zorgde na veertig kilometer koers voor een kopgroep van zeven renners, met daarbij vier man van de opleidingsploeg. Al snel werd duidelijk dat die zeven ook zouden strijden om het rood-wit-blauw, omdat SEG Racing Academy, WPGA, ABLOC, Metec-Solarwatt en eenling – destijds topfavoriet – Marijn van den Berg het gat nooit meer dichtreden. Voorin bleken de broertjes Van Dijke de sterksten. Nadat Mick het eerst probeerde, plaatste Tim zijn beslissende demarrage op zeven kilometer voor het einde.

NK op de weg U23 2021, VAM-berg (124,1 km)

Tim van Dijke (Jumbo-Visma Development) in 2u52m24s

Mick van Dijke (Jumbo-Visma Development) +3s

Casper van Uden (Team DSM Development) +9s

4. Timo de Jong (VolkerWessels) z.t.

5. Joren Bloem (Sensa-Kanjers voor Kanjers) +11s

Volledige uitslag + verslag

Lees ook: Dubbelinterview met de broers Van Dijke, allebei Nederlands kampioen

Parcours

Voor het derde opeenvolgende jaar vindt het NK wielrennen dus plaats op de VAM-berg te Wijster in Drenthe. Maar in tegenstelling tot de voorgaande twee edities (met Stijn Daemen en Tim van Dijke als winnaars), krijgen we dit jaar een ander parcours te zien. “Na twee corona-edities vindt het NK plaats op het beoogde parcours”, vertelde organisator Thijs Rondhuis in een eerder stadium aan WielerFlits.

Omwille van coronamaatregelen was het NK de laatste twee edities genoodzaakt om een afgesloten parcours te handhaven, waarbij er in 2020 zelfs geen publiek aanwezig mocht zijn. Afgelopen seizoen mochten per dag 2000 toeschouwers aanwezig zijn, maar daarbij werd – op enkele aanpassingen na – wel over grotendeels dezelfde route gereden als het hermetisch afgesloten NK van 2020. Oorspronkelijk was het plan om het NK dit jaar in Sittard-Geleen te organiseren, maar die gemeente gunt de VAM-berg eerst een coronavrije editie.

Het inspireerde Rondhuis om zijn oorspronkelijke NK-parcours dat hij voor ogen had in 2020, af te stoffen. “Op en rond de VAM-berg wacht de renners een omloop die niet te vergelijken is met het rondje dat we kennen van de voorbije twee jaar. Dat had toen een afstand van ruim zeven kilometer, terwijl de lokale ronde nu 14,1 kilometer lang is. Buiten de VAM-berg om gaat dat over doorgaans brede wegen.”

En dus niet louter over de smalle banen die we van de laatste twee edities kennen. “Dat klopt, er zitten inderdaad weinig smalle stukken in”, gaat de organisator verder. “Daardoor krijgen we een andere koers, want er zijn meer rustmomenten. Daarnaast hebben we de finish verplaatst. Die zal nu niet meer bovenop de kasseienhelling zijn, maar driehonderd meter verderop op het tweede klimmetje. Dat biedt iets meer diversiteit, zodat een grotere groep renners kans maakt op de titel. Voor het publiek is dat ook aantrekkelijker, omdat je nu de gehele eindsprint kunt overzien.”

We kunnen op het lokale parcours spreken van een heuse tweetrapsraket. Te beginnen met het Atteropad (circa 500 meter à 6%), de meest noordelijke variant. Deze begint met een fraai aangelegde terugdraaiende bocht. Hierna gaat het nog even lichtjes naar beneden voor begonnen wordt aan de korte, maar krachtige kasseienstrook. Daarna duiken de coureurs naar beneden om vrijwel direct te worden geconfronteerd met het akelig steile Mount VAM-pad (circa 200 meter à 12%). Nieuw ten opzichte van eerdere edities is dat dit nu dus de finishklim is. De beloften rijden de omloop acht keer.

Vrijdag 24 juni, NK wielrennen op de weg: VAM-berg – VAM-berg (126,2 km)

Start: 09.00 uur

Finish: omstreeks 12.00 uur

Favorieten

Als gezegd is het NK voor beloften vaak een van de leukste wedstrijden van het kampioenschap. Waar de laatste jaren de gerenommeerde opleidingsploegen vaak de kampioenen afleverden, is dat geen sinecure. Zeker nu niet, omdat ’s lands grootste opleidingsploeg – van naam, althans – te maken heeft met een ondertal ten opzichte van sterke ploegen als Metec-Solarwatt en clubteam WPGA. Bovendien heeft Jumbo-Visma Development niet een uitgesproken kopman die hier topfavoriet is voor het rood-wit-blauw.

Dat is namelijk Casper van Uden. Afgelopen week werd bekend dat de 20-jarige Schiedammer per 1 augustus zijn profdebuut maakt bij de hoofdmacht van Team DSM. Hij werd vorig jaar al derde op het NK U23 en het relatief gemakkelijkere parcours moet hem nog meer in de kaart spelen. De sterke sprinter kent opnieuw een sterk jaar met een vijfde plek en twee ritzeges in de Ronde van Normandië, een ritzege in de Tour de Bretagne en sterke optredens bij de profs in Nokere Koerse en de Scheldeprijs. In die laatste koers – verreden in zware omstandigheden – werd Van Uden knap vierde. Hij is de te kloppen man.

Bijkomend voordeel voor hem is dat er in zijn ploeg Team DSM Development geen andere favorieten zitten, al zou Enzo Leijnse het met een lange solo kunnen proberen. Met ook de gebroertjes Pepijn en Joris Reinderink heeft Van Uden een sterk team rond zich heen. Dat geldt ook voor Rick Pluimers, maar bij zijn ploeg Jumbo-Visma Development rijden meer jongens rond die voor de titel in aanmerking komen. De laatstejaarsbelofte heeft reeds in profkoers getoond klaar te zijn voor een stap hogerop, maar Jumbo-Visma weet nog niet of er plek is voor hem. Een NK-titel zou daarom een mooi visitekaartje zijn voor Pluimers.

Net als Van Uden kan het klassiekertalent van de geel-zwarten terugvallen op een prima eindschot. Dat geldt ook voor de derde topfavoriet in ons lijstje: Roel van Sintmaartensdijk. Bij VolkerWessels houden ze al stevig rekening met een vertrek van hun talent, net als die van eerstejaars elite Maikel Zijlaard overigens. De boomlange Van Sintmaartensdijk (1,97 meter) is bezig aan een uitstekend seizoen, met overwinningen in de Omloop van de Braakman, het Internationale Beloftenweekend in Zeeland én de Omloop der Kempen. Ook in Olympia’s Tour (vierde) en de ZLM Tour (tussen de profs) toonde hij zijn snelle benen.

Rick Pluimers - foto: Cor Vos Van Sintmaartensdijk won het jongerenklassement in Olympia's Tour - foto: Cor Vos

Waar Team DSM Development, Jumbo-Visma Development en VolkerWessels met respectievelijk zes, zeven en vijf renners aan de start staan, kunnen zij weleens het onderspit gaan delven tegen Metec-Solarwatt. De ploeg van Michel Megens richt zich sinds dit jaar op talentontwikkeling. Zij starten met elf renners; alleen Roan Konings (hersenschudding) is er niet bij. Hun voornaamste troef is echter de rappe Tim Marsman. De laatstejaars belofte is eveneens bezig aan een prima jaar, met een ritzege en vierde plek in de Tour de Normandie en een zesde plek in de hoog aangeschreven Le Triptyque des Monts et Chateaux.

Nog een renner die binnen het Jumbo-Visma-management bijzonder veel vertrouwen geniet, is Loe van Belle. De 20-jarige allrounder stak zijn neus in 2021 al verschillende malen aan het venster en wist als eerstejaars meteen al twee UCI-zeges te boeken. Dit jaar mocht hij al een aantal keer van profkoersen proeven met de hoofdtak van Jumbo-Visma, waarvoor Van Belle onder andere veertiende werd in de Veenendaal-Veenendaal Classic. Met zijn goede eindschot is hij in een aankomst met een klein groepje bijzonder kansrijk, vooral omdat hij om een hellende strook sterk sprint. De nieuwe finish zal hem dus deugd doen.

Metec-Solarwatt kan dus profiteren van hun overtal in koers, al start Wielerploeg Groot-Amsterdam met de meeste renners. Een van de interessantere namen bij de ploeg uit Tiel is echter die van Hidde van Veenendaal. De 21-jarige Noord-Brabander moest na 2021 weg bij Jumbo-Visma Development, waar hij ondanks problemen aan zijn liesslagader het niet onverdienstelijk deed. Vorig jaar werd hij op het NK onder meer zesde, door in de elitekopgroep te zitten. Inmiddels is Van Veenendaal geopereerd aan zijn lies en langzaam maar zeker beginnen de goede resultaten zich voor hem opstapelen. Haalt hij zijn gram?

Iemand die daar een stokje voor zal willen steken, is Lars Boven. Ook hij ontwikkelt zich goed binnen het team van Jumbo-Visma Development. Vorig jaar voerde Boven mee de forcing, waardoor Tim van Dijke uiteindelijk naar de titel kon soleren. De zoon van ploegleider Jan vindt op de nieuwe omloop rondom de VAM-berg een parcours dat bij zijn aanvallende karakter past. In een scenario waarin hij meezit met het juiste groepje, kan Jumbo-Visma Development weleens volop Bovens kaart trekken. Met Owen Geleijn en Darren van Bekkum hebben de Jumboysnaast Pluimers, Van Belle en Boven nog drie pionnen om mee te spelen.

Dat is ook bij Metec-Solarwatt het geval, al hebben die in de breedte betere troefkaarten. Denk maar eens aan puncheurJordan Habets, sprinter Lars Hohmann, de sterke en snelle Victor Broex, aanvaller Jaap Roelen, allrounder en thuisrijder Axel van der Tuuk én Tibor Del Grosso. Met zijn achttien jaar is hij een van de jongste deelnemers op dit NK, maar vlak hem vooral niet uit. Vorig jaar was hij op de VAM-berg nog de beste junior van Nederland. Dit jaar was de jongeling al sterk in Olympia’s Tour (dertiende) en Le Triptyque (twaalfde). Arkéa Samsic nodigde hem bovendien al uit voor een trainingskamp, dat wil toch wat zeggen.

Er staan ook een aantal crossers aan de start en Stan Godrie bewees in 2015 dat zij ook zeker kunnen meedoen voor de titel. Wat dat betreft is het dit jaar vooral uitkijken naar Ryan Kamp. De 21-jarige veldritspecialist van Pauwels Sauzen-Bingoal werkte de voorbije weken een zwaar wegprogramma af, maar desalniettemin toonde hij zich. Zo werd Kamp zestiende in de Belgische Ronde van Limburg (UCI 1.1) en liet hij zich ook opmerken in de Flèche du Sud in Luxemburg. Vorig jaar was de Noord-Brabander goed voor een elfde plek, doordat hij laatste keer Col du VAM vanuit de achtervolgende groep goed meeging.

Als eenling opboksen tegen de diverse grote blokken lijkt welhaast een utopie. Toch is er een renner die je op dat vlak niet mag vergeten. Daan Hoeks was vorig jaar namelijk the best of the rest. Hij werd daarmee achtste en na een sterk jaar werd dat beloond met een overgang van WPGA naar de Italiaanse Continental-ploeg MG.K vis Colors for Peace VPM. Voor die ploeg behaalde Hoeks in een aantal nationale koersen dichte ereplaatsen. Hij heeft zijn snelle benen als wapen en hij kan een heuveltje goed verteren. Hoeks woont en studeert in Bologna, maar hij zou maar wat graag het rood-wit-blauw meenemen naar Italië.

Naast Kamp en Hoeks, zijn er nog een aantal dark horses die voor een verrassing kunnen zorgen op de VAM-berg. Denk bijvoorbeeld aan Lucas Janssen en vooral Jochem Kerkhaert van BEAT Cycling, terwijl ABLOC hier aan de start verschijnt met Lars Loohuis en Bodi Del Grosso. Die laatste veroverde in 2020 al een bronzen medaille na winnaar Stijn Daemen en Mick van Dijke. Namens Allinq is het vooral oppassen voor Sam Gademan en Wouter van de Weerdhof. Is er dan net als vorig jaar geen scenario mogelijk waarin een clubrenner a la Joren Bloem lang meegaat in de finale? Zou kunnen, let in dat geval op Guillaume Visser. De renner van West-Frisia werd onlangs nog zesde in de Ronde van Limburg (Topcompeitie).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Casper van Uden

*** Rick Pluimers, Roel van Sintmaartensdijk

** Tim Marsman, Loe van Belle, Hidde van Veenendaal

* Lars Boven, Tibor Del Grosso, Ryan Kamp, Daan Hoeks

Website organisatie

Deelnemerslijst (KWNU)

Weer en tv

Er staat de beloften vrijdagmorgen gek weer te wachten. We citeren Weeronline: “Vrijdag en zaterdag is er kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door is het nog behoorlijk warm met zo’n 25 graden op vrijdag en 23 of 24 graden op zaterdag. De wind houdt zich meestal rustig, maar tijdens een felle bui is er wel kans op windstoten.” Vrijdagmorgen zal het kwik niet verder stijgen dan 20 graden Celsius, maar regen krijgen de renners wel over zich heen.

Voor wie de koers graag wil zien is er een mogelijkheid om naar de VAM-berg af te reizen, maar verder niet. De wedstrijd voor de beloften is niet live te zien op tv. Bespreek het wedstrijdverloop echter in de Volg Hier op WielerFlits!